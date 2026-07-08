Prima barieră a fost montată luna trecută în Chalkida, iar autoritățile intenționează să extindă rețeaua în mai multe localități din apropiere pe parcursul acestei veri, scrie Greek Reporter.

Peștele-balon, cunoscut științific sub denumirea de Lagocephalus sceleratus, are dinți suficient de puternici pentru a mușca și perfora osul, metalul și lemnul. În iunie, Crucea Roșie din Grecia a îndemnat orice persoană mușcată de acest pește să solicite imediat asistență medicală, avertizând că fălcile sale pot provoca răni adânci și hemoragii severe.

Organele și carnea acestui pește conțin, de asemenea, tetrodotoxină, o otravă pentru care nu există antidot cunoscut și care poate fi fatală dacă este ingerată. Săptămâna trecută, o femeie în vârstă care înota în apropiere de Varkiza, lângă Atena, a avut nevoie de copci după ce a fost mușcată de unul dintre acești pești.

Pericolul peștilor-balon toxici

Specia este originară din Oceanul Indian și se crede că a ajuns în Marea Mediterană prin Canalul Suez, pe măsură ce temperaturile mării au crescut. Ea este prezentă în regiune încă din 2003, iar populația sa a crescut semnificativ în ultimii ani, extinzându-se până în insula Rhodos și ajungând spre vest până în Italia și Spania.

Viceprimarul din Chalkida a declarat că protejarea locuitorilor este principalul motiv al proiectului de instalare a barierelor. El a explicat că acestea sunt realizate din plase lestate, ancorate pe fundul mării, prevăzute cu flotoare care rămân deasupra suprafeței apei.

Bariere plutitoare speciale pe plaje

Autoritățile elene au precizat că barierele plutitoare împiedică meduzele, peștii-balon și deșeurile plutitoare să ajungă în zonele destinate înotului. Prima etapă a proiectului, care acoperă șase plaje, a costat aproximativ 367.000 de euro.

Pentru a combate răspândirea acestor pești, Cipru a introdus în 2024 un program de recompense, prin care au fost eliminate din apele sale peste 103 tone de pești-balon. Grecia a lansat un program similar săptămâna trecută, plătind aproximativ 5,33 euro pentru fiecare kilogram colectat.

Pescarii vor beneficia, de asemenea, de subvenții pentru combustibil în cadrul unui program finanțat de Uniunea Europeană, care va începe în Creta și în sudul Mării Egee.

Opinii diferite privind eliminarea speciei

Nu toată lumea consideră că amenințarea este atât de gravă. Ioannis Batjakas, cercetător în domeniul științelor marine la Universitatea din Egee, a declarat că relatările despre atacuri sunt exagerate și că acești pești mușcă foarte rar, cu excepția situațiilor în care sunt provocați.

Un grup care se autointitulează Inițiativa pentru Salvarea Peștilor-Balon a criticat, de asemenea, campaniile de eliminare a speciei, susținând că aceasta merită protejată nu exterminată.

Pescarii locali afirmă însă că programul de recompense nu va avea un efect semnificativ, deoarece încălzirea apelor va continua, cel mai probabil, să atragă acești pești către țărmurile Greciei, indiferent de eforturile de eliminare.