O sută de exponate din Pompei, în premieră la Muzeul Național de Artă din Timișoara. Obiectele valorează milioane de euro

O sută de exponate din Pompei au ajuns în premieră la Muzeul Național de Artă din Timișoara. Artefactele recuperate din orașul îngropat în lava Vezuviului valorează milioane de euro. Au ajuns la destinație sub escorta mascaților, înarmați cu mitraliere.

Sunt opere de artă, obiecte rare și chiar un mulaj, care vor putea fi admirate începând cu 28 noiembrie.

Transportul a fost făcut în condiții sporite de securitate.

De la intrarea în Timișoara, până la destinație, și în timpul descărcării, camionul cu artefactele valoroase a fost păzit de luptătorii de la trupele speciale.

Obiectele neprețuite au ajuns la muzeu miercuri după-amiază.

Una dintre cele mai importante piese este un corp pietrificat - martor al tragediei care a înghețat în timp viețile locuitorilor antici.

Filip Petcu, manager Muzeul Național de Artă Timișoara: „Avem, în premieră, iată, un mulaj, așa-zis mulaj Fioreli, o descoperire care a fost inițiată de marele arheolog, directorul muzeului de la Napoli, care în anul 1860 a injectat ghips în golurile produse în interiorul cenușei pietrificate și, practic, a reușit să obțină un pozitiv.”

Oamenii vor avea și un ghid virtual inedit - inspirat de un posibil supraviețuitor al dezastrului.

Expoziția „Fragilitatea Eternului” va fi deschisă începând cu 28 noiembrie.

Filip Petcu, manager Muzeul Național de Artă Timișoara: „Fresce, obiecte, sculpturi de la Pompei, de la cele mai importante muzee din Italia.”

În ziua deschiderii, vizitatorii vor avea acces gratuit la expoziție, între orele 15 și 18, în limita locurilor disponibile.

