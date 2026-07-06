Steagul roșu pe plajele din Grecia. Semnalul pe care nu trebuie să îl ignori niciodată

Uneori steagul este galben, roșu, mov sau chiar o combinație de culori diferite. Aceste steaguri sunt ridicate pentru a te menține în siguranță în apă, dar știi ce înseamnă ele, de fapt?

Ce indică de fapt steagul roșu pe plajele grecești

La plajă ai văzut cu siguranță unul sau mai multe steaguri ridicate pe drumul spre apă. Uneori sunt galbene, roșii, mov sau chiar combinații de culori. Aceste steaguri sunt folosite pentru a indica siguranța în apă.

Atenție:

Dacă nu este ridicat niciun steag pe catarg, înseamnă că postul de salvare nu este deschis și nu există salvamari, deci nu este asigurată siguranța înotătorilor.

Când steagul este coborât, înseamnă că unul sau mai mulți salvamari nu sunt prezenți și că înotul nu mai este supravegheat temporar.

Două steaguri roșii indică închiderea completă a plajei sau a zonei de apă. Intrarea în apă este strict interzisă.

Steagul roșu simplu indică un pericol ridicat, de obicei curenți puternici sau valuri mari. Intrarea în apă se face doar cu mare prudență.

Steagul galben indică un nivel mediu de pericol, cum ar fi valuri moderate sau curenți. Înotul este permis doar cu atenție sporită.

Steagul verde indică condiții bune, cu risc scăzut. Înotul este considerat sigur, dar trebuie păstrată prudența.

Steagul mov avertizează asupra faunei marine sau a poluării apei.

Steagul albastru indică o plajă care respectă standarde ridicate de calitate a apei, siguranță și protecție a mediului.

Mâneca de vânt portocalie indică vânt offshore, care poate îngreuna revenirea la țărm, mai ales pentru ambarcațiuni gonflabile.

Înțelegerea acestor semnale este esențială pentru siguranța la plajă. Verifică întotdeauna steagurile și, în caz de dubiu, întreabă salvamarii.

Absența unui steag nu înseamnă automat condiții sigure. Siguranța trebuie verificată constant, indiferent de situație.

Cât de periculoase pot fi condițiile mării

Înotul în Marea Egee, Marea Mediterană sau Marea Ionică este magic, până când curenții decid altceva. De la Koufonisia la Corfu, marea își schimbă starea în fiecare zi. Calmă ca o piscină dimineața, cu curenți puternici după-amiaza.

Steagurile de pe plajă nu sunt decor

Steagul roșu înseamnă să nu intri în apă. Nu înseamnă „doar până la genunchi”. Galben înseamnă avertizare, iar verde înseamnă că înotul este în general sigur. Majoritatea plajelor organizate au salvamari, cele izolate nu au. Este nevoie de prudență maximă.

Curenții din Ciclade

Vânturile meltemi creează curenți de coastă puternici, mai ales în iulie și august. Dacă simți că apa te trage, nu te lupta direct cu ea. Înoată diagonal, paralel cu țărmul, până ieși din curent. Apoi revino lent spre plajă. Este simplu și poate salva viața.

Sărituri de pe stânci

Locuri precum Amorgos și Koufonisia au puncte spectaculoase pentru sărituri de pe stânci, dar pe curenți, adâncimea reală sau pietrele ascunse nu pot fi văzute de la înălțime. Dacă ești prima dată într-un loc, întreabă localnicii. Ei știu exact unde este sigur și unde poți face sărituri și unde nu.

Golfuri și zone de înot organizate

Alege golfuri protejate natural când este vânt. Evită plajele cu curenți puternici sau zonele cu geamanduri, unde circulă ambarcațiuni.