O sută de exponate din Pompei, în premieră la Muzeul Național de Artă din Timișoara. Obiectele valorează milioane de euro

Stiri Diverse
20-11-2025 | 09:24
×
Codul embed a fost copiat

O sută de exponate din Pompei au ajuns în premieră la Muzeul Național de Artă din Timișoara. Artefactele recuperate din orașul îngropat în lava Vezuviului valorează milioane de euro. Au ajuns la destinație sub escorta mascaților, înarmați cu mitraliere.

autor
Emanuela Băluș

Sunt opere de artă, obiecte rare și chiar un mulaj, care vor putea fi admirate începând cu 28 noiembrie.

Transportul a fost făcut în condiții sporite de securitate.

De la intrarea în Timișoara, până la destinație, și în timpul descărcării, camionul cu artefactele valoroase a fost păzit de luptătorii de la trupele speciale.

Obiectele neprețuite au ajuns la muzeu miercuri după-amiază.

Citește și
Bridgerton
Surpriză de proporții pentru fanii Bridgerton, în București. Unde și când poți vedea costumele originale ale personajelor

Una dintre cele mai importante piese este un corp pietrificat - martor al tragediei care a înghețat în timp viețile locuitorilor antici.

Filip Petcu, manager Muzeul Național de Artă Timișoara: „Avem, în premieră, iată, un mulaj, așa-zis mulaj Fioreli, o descoperire care a fost inițiată de marele arheolog, directorul muzeului de la Napoli, care în anul 1860 a injectat ghips în golurile produse în interiorul cenușei pietrificate și, practic, a reușit să obțină un pozitiv.”

Oamenii vor avea și un ghid virtual inedit - inspirat de un posibil supraviețuitor al dezastrului.

Expoziția „Fragilitatea Eternului” va fi deschisă începând cu 28 noiembrie.

Filip Petcu, manager Muzeul Național de Artă Timișoara: „Fresce, obiecte, sculpturi de la Pompei, de la cele mai importante muzee din Italia.”

În ziua deschiderii, vizitatorii vor avea acces gratuit la expoziție, între orele 15 și 18, în limita locurilor disponibile.

Țările nordice interzic telefoanele în școli pentru ca elevii să fie mai atenți: „Mulți și-au pierdut concentrarea”

Sursa: Pro TV

Etichete: timisoara, muzeu, pompeii,

Dată publicare: 20-11-2025 09:17

Articol recomandat de sport.ro
Spaniolii anunță: 200.000.000€ pentru transferul lui Leo Messi!
Spaniolii anunță: 200.000.000€ pentru transferul lui Leo Messi!
Citește și...
Un obiect inedit, cu origini extraterestre, scos la licitație în Shanghai. Suma uriașă pentru care ar putea fi vândut
Stiri Diverse
Un obiect inedit, cu origini extraterestre, scos la licitație în Shanghai. Suma uriașă pentru care ar putea fi vândut

Într-o galerie de artă din Shanghai are loc o licitaţie neobişnuită. Unul dintre exponate nu este de pe planeta noastră.

Surpriză de proporții pentru fanii Bridgerton, în București. Unde și când poți vedea costumele originale ale personajelor
Stiri Diverse
Surpriză de proporții pentru fanii Bridgerton, în București. Unde și când poți vedea costumele originale ale personajelor

Proiecţii cu personajele preferate din serialul „Bridgerton”, exponate cu accesorii şi costume originale, precum şi un concert live cu spectacol de video mapping vor putea fi văzute, sâmbătă, pe Calea Victoriei.

 

Robotul care realizează replici la scară largă ale unor opere digitale semnate de artiști contemporani
iLikeIT
Robotul care realizează replici la scară largă ale unor opere digitale semnate de artiști contemporani

Un robot umanoid care are aspectul unui star pop, unul care pictează și altul care face masaj. Sunt doar câteva dintre cele mai atractive exponate ale târgului de tehnologie care s-a desfășurat de curând la Lisabona.

Recomandări
Reforma administrației, nou blocaj în coaliție. Bolojan cere economii, PSD refuză orice tăiere din salarii și sporuri
Stiri Politice
Reforma administrației, nou blocaj în coaliție. Bolojan cere economii, PSD refuză orice tăiere din salarii și sporuri

Proiectul pensiilor magistraților este gata. A spus-o miercuri premierul Ilie Bolojan, într-un interviu pentru știrileprotv.ro. Între timp, apar contre în coaliție pe tema reformei din administrație.

 

Primele trenuri modernizate din PNRR intră în circulație. Cum arată și pe ce rute vor circula
Stiri actuale
Primele trenuri modernizate din PNRR intră în circulație. Cum arată și pe ce rute vor circula

Cu zeci de trenuri anulate, rute închise și întârzieri zilnice responsabilii din transporturi anunță totuși o nouă scumpire a biletelor.

 

Încă 3 miliarde lei pentru a încheia anul fără datorii. Șeful CNAS: „Fără măsurile fiscale, Fondul se prăbuşea în septembrie”
Stiri actuale
Încă 3 miliarde lei pentru a încheia anul fără datorii. Șeful CNAS: „Fără măsurile fiscale, Fondul se prăbuşea în septembrie”

Şeful Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horaţiu Moldovan, afirmă că, pentru a încheia anul fără datorii, instituţia pe care o conduce are nevoie de trei miliarde de lei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 19 Noiembrie 2025

45:32

Alt Text!
La Măruță
19 Noiembrie 2025

01:30:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
19 Noiembrie 2025

01:50:41

Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28