MAE, atenţionare de călătorie pentru Italia. Personalul aeroporturilor internaţionale din Roma va fi luni în grevă

10-10-2025 | 16:15
aeroport roma
Shutterstock

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Italia asupra faptului că luni, 13 octombrie 2025, în intervalul orar 12:00-16.00, va fi organizată o grevă.

 

Mihaela Ivăncică

Greva va fi organizată de personalulangajat în cadrul aeroporturilor internaţionale Roma Fiumicino şi Roma Ciampino.

Potrivit MAE, sunt posibile perturbări ale serviciilor aeroportuare - check-in şi controale de securitate, precum şi perturbări ale traficului aerian, cu posibile întârzieri pentru unele zboruri.

MAE recomandă cetăţenilor români să verifice periodic site-urile web oficiale ale aeroporturilor, precum şi cele ale companiilor aeriene, pentru a se informa din timp cu privire la orice întârzieri, anulări sau modificări ale zborurilor.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Roma: +39 06 835 233 44; +39 06 835 233 52; +39 06 835 233 58; +39 06 835 233 56; +39 06 835 233 69; +39 06 835 233 71; +39 06 835 233 74, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Citește și
MAE
Atenţionare de călătorie transmisă de MAE. Cod roşu de furtuni în Bulgaria

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi următoarele linii telefonice de urgenţă în funcţie de regiune:

* Consulatul General al României la Roma: +39 34 514 739 35;

* Consulatul General al României la Milano: +39 36 610 814 44;

* Consulatul General al României la Bologna: +39 32 480 351 71;

* Consulatul General al României la Torino: +39 33 875 681 34;

* Consulatul General al României la Trieste: +39 34 088 216 88;

* Consulatul General al României la Bari: +39 33 460 422 99;

* Consulatul României la Catania: +39 32 096 531 37.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de internet:

https://scioperi.mit.gov.it/mit2/public/scioperi,https://roma.mae.ro/, https://cgroma.mae.ro, https://www.mae.ro/.

Sursa: News.ro

MAE, atenţionare de călătorie pentru Bulgaria. Restricţii de circulaţie din cauza codurilor meteo pentru vreme extremă
Stiri actuale
MAE, atenţionare de călătorie pentru Bulgaria. Restricţii de circulaţie din cauza codurilor meteo pentru vreme extremă

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) atenționează cetățenii români aflați sau care călătoresc în Bulgaria despre restricții rutiere ce vor fi impuse din cauza codurilor meteorologice de precipitații abundente. Circulația poate fi afectată.

Atenţionare de călătorie transmisă de MAE. Cod roşu de furtuni în Bulgaria
Stiri externe
Atenţionare de călătorie transmisă de MAE. Cod roşu de furtuni în Bulgaria

Ministerul de Externe avertizează românii care călătoresc în Bulgaria că pe 7 octombrie sunt anunțate ploi abundente și fenomene meteo severe.

MAE, atenţionare de călătorie pentru Franţa. Grevă generală, joi, cu perturbări majore în transporturi și servicii publice
Stiri actuale
MAE, atenţionare de călătorie pentru Franţa. Grevă generală, joi, cu perturbări majore în transporturi și servicii publice

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Franţa, unde joi va avea loc o grevă generală care ar urma să provoace perturbări în transporturi, sănătate, învăţământ şi servicii publice.

MAE, atenţionare de călătorie pentru Grecia. Grevă generală miercuri, cu perturbări mari în transportul public
Stiri actuale
MAE, atenţionare de călătorie pentru Grecia. Grevă generală miercuri, cu perturbări mari în transportul public

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Grecia, unde miercuri este aşteptată o grevă generală de 24 de ore, la nivel naţional.

Grevă de 24 de ore în Italia, în transportul aerian. Sunt aşteptate perturