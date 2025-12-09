Unde se află „California de Europa”. La doar patru ore de București, a fost premiată pentru cele mai frumoase plaje

Stiri Turism
09-12-2025 | 09:10
algarve
Shutterstock

Faimoasă pentru plajele sale aurii, stâncile dramatice și orașele istorice, regiunea portugheză Algarve atrage de mult timp turiști străini, dornici de soare sigur și zboruri accesibile.

autor
Aura Trif

Popularitatea sa este pe cale să crească și mai mult după ce regiunea portugheză a fost desemnată cea mai bună destinație de plajă din lume pentru 2025. Algarve a depășit Mauritius – cunoscut pentru plajele cu nisip alb și lagunele turcoaz – la ediția din acest an a World Travel Awards, obținând titlul pentru a patra oară.

A primit de 4 ori premiul pentru cele mai bune plaje

Odată cu această victorie, regiunea devine singura destinație de plajă din lume distinsă în patru ediții, depășind destinații iconice precum Maldivele și Insulele Turks și Caicos, ambele cu trei titluri, scrie Daily Mail.

Distincția a fost anunțată la ceremonia World Travel Awards 2025, care a avut loc pe 6 decembrie 2025 în Bahrain.

Profesioniștii din turism au votat-o drept cea mai bună dintre cele 19 destinații nominalizate, inclusiv Thailanda, Cancún (Mexic), Seychelles, Filipine și Zanzibar.

Citește și
Exponat TM
O sută de exponate din Pompei, în premieră la Muzeul Național de Artă din Timișoara. Obiectele valorează milioane de euro

Algarve găzduiește peste 150 de plaje, dintre care cele mai populare sunt Praia da Falésia, cu stânci roșii lungi, și pitoreasca Praia da Marinha. Se estimează că aproximativ 3,7 milioane de britanici au vizitat Portugalia în 2024, reprezentând circa 17-18% din totalul vizitatorilor străini.

Românii pot găsi zboruri către aeroportul Faro de la câteva sute de lei, iar din București durează apriximativ patru ore să ajungi acolo.

Temperatura medie în Algarve

Algarve este unul dintre cele mai blânde locuri din Europa continentală iarna, cu temperaturi medii zilnice între 11 și 16°C.

În luna mai, când regiunea înregistrează temperaturi medii diurne de aproximativ 22-24°C, am găsit zboruri Wizz Air de la Gatwick pentru doar 26 de lire sterline.

Portugalia a ocupat un loc în top cinci într-un clasament recent al celor mai bune locuri pentru pensionare în 2026, precum și locul trei într-un studiu privind cele mai bune țări pentru achiziția unei case de vacanță.

Are peste 300 de zile de soare pe an, un ritm de viață relaxat și prețuri imobiliare competitive. Prețul mediu al unui apartament cu două camere în Portugalia este de aproximativ 186.000 de lire sterline, iar potrivit Rightmove, coasta de sud a Portugaliei continuă să fie pe lista de dorințe a multor cumpărători străini.

Mărturii din Cartierul Primăverii. Viața elitelor comuniste, dezvăluită în cartea „Cartierul Interzis”, la târgul Gaudeamus

Sursa: Daily Mail

Etichete: vacanta, Portugalia, europa, plaja, turisti, destinatie,

Dată publicare: 09-12-2025 09:10

Articol recomandat de sport.ro
Dan Petrescu i-a speriat pe englezi: "Îngrijorător, o boală misterioasă"
Dan Petrescu i-a speriat pe englezi: "Îngrijorător, o boală misterioasă"
Citește și...
Bijuteria Europei, numită și „cel mai frumos loc de pe Pământ”. Nu este aglomerată, iar cazările sunt accesibile
Stiri Turism
Bijuteria Europei, numită și „cel mai frumos loc de pe Pământ”. Nu este aglomerată, iar cazările sunt accesibile

Macedonia de Nord este o destinație europeană tot mai căutată pentru peisajele sale naturale impresionante și lipsa aglomerației turistice.

O sută de exponate din Pompei, în premieră la Muzeul Național de Artă din Timișoara. Obiectele valorează milioane de euro
Stiri Diverse
O sută de exponate din Pompei, în premieră la Muzeul Național de Artă din Timișoara. Obiectele valorează milioane de euro

O sută de exponate din Pompei au ajuns în premieră la Muzeul Național de Artă din Timișoara. Artefactele recuperate din orașul îngropat în lava Vezuviului valorează milioane de euro. Au ajuns la destinație sub escorta mascaților, înarmați cu mitraliere.

România devine o piață cheie pentru turismul slovac. Tot mai mulți români aleg vacanțe în Slovacia
Stiri actuale
România devine o piață cheie pentru turismul slovac. Tot mai mulți români aleg vacanțe în Slovacia

Organizaţia naţională de promovare a turismului din Slovacia, Slovakia Travel, a lansat o serie de evenimente menite să promoveze Slovacia ca destinaţie atractivă pentru vacanţele de iarnă, în contextul sezonului de iarnă care se apropie.

Recomandări
Politolog, după alegeri: „Un alt perdant este Nicușor Dan. Mă aștept ca președintele să devină din ce în ce mai izolat”
Alegeri locale 2025
Politolog, după alegeri: „Un alt perdant este Nicușor Dan. Mă aștept ca președintele să devină din ce în ce mai izolat”

PNL și premierul Ilie Bolojan ies mai puternici din aceste alegeri, în vreme ce marele pierzător ar fi PSD, al cărui candidat s-a clasat pe locul 3.

„Cadou” de la „moș” Bolojan pentru buget, nu pentru bugetari. Guvernul pregătește înghețarea salariilor și în 2026
Stiri Economice
„Cadou” de la „moș” Bolojan pentru buget, nu pentru bugetari. Guvernul pregătește înghețarea salariilor și în 2026

Salariile bugetarilor ar putea fi înghețate anul viitor, spun surse guvernamentale. Asta ar însemna ca lefurile a peste un milion de angajați de la stat să rămână pe loc din pricina crizei bugetare.

Două șosele importante din România sunt amenințate de alunecări de teren după ploile abundente. Situația este monitorizată
Stiri actuale
Două șosele importante din România sunt amenințate de alunecări de teren după ploile abundente. Situația este monitorizată

Două șosele importante din țară sunt amenințate de ploile din ultima perioadă. O alunecare de teren s-a produs pe drumul expres Craiova-Pitești, iar o alta pune în pericol DN1, în zona Comarnic.

Top citite
1 Calin Georgescu
Inquam Photos / Vlad Bereholschi
Stiri Justitie
Călin Georgescu, la Judecătoria Sector 1. Instanța decide azi asupra controlului judiciar în dosarul de propagandă legionară
2 cautare internet
Shutterstock
Stiri actuale
Aproape 90% dintre gospodăriile din România au acces la internet în 2025. Date oficiale ale INS
3 craciun brad cadouri
Shutterstock
Stiri Diverse
Top idei de cadouri sub 100 de lei pentru Crăciun 2025. Peste 50 de propuneri pentru orice persoană
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 08 Decembrie 2025

54:07

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 08 Decembrie 2025

01:30:01

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
08 Decembrie 2025

01:46:56

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28