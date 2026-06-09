Reguli de circulație în Grecia. Ce amenzi riști dacă nu respecți indicatoarele

Regulile de circulație în Grecia sunt esențiale pentru siguranța tuturor participanților la trafic. Nerespectarea indicatoarelor și a normelor rutiere poate atrage amenzi semnificative.

Românii care merg în Grecia cu mașina știu cum este traficul și ce reguli trebuie să respecte, însă dacă este prima oară când faci asta, ar fi util să cunoști câteva reguli de circulație și lucruri utile ca șofer în această țară.

Amenzile pot fi mai usturătoare decât în România, așa că prudența este întotdeauna necesară ca să nu îți strice vacanța. Iată câteva reguli de circulație în Grecia și ce trebuie să știi ca șofer.

Condusul în Grecia - limite de viteză și reguli generale

Drumurile din Grecia sunt de calitate ridicată și nu este periculos să conduci pe ele. Totuși, atunci când îți planifici traseul, trebuie să iei în considerare câteva nuanțe:

· Șoferii sunt de obicei politicoși în trafic, dar, ca în orice altă parte, există excepții.

· În orașele mici (mai ales cele montane) sunt multe străzi cu sens unic și drumuri înguste cu trafic intens. Dacă e nevoie să te strecori pe undeva, șoferii se înțeleg rapid pe loc.

· Grecia are multe serpentine lungi, așa că e important să ții minte regula: nu cobori muntele doar frânând, ci trebuie să folosești frâna de motor.

· Pe autostrăzi, zonele de odihnă sunt marcate cu semnul „P” pentru parcare.

· În zonele rurale, indicatoarele de direcție sunt puse adesea chiar la cotitură, iar în locuri izolate pot lipsi complet.

· Atenție, indicatoarele sunt mici și nu întotdeauna bine vizibile. Mai mult, multe sunt vandalizate — acoperite cu vopsea sau reclame.

· Marginea drumului e adesea folosită ca bandă suplimentară pentru depășiri sau pentru condus lent.

· Nu toate benzinăriile sunt deschise nonstop. Multe se închid între orele 19:00 și 22:00.

· În orașe trebuie să fii atent la mișcările motocicletelor, mopedelui și bicicliștilor, care sunt deseori bruște și imprevizibile.

· Pentru a descărca lucruri, se permite parcare dublă pentru scurt timp, dar doar pe zone largi și fără a crea obstacole.

· În Grecia se aplică regulile europene generale de circulație, dar există și particularități naționale specifice:

· Limitele de viteză sunt: în oraș — 50 km/h, în afara orașului — 90 km/h, pe autostradă — 130 km/h, pe drum expres („drum pentru mașini”) — 110 km/h.

· Radarele de viteză au o marjă de eroare mică (aproximativ 5% în Europa) și nu există toleranță la depășirea vitezei. Nu trebuie să depășești limita!

· Există multe indicatoare de viteză — amenzile sunt serioase.

· Durata de valabilitate a unui indicator, dacă există, este de obicei scrisă pe el.

· Indicatorele nu sunt întotdeauna scrise în engleză, dar sunt intuitive.

· Majoritatea radarelor sunt semnalizate prin indicator sau marcaje, deci greu să nu le observi.

· La sensurile giratorii, de regulă, prioritate are mașina care intră în cerc, nu cea care se află deja pe el — regula „cedează prioritate din dreapta”. Totuși, întotdeauna trebuie să te uiți la indicatoarele de prioritate, deoarece există scheme diferite de trafic.

· În orașe există semafoare cu săgeți galbene pentru viraj dreapta, care permit întoarcerea chiar dacă semaforul principal e roșu, dar trebuie să acorzi prioritate celor care circulă pe verde.

· Uneori, la aproximativ 100 m înaintea semafoarelor, există indicatoare galbene intermitente care avertizează că urmează semaforul roșu.

· Farurile (faza scurtă) trebuie aprinse doar când e întuneric sau vizibilitate redusă.

· Dispozitivele antiradar sunt interzise, iar amenzile sunt foarte mari, inclusiv confiscarea permisului de conducere, chiar și pentru străini.

· Copiii sub 12 ani trebuie să stea în scaune speciale și nu au voie pe scaunul din față.

· Indicatorul „STOP” deseori funcționează ca „cedează trecerea”. Nu sunt multe indicatoare de prioritate, iar dacă nu există niciun indicator, se aplică regula „cedează prioritatea din dreapta”.

