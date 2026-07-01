Card sau cash? Cum se plătește nota în Grecia și la ce să fii atent

Unele țări sunt încă orientate puternic spre numerar, în timp ce în altele oamenii preferă diverse metode de plată fără numerar. Utilizarea cardurilor devine din ce în ce mai populară în Grecia, dar nu este recomandat să te bazezi exclusiv pe ele. Deși depinde de zona în care călătorești, este util să ai și numerar la tine. Iată cum plătești nota la restaurant în Grecia: card sau cash.

Este mai bine să plătești cu cardul sau cash în Grecia

Oriunde călătorești, ai nevoie de bani. Când planifici o călătorie pentru a explora mai multe insule și comori arheologice sau pentru a te relaxa pe o plajă mediteraneană, trebuie să te gândești cum îți vei gestiona banii în Grecia.

Grecia este membră a Uniunii Europene și folosește euro ca monedă. Euro există atât sub formă de monede, cât și de bancnote, inclusiv: monede de 1, 2, 5, 10, 20 și 50 de cenți bancnote de 5, 10, 20, 50, 100 și 200 de euro.

Afaceri din Grecia acceptă doar euro ca plată și refuză alte valute din cauza comisioanelor de schimb valutar. Legea obligă comercianții să ofere posibilitatea plăților fără numerar, dar aparatele nu sunt întotdeauna fiabile în multe zone (mai ales în locuri izolate sau rurale). De aceea este recomandat să ai la tine aproximativ 100 de euro în numerar pentru a plăti un suvenir sau o masă în Grecia, dacă este nevoie.

Cursurile de schimb pentru moneda folosită în Grecia fluctuează constant, așa că este bine să verifici cursul înainte de a retrage bani sau de a schimba valută.

Locul în care îți schimbi banii în euro este, de asemenea, important. Schimburile valutare din aeroporturi, hoteluri și birouri din zone turistice au aproape întotdeauna cursuri mai dezavantajoase decât bancomatele, băncile grecești, cardurile de credit sau banca ta din țara de origine.

Prin urmare, contul tău bancar poate avea de suferit nu doar din cauza cheltuielilor din vacanță, ci și din cauza cursului de schimb și a comisioanelor bancare.

Probleme frecvente la plata cu cardul

Este în general recomandat să ai la tine sume mici de numerar atunci când călătorești, însă în Grecia cardurile sunt acceptate pe scară largă ca metodă de plată pentru bunuri și servicii.

Grecia a întârziat implementarea obligativității procesării plăților cu cardul pentru toate magazinele, restaurantele și alte servicii folosite de turiști.

Legislația recentă a introdus plățile cu cardul ca fiind obligatorii în marea majoritate a serviciilor. Acestea includ cazare, taxiuri, restaurante și tot ceea ce ar putea necesita o plată. Acest lucru este valabil atât în Atena, pe continent, cât și pe insule.

Doar în unele zone rurale și îndepărtate, precum și pe anumite insule, numerarul este metoda de plată recomandată. În astfel de locuri, pot apărea probleme de conectivitate la terminalele de plată cu cardul.

Se recomandă întotdeauna să nu porți sume mari de bani în numerar. Poți face aproape totul cu cardul de credit. Este suficient să convertești sume mici din moneda ta locală în euro pentru siguranță suplimentară sau în caz de urgență.

Tranzacțiile în numerar de peste 500 de euro sunt interzise pentru orice afacere din Grecia.

Acestea pot fi realizate doar prin transfer bancar sau prin plată cu cardul de debit ori credit.