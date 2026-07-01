Card sau cash? Cum se plătește nota în Grecia și la ce să fii atent

Stiri Turism
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plata cu cardul grecia
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Dacă plănuiești să vizitezi Grecia în curând, probabil îți faci deja un buget de călătorie. Indiferent cât intenționezi să cheltuiești, este important să cunoști obiceiurile financiare ale localnicilor. 

autor
Anca Lupescu

Unele țări sunt încă orientate puternic spre numerar, în timp ce în altele oamenii preferă diverse metode de plată fără numerar. Utilizarea cardurilor devine din ce în ce mai populară în Grecia, dar nu este recomandat să te bazezi exclusiv pe ele. Deși depinde de zona în care călătorești, este util să ai și numerar la tine. Iată cum plătești nota la restaurant în Grecia: card sau cash.

Este mai bine să plătești cu cardul sau cash în Grecia

Oriunde călătorești, ai nevoie de bani. Când planifici o călătorie pentru a explora mai multe insule și comori arheologice sau pentru a te relaxa pe o plajă mediteraneană, trebuie să te gândești cum îți vei gestiona banii în Grecia.

Grecia este membră a Uniunii Europene și folosește euro ca monedă. Euro există atât sub formă de monede, cât și de bancnote, inclusiv: monede de 1, 2, 5, 10, 20 și 50 de cenți bancnote de 5, 10, 20, 50, 100 și 200 de euro.

Afaceri din Grecia acceptă doar euro ca plată și refuză alte valute din cauza comisioanelor de schimb valutar. Legea obligă comercianții să ofere posibilitatea plăților fără numerar, dar aparatele nu sunt întotdeauna fiabile în multe zone (mai ales în locuri izolate sau rurale). De aceea este recomandat să ai la tine aproximativ 100 de euro în numerar pentru a plăti un suvenir sau o masă în Grecia, dacă este nevoie.

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Cursurile de schimb pentru moneda folosită în Grecia fluctuează constant, așa că este bine să verifici cursul înainte de a retrage bani sau de a schimba valută.

Locul în care îți schimbi banii în euro este, de asemenea, important. Schimburile valutare din aeroporturi, hoteluri și birouri din zone turistice au aproape întotdeauna cursuri mai dezavantajoase decât bancomatele, băncile grecești, cardurile de credit sau banca ta din țara de origine.

Prin urmare, contul tău bancar poate avea de suferit nu doar din cauza cheltuielilor din vacanță, ci și din cauza cursului de schimb și a comisioanelor bancare.

Probleme frecvente la plata cu cardul

Este în general recomandat să ai la tine sume mici de numerar atunci când călătorești, însă în Grecia cardurile sunt acceptate pe scară largă ca metodă de plată pentru bunuri și servicii.

Grecia a întârziat implementarea obligativității procesării plăților cu cardul pentru toate magazinele, restaurantele și alte servicii folosite de turiști.

Legislația recentă a introdus plățile cu cardul ca fiind obligatorii în marea majoritate a serviciilor. Acestea includ cazare, taxiuri, restaurante și tot ceea ce ar putea necesita o plată. Acest lucru este valabil atât în Atena, pe continent, cât și pe insule.

Doar în unele zone rurale și îndepărtate, precum și pe anumite insule, numerarul este metoda de plată recomandată. În astfel de locuri, pot apărea probleme de conectivitate la terminalele de plată cu cardul.

Se recomandă întotdeauna să nu porți sume mari de bani în numerar. Poți face aproape totul cu cardul de credit. Este suficient să convertești sume mici din moneda ta locală în euro pentru siguranță suplimentară sau în caz de urgență.

Tranzacțiile în numerar de peste 500 de euro sunt interzise pentru orice afacere din Grecia.

Acestea pot fi realizate doar prin transfer bancar sau prin plată cu cardul de debit ori credit.

Bacșișul în Grecia: cât și cum se lasă

Când vine vorba despre bacșiș în restaurantele și cafenelele din Grecia, suma lăsată depinde în mare măsură de tipul localului. Gastronomia grecească s-a îmbunătățit semnificativ de-a lungul anilor, iar numărul restaurantelor de lux din Atena și de pe insule precum Santorini a crescut.

În astfel de localuri, serviciul poate fi inclus în nota de plată, așa că este important să clarifici situația înainte de a lăsa bacșiș. În restaurantele de nivel înalt, unde serviciul este inclus, procentele pot depăși 10%, iar adăugarea bacșișului pe cardul de credit sau debit nu este neobișnuită.

În restaurantele obișnuite și tavernele grecești, bacșișul este o practică uzuală, dar mai modestă. Localnicii lasă de obicei 5–10% din valoarea notei sau pur și simplu rotunjesc suma la un număr convenabil. De exemplu, o masă de 27 € poate fi rotunjită la 30 €, spunând ospătarului să păstreze restul.

În cafenele și localuri mai informale, bacșișul este minim. Dacă îți iei o cafea sau o gustare la bar, nu este necesar bacșiș, deși uneori există un borcan pentru bacșiș lângă casă. Se pot lăsa câțiva cenți sau o monedă de 1 euro dacă serviciul a fost bun. Dacă stai la masă cu servire completă, un bacșiș mic, de aproximativ 5%, este apreciat.

În trecut, era standard să lași bacșișul în numerar pe masă. În orașele mari și stațiunile turistice din Grecia, unde furturile mărunte pot reprezenta o problemă, este mai sigur să înmânezi bacșișul direct ospătarului sau să îi spui să păstreze restul.

Sfaturi pentru plăți sigure în vacanță

A avea la tine numerar poate fi util

Numerarul este aproape esențial pentru tranzacții mici, mai ales în zonele rurale sau în localurile de familie. Păstrează la tine câțiva euro pentru bacșișuri, transport public și piețe stradale. De asemenea, poți încerca să negociezi prețuri mai bune dacă plătești cash. Ghidul despre utilizarea numerarului în Grecia este de asemenea util.

Când schimbi bani, preferă bancnote de 5, 10 sau 20 de euro în loc de 50, 100, 200 sau 500. În general, 40–50 de euro de persoană pe săptămână ar trebui să fie suficienți dacă intenționezi să folosești cardul pentru majoritatea cheltuielilor. Pentru mai multă flexibilitate, poți bugeta până la 100 de euro pe săptămână, dar o mare parte din sumă va rămâne necheltuită la plecare.

Utilizarea numerarului poate aduce reduceri

Întreabă politicos dacă există reduceri la restaurante, magazine, cazare sau alte servicii dacă plătești cash.

Anunță banca înainte de călătorie

Evită situațiile în care cardul îți este blocat informând banca despre planurile tale de călătorie. Acest lucru ajută la prevenirea alertelor de fraudă care pot bloca tranzacțiile. Cheltuielile mari, precum cazarea, zborurile interne și biletele de feribot, este recomandat să fie plătite din țara ta înainte de sosirea în Grecia, deoarece pot depăși limitele zilnice ale cardului de credit/debit.

Folosește bancomate conectate la bănci

Folosește bancomatele aflate în interiorul sau lângă bănci, pentru tranzacții mai sigure și comisioane mai mici. Bancomatele independente din zonele turistice percep adesea comisioane mai mari sau oferă cursuri de schimb mai puțin avantajoase. În Grecia există 4 bănci „sistematice”: Alpha Bank, Piraeus Bank, Eurobank și National Bank of Greece.

Plătește în euro

Când plătești cu cardul, alege întotdeauna plata în euro în loc de conversie în moneda țării tale. Conversia dinamică a valutei duce de obicei la cursuri de schimb mai slabe și comisioane ascunse.

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