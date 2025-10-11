Un sat din Toscana oferă până la 20.000 de euro celor care se mută acolo. Și chiriașii primesc bani

Cu dealurile sale line, livezile de măslini și podgoriile care amintesc de imaginile idilice ale Toscanei, satul medieval Radicondoli, situat lângă Siena, se confruntă de ani buni cu un declin demografic accentuat.

Dacă altădată localitatea avea în jur de 3.000 de locuitori, astăzi numără doar 966 de persoane, iar aproximativ 100 dintre cele 450 de case sunt nelocuite. Pentru a opri depopularea, autoritățile locale au decis să stimuleze relocarea prin sprijin financiar direct, scrie CNN.

În 2023, primăria Radicondoli a lansat un program care oferea până la 20.000 de euro celor dispuși să cumpere și să locuiască într-una dintre casele goale, la care se adaugă o contribuție suplimentară de 6.000 de euro pentru cheltuieli precum încălzirea sau transportul.

Anul acesta, schema a fost extinsă și pentru chiriași: până la începutul anului 2026, municipalitatea va acoperi jumătate din chiria primilor doi ani pentru noii locatari.

„Programul de locuințe, lansat acum doi ani, este consolidat. Am alocat peste 400.000 de euro pentru achiziții și închirieri de locuințe, dar și pentru alte măsuri — ajutoare pentru studenți, navetiști și abonați la energie verde”, a declarat Francesco Guarguaglini, primarul localității.

Alternativă la casele de „un euro”

Guarguaglini subliniază că Radicondoli se diferențiază de alte sate italiene care au promovat vânzarea de „case la un euro”. „Ne deosebim de acele programe simbolice. Aici, casele au valoare. Comunitatea, ospitalitatea și numeroasele inițiative culturale reprezintă adevărata valoare adăugată, alături de poziția strategică a satului”, a explicat primarul.

Locuințele disponibile, fie spre vânzare, fie spre închiriere, variază de la apartamente mici în centrul istoric la ferme toscane spațioase aflate la periferie, înconjurate de măslini și vii. Multe dintre ele păstrează elemente arhitecturale tradiționale — grinzi din lemn, pereți de piatră sau cărămidă artizanală.

Prețurile încep de la 50.000 de euro pentru apartamentele mici și pot depăși 100.000 de euro pentru casele mai mari. Majoritatea sunt în stare bună, însă unele necesită renovări estimate la circa 10.000 de euro. Cu ajutorul bonusului maxim, un cumpărător ar putea achiziționa o locuință modestă cu aproximativ 30.000 de euro.

Chiriașii beneficiază și ei de reduceri semnificative: o locuință de 60–80 m², care costă în mod normal 400 de euro lunar, poate fi închiriată cu doar 200 de euro datorită subvenției.

Condițiile programului

Pentru a beneficia de aceste stimulente, noii rezidenți trebuie să rămână cel puțin 10 ani dacă achiziționează o casă, sau 4 ani dacă o închiriază.

Depopularea satului a început în anii 1950, când tinerii au plecat spre orașe mai mari. Potrivit primarului, în fiecare an mor aproximativ 15 persoane vârstnice, în timp ce se nasc doar trei copii.

Guarguaglini speră ca programul să readucă vitalitatea de altădată, când Radicondoli era un important centru al producției de lână în secolul al XIV-lea. Satul păstrează încă urme ale acelei prosperități: arcade medievale, palate de negustori și „case-turn” integrate în vechile ziduri.

De la lansarea programului, în 2023, au fost finanțate 23 de achiziții și au sosit aproximativ 60 de noi locuitori, majoritatea italieni, dar și câțiva străini, printre care belgieni. Obiectivul primarului este ca populația să depășească pragul de 1.000 de locuitori.

Cei care transformă casele părăsite în locuințe de vacanță primesc ajutoare suplimentare pentru renovare și pentru credite de închiriere. Familiile internaționale care se stabilesc în Radicondoli beneficiază de burse universitare și vouchere pentru manuale școlare, pentru a facilita integrarea copiilor.

