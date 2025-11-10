Una dintre cele mai vizitate țări din lume a introdus amenzi de 300 de dolari pentru turiștii care beau în timpul zilei

oameni alcool bere
Shutterstock

Thailanda, una dintre cele mai vizitate țări din lume, a introdus amenzi de 300 de dolari pentru toți cei care sunt prinși că beau alcool în timpul zilei. Chiar dacă legea prevede și anumite excepții, turiștii pot fi oricând amendați.

Cristian Anton

Thailanda aplică amenzi de 300 de dolari pentru consumatorii de alcool din timpul zilei, ca o modificare a legislației privind alcoolul, scrie South China Morning Post (SCMP).

Modificările aduse Legii privind controlul băuturilor alcoolice din Thailanda, care a intrat deja în vigoare, transferă riscul asupra consumatorilor care beau între orele 14:00 și 17:00.

Vânzarea de alcool în Thailanda este interzisă între orele 14:00 și 17:00 în majoritatea punctelor de vânzare cu amănuntul și supermarketurilor încă din 1972, dar modificările aduse legii înseamnă că persoanele pot fi amendate cu 10.000 de baht (300 USD) sau mai mult pentru consumul sau servirea de băuturi alcoolice în intervalele orare interzise sau în locuri interzise.

Deși există excepții pentru locurile de divertisment autorizate, hotelurile, unitățile certificate din zonele turistice și aeroporturile care oferă zboruri internaționale, responsabilitatea a fost transferată asupra consumatorilor, iar legile înăsprite interzic, de asemenea, publicitatea băuturilor alcoolice, cu excepția cazului în care conținutul este pur factual.

daniel david
Ministrul Educaţiei: Suntem peste media europeană la alcool, fumat şi dependenţa online. Nu avem specialişti suficienţi

Un client comandă legal o bere la ora 13.59, dar este amendat dacă e prins că o bea la 14.05

Utilizarea celebrităților, influencerilor sau a persoanelor publice pentru a promova băuturile alcoolice în scopuri comerciale este, de asemenea, interzisă.

Noile reglementări ar avea un efect negativ asupra restaurantelor, deoarece clientul era acum „restricționat” de orele de vânzare stipulate, a declarat Chanon Koetcharoen, președintele Asociației Restaurantelor Thailandeze.

Dacă un local vinde o sticlă de bere unui client la ora 13:59, de exemplu, dar acesta stă și bea în incintă până la ora 14:05, aceasta ar constitui o încălcare a legii în temeiul Secțiunii 32, iar persoana respectivă ar putea fi amendată.

Acest lucru va împiedica creșterea industriei restaurantelor”, a declarat Chanon, care administrează și un restaurant în Bangkok.

România a câștigat aurul la Paris la turneul de masaj al națiunilor. Țara noastră a învins chiar și Thailanda

