Unde se află „California de Europa”. La doar patru ore de București, a fost premiată pentru cele mai frumoase plaje

Faimoasă pentru plajele sale aurii, stâncile dramatice și orașele istorice, regiunea portugheză Algarve atrage de mult timp turiști străini, dornici de soare sigur și zboruri accesibile.

Popularitatea sa este pe cale să crească și mai mult după ce regiunea portugheză a fost desemnată cea mai bună destinație de plajă din lume pentru 2025. Algarve a depășit Mauritius – cunoscut pentru plajele cu nisip alb și lagunele turcoaz – la ediția din acest an a World Travel Awards, obținând titlul pentru a patra oară.

A primit de 4 ori premiul pentru cele mai bune plaje

Odată cu această victorie, regiunea devine singura destinație de plajă din lume distinsă în patru ediții, depășind destinații iconice precum Maldivele și Insulele Turks și Caicos, ambele cu trei titluri, scrie Daily Mail.

Distincția a fost anunțată la ceremonia World Travel Awards 2025, care a avut loc pe 6 decembrie 2025 în Bahrain.

Profesioniștii din turism au votat-o drept cea mai bună dintre cele 19 destinații nominalizate, inclusiv Thailanda, Cancún (Mexic), Seychelles, Filipine și Zanzibar.

Algarve găzduiește peste 150 de plaje, dintre care cele mai populare sunt Praia da Falésia, cu stânci roșii lungi, și pitoreasca Praia da Marinha. Se estimează că aproximativ 3,7 milioane de britanici au vizitat Portugalia în 2024, reprezentând circa 17-18% din totalul vizitatorilor străini.

Românii pot găsi zboruri către aeroportul Faro de la câteva sute de lei, iar din București durează apriximativ patru ore să ajungi acolo.

Temperatura medie în Algarve

Algarve este unul dintre cele mai blânde locuri din Europa continentală iarna, cu temperaturi medii zilnice între 11 și 16°C.

În luna mai, când regiunea înregistrează temperaturi medii diurne de aproximativ 22-24°C, am găsit zboruri Wizz Air de la Gatwick pentru doar 26 de lire sterline.

Portugalia a ocupat un loc în top cinci într-un clasament recent al celor mai bune locuri pentru pensionare în 2026, precum și locul trei într-un studiu privind cele mai bune țări pentru achiziția unei case de vacanță.

Are peste 300 de zile de soare pe an, un ritm de viață relaxat și prețuri imobiliare competitive. Prețul mediu al unui apartament cu două camere în Portugalia este de aproximativ 186.000 de lire sterline, iar potrivit Rightmove, coasta de sud a Portugaliei continuă să fie pe lista de dorințe a multor cumpărători străini.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













