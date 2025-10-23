Adolescenții români, în topul european al dependenților de alcool, țigări și jocuri de noroc. Social-media, un drog periculos

Specialiștii vin cu un avertisment: „Supravegheați-vă copiii!” Asta nu înseamnă că trebuie să le impuneți restricții, însă fiți foarte atenți la anturajul lor.

Alcoolul, tutunul, jocurile de noroc și rețelele sociale au urcat România în topul european al dependențelor în rândul adolescenților.

Un adolescent din 3 fumează țigări electronice, iar 8 din 10 au băut alcool în ultima lună.

Autoritățile cer măsuri urgente de prevenție și educație.

Țigările electronice au devenit noua modă printre adolescenți

Raportul european arată că un adolescent român din 2 a încercat țigări electronice, iar 1 din 3 le folosește constant, adică un procent de 33% numai în ultima lună. Tinerii au impresia că sunt mai sigure decât țigările clasice – iar asta ne duce pe locul 6.

În ceea ce privește fumatul „clasic”, suntem pe locul 4 în Europa. Asta înseamnă că 53% dintre tinerii români au fumat în ultimele 30 de zile. Și, la noi, dar și la vecinii bulgari, fetele fumează mai mult decât băieții.

Un adolescent din 4 a încercat jocuri de noroc

Online sau în săli de pariuri, un adolescent din 4 a încercat jocuri de noroc în ultimul an. România, din nou peste media europeană care e de 23%. Dacă fetele conduc topul în ceea ce privește fumatul, la jocurile de noroc băieții sunt de peste două ori mai predispuși spre o astfel de dependență.

La petreceri, în parc sau acasă, alcoolul e tot mai prezent în viața adolescenților. Deși în Europa trendul e descendent, tinerii români beau mai mult decât media europeană care e de 73%. La noi 8 din 10 tineri au consumat alcool, adică peste 80%. Și îngrijorător este că pentru mulți prima experiență apare înainte de 16 ani.

Internetul a devenit refugiul tinerilor, dar și capcana lor. Studiul european arată că jumătate dintre adolescenții români petrec prea mult pe social media. În timp ce fetele sunt mai afectate de social media, 58%, băieții sunt de 2 ori mai predispuși la gaming excesiv.

Nu în ultimul rând, canabisul este primul pas spre alte forme de dependență.

Chiar dacă România este sub media europeană, 1 adolescent din 16 a încercat deja un drog interzis prin lege.

