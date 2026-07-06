Steagul roșu pe plajele din Grecia. Semnalul pe care nu trebuie să îl ignori niciodată

Stiri Turism
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steag rosu grecia
Shutterstock

Cu siguranță ai văzut una sau două steaguri pe plajă în timp ce te îndreptai spre apă ca să prinzi câteva valuri bune. 

autor
Anca Lupescu

Uneori steagul este galben, roșu, mov sau chiar o combinație de culori diferite. Aceste steaguri sunt ridicate pentru a te menține în siguranță în apă, dar știi ce înseamnă ele, de fapt?

Ce indică de fapt steagul roșu pe plajele grecești

La plajă ai văzut cu siguranță unul sau mai multe steaguri ridicate pe drumul spre apă. Uneori sunt galbene, roșii, mov sau chiar combinații de culori. Aceste steaguri sunt folosite pentru a indica siguranța în apă.

Atenție: 

Dacă nu este ridicat niciun steag pe catarg, înseamnă că postul de salvare nu este deschis și nu există salvamari, deci nu este asigurată siguranța înotătorilor.

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Când steagul este coborât, înseamnă că unul sau mai mulți salvamari nu sunt prezenți și că înotul nu mai este supravegheat temporar.

Două steaguri roșii indică închiderea completă a plajei sau a zonei de apă. Intrarea în apă este strict interzisă.

Steagul roșu simplu indică un pericol ridicat, de obicei curenți puternici sau valuri mari. Intrarea în apă se face doar cu mare prudență.

Steagul galben indică un nivel mediu de pericol, cum ar fi valuri moderate sau curenți. Înotul este permis doar cu atenție sporită.

Steagul verde indică condiții bune, cu risc scăzut. Înotul este considerat sigur, dar trebuie păstrată prudența.

Steagul mov avertizează asupra faunei marine sau a poluării apei.

Steagul albastru indică o plajă care respectă standarde ridicate de calitate a apei, siguranță și protecție a mediului.

Mâneca de vânt portocalie indică vânt offshore, care poate îngreuna revenirea la țărm, mai ales pentru ambarcațiuni gonflabile.

Înțelegerea acestor semnale este esențială pentru siguranța la plajă. Verifică întotdeauna steagurile și, în caz de dubiu, întreabă salvamarii.

Absența unui steag nu înseamnă automat condiții sigure. Siguranța trebuie verificată constant, indiferent de situație.

Cât de periculoase pot fi condițiile mării

Înotul în Marea Egee, Marea Mediterană sau Marea Ionică este magic, până când curenții decid altceva. De la Koufonisia la Corfu, marea își schimbă starea în fiecare zi. Calmă ca o piscină dimineața, cu curenți puternici după-amiaza.

Steagurile de pe plajă nu sunt decor 

Steagul roșu înseamnă să nu intri în apă. Nu înseamnă „doar până la genunchi”. Galben înseamnă avertizare, iar verde înseamnă că înotul este în general sigur. Majoritatea plajelor organizate au salvamari, cele izolate nu au. Este nevoie de prudență maximă.

Curenții din Ciclade 

Vânturile meltemi creează curenți de coastă puternici, mai ales în iulie și august. Dacă simți că apa te trage, nu te lupta direct cu ea. Înoată diagonal, paralel cu țărmul, până ieși din curent. Apoi revino lent spre plajă. Este simplu și poate salva viața.

Sărituri de pe stânci

Locuri precum Amorgos și Koufonisia au puncte spectaculoase pentru sărituri de pe stânci, dar pe curenți, adâncimea reală sau pietrele ascunse nu pot fi văzute de la înălțime. Dacă ești prima dată într-un loc, întreabă localnicii. Ei știu exact unde este sigur și unde poți face sărituri și unde nu.

Golfuri și zone de înot organizate 

Alege golfuri protejate natural când este vânt. Evită plajele cu curenți puternici sau zonele cu geamanduri, unde circulă ambarcațiuni.

Diferența dintre steagul roșu, galben și verde

Steag galben: risc mediu 

Indică: valuri moderate și/sau curenți moderați. 

Detalii: Steagul galben este ca un semafor portocaliu — se merge cu prudență. Valurile și curenții pot reprezenta un risc pentru cei care intră în apă. Înotătorii slabi ar trebui să rămână pe mal, iar cei experimentați să rămână aproape de salvamari. Surferii cu experiență pot intra în apă.

Steag roșu simplu: risc ridicat 

Indică: condiții periculoase din cauza valurilor puternice și a curenților. 

Detalii: Steagul roșu simplu semnalează condiții periculoase. Curenți puternici, valuri agresive și un mediu marin imprevizibil. Intrarea în apă este recomandată doar înotătorilor sau surferilor foarte experimentați, și chiar și atunci cu prudență maximă.

Steag verde: risc scăzut 

Indică: mare calmă, condiții în general sigure pentru înot. 

Detalii: Steagul verde indică condiții favorabile. Apa este calmă, valurile sunt mici, iar riscul este redus. Este cea mai sigură situație pentru activități de înot, dar atenția trebuie menținută în continuare.

Ce trebuie să faci dacă vezi steagul ridicat

Absența unui steag poate fi interpretată în două moduri. Primul înseamnă că zona de îmbăiere este sălbatică și nu există deloc salvamari. Acest lucru se întâmplă frecvent pe plajele mai puțin frecventate de turiști. În astfel de cazuri este necesară o prudență deosebită. Al doilea motiv pentru care nu este arborat niciun steag este pur și simplu lipsa salvamarului în acel moment.

Ce steaguri poți vedea

Culorile roșu, galben și verde sunt cele mai des întâlnite. În unele zone pot exista și marcaje suplimentare, care nu sunt destinate doar turiștilor.

Steag roșu dublu 

Un steag roșu dublu înseamnă că zona de îmbăiere este extrem de periculoasă. Înotul și intrarea în apă sunt complet interzise. Acest semnal este asociat de obicei cu vânt foarte puternic, valuri mari și curenți periculoși.

Steag alb cu pătrate negre 

Steagul alb cu pătrate negre este rar întâlnit. Marchează o zonă destinată surfului. De asemenea, indică interdicția de înot în acea zonă.

Steag alb-albastru 

Similar celui alb-negru, steagul alb-albastru indică activități sportive. În acest caz este vorba despre scufundări. Intrarea în apă este posibilă, dar cu prudență.

Steag roșu-galben 

Combinația roșu-galben indică o zonă supravegheată de salvamari. Este folosită în unele țări și marchează zone recomandate pentru înot în condiții de supraveghere completă a serviciilor de salvare.

Steag pentru direcția vântului 

Uneori, pe plajele unde se practică sporturi nautice pot fi observate steaguri care indică direcția vântului. Acestea oferă informații pentru navigatori, surferi și alți practicanți de sporturi pe apă. De regulă este un fanion portocaliu care se orientează în direcția în care bate vântul.

Etichete: steag rosu, grecia, plaje, vacanta grecia,

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