· În zonele rurale, localnicii folosesc rar semnalizatoarele și trebuie să anticipezi mișcările lor.

· În Grecia, se folosește frecvent semnalul luminos intermitent al farurilor: mașinile din sens opus avertizează despre pericole sau ambuscade, iar cele din spate cer prioritate.

· Majoritatea grecilor tratează bine turiștii, așa că în situații neclare poți oricând să ceri sfatul șoferilor locali.

Amenzi rutiere în Grecia

Amenzile sunt mari și au crescut recent, pe fondul situației economice dificile din țară. Așadar, fii mereu atent!

Cele mai frecvente amenzi

• Depășirea vitezei: până la 20 km/h — 40 €, 20-30 km/h — 50 €, peste 30 km/h — 175 € și posibilă suspendare permis pentru 2 luni.

• Parcarea neregulamentară — 80 € sau ridicarea plăcuței de înmatriculare în cazuri mai grave.

• Centura nepusă șoferului sau pasagerilor — 350 €.

• Nerespectarea regulilor de depășire — 700 €.

• Trecerea pe roșu sau pe indicator interzis — 700 €.

• Neprioritizarea pietonilor pe trecere — 200 €.

• Folosirea telefonului mobil la volan — 100 €.

Conducerea sub influența alcoolului

Șoferii băuți sunt tratați foarte strict, deși limita legală este de 0,5 ppm alcool în sânge.

Amenzi pentru alcoolemie:

• 0,5 – 0,8 ppm — 200 €

• 0,8 – 1,1 ppm — 700 €

• Peste 1,1 ppm — 1.200 € și suspendare permis; poate urma și arest pentru 2 luni.

Asistență de urgență în Grecia

Numere de telefon utile și aplicații pentru servicii speciale:

• 112 — număr general de urgență

• 171 — poliția turistică și asistență pentru turiști

• 100 — poliția

• 166 — ambulanța

• 199 — pompierii

• Gardă de coastă: +30 108

• Informații despre trafic: +30 21 0606 8938 (centrul informativ ELPA)

Ambasada României în Republica Elenă - Telefon de urgență: +30 6978996222

Parcarea în Grecia

Parcarea în orașe este foarte aglomerată și majoritatea parcărilor sunt cu plată, reglementate prin marcaje colorate: galben pentru vehicule speciale, albastru pentru parcare cu plată și alb pentru parcare gratuită. În Atena, marcajele albe înseamnă parcare cu plată, iar cele albastre sunt rezervate rezidenților locali.

Parcarea neregulamentară – 80 de euro sau ridicarea plăcuțelor de înmatriculare în cazul unei abateri deosebit de grave.

În Grecia, sistemul de reducere a amenzii la jumătate dacă este plătită într-un anumit interval de timp nu este valabil.

Mașinile parcate ilegal pot fi ridicate sau le pot fi scoase plăcuțele de înmatriculare.

Parcarea nu este permisă:

• la mai puțin de 3 metri de un hidrant,

• la mai puțin de 5 metri de o intersecție,

• la mai puțin de 15 metri de o stație de autobuz.

Vehiculele nu trebuie să fie parcate pe drumuri unde urmează să se țină/este în desfășurare un târg sau o piață.

Semnalizarea cu luminile de avarie indică intenția de a parca.

Amenzile de parcare sunt aplicate de poliția municipală (Δημοτική Αστυνομία/Dimotiki Astynomia) sau de poliția rutieră (τροχαία/Trochaia) și sunt lăsate pe parbrizul vehiculului. Amenzile pot fi plătite în numerar la oficiul poștal. Dacă amenda a fost emisă de o autoritate locală, plata se face la primăria locală (Δημαρχείο).

Plăcuțele de înmatriculare ridicate trebuie recuperate de la secția de poliție din zona în care a avut loc abaterea. Acest lucru trebuie făcut după un anumit număr de zile, în funcție de gravitatea faptei.

Conducerea fără plăcuțe de înmatriculare este o abatere gravă care atrage amenzi mari. Dacă plăcuțele au fost scoase, proprietarul are voie să conducă mașina doar până acasă sau într-un loc de parcare.

Amenzile pot fi plătite la oficiul poștal local. Amenzile de parcare se reduc la jumătate dacă sunt plătite în termen de 10 zile.

Vehiculele ridicate sunt depozitate într-un garaj al poliției.

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