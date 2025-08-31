Unde ne putem distra la munte și în afara sezonului de iarnă. La Predeal a fost inaugurat un roller coaster montan

Stiri Turism
31-08-2025 | 19:35
Stațiunile montane din țară încep să caute alternative pentru a atrage turiștii și în afara sezonului de iarnă. Multe dintre ele investesc în proiecte pentru restul anului, aproape la fel de mult ca în cele care țin de domeniul schiabil.

autor
Alexandra Clej,  Ana Tudoran,  Iulia Ciuhu

Astfel, și numărul vizitatorilor pe timp de vară a crescut semnificativ în ultimii ani.

La Predeal, chiar lângă pârtia Clăbucet, a fost inaugurat un roller coaster montan, care promite distracție pe tot parcursul anului. Cu un traseu ce depășește 800 de metri lungime, săniile pot atinge viteze de până la 40 km/h.

Pe parcurs, temerarii se pot bucura de un tunel spectaculos și de un viraj circular, supranumit "melc".

Turist: ”A fost frumos, a fost prima noastră tură, dar a foarte interesant, o să mai venim."

Investiția realizată din bugetul local se ridică la 1,3 milioane de euro. O tură costă, pentru turiști, 28 de lei.

Mihai Predeleanu, purtătorul de cuvânt al Primăriei Predeal: ”Este un proiect gândit pentru o perioadă de 12 luni, adică pentru 4 anotimpuri”.

În județul Cluj, lângă domeniul schiabil Buscat, s-a deschis cel mai nou parc de aventură din zonă, întins pe 200 de mii de metri pătrați.

Aici, intrarea costă pentru cei mici 40 de lei.

Iancu Șerbănescu, administratorul domeniului schiabil Buscat: ”Ne este tot mai greu să ținem sezoanele de 3, 4 luni, și atunci suntem cumva obligați să facem activități și pe perioada verii”.

Și în Gura Humorului, cea mai lungă tiroliană din țară, cu o lungime de peste 2 kilometri dintr-un singur segment, a fost inaugurată lângă pârtia de schi și atrage mii de iubitori de adrenalină. O tură de "zburat" peste râul Moldova, pârtia Șoimului și parcul Ariniș poate ajunge până la 160 de lei.

Sursa: Pro TV

turism, turisti

Dată publicare: 31-08-2025 19:29

