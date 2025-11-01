România devine o piață cheie pentru turismul slovac. Tot mai mulți români aleg vacanțe în Slovacia

Stiri actuale
01-11-2025 | 20:22
Organizaţia naţională de promovare a turismului din Slovacia, Slovakia Travel, a lansat o serie de evenimente menite să promoveze Slovacia ca destinaţie atractivă pentru vacanţele de iarnă, în contextul sezonului de iarnă care se apropie.

autor
Sabrina Saghin

Iniţial, campania se concentrează pe promovarea turismului din străinătate şi pe prezentarea frumuseţii iernilor slovace în Ungaria şi România, relatează sâmbătă agenţia slovacă de presă TASR.

Reprezentanţi din regiunile munţilor Tatra, ai oraşului Banska Bystrica şi împrejurimilor sale, precum şi ai satului Donovaly (regiunea Banska Bystrica) au participat la o prezentare a oportunităţilor pentru vacanţa de iarnă din Slovacia, la Budapesta, partenerilor şi presei din Ungaria. Evenimentul de la Budapesta a făcut parte dintr-o serie de activităţi mai ample de atragere a turiştilor ungari în Slovacia.

Campania ajunge și în România

Dar Slovakia Travel îşi extinde activităţile şi spre Balcani, notează TASR. În ultimele zile, în oraşul românesc Timişoara a avut loc un atelier B2B de succes, care a reunit experţi în turism slovaci şi români. Un total de 12 turoperatori slovaci - reprezentanţi de hoteluri şi organizaţii regionale de turism - şi-au prezentat ofertele de călătorie în faţa a 25 de parteneri români, inclusiv agenţii de turism, mass-media şi influenceri.

România este una dintre cele mai importante pieţe europene pentru Slovacia. Aproape 30.000 de turişti români au vizitat Slovacia între ianuarie şi august ale acestui an, mai notează TASR.

Sursa: Agerpres

Etichete: romania, slovacia, turism,

Dată publicare: 01-11-2025 20:22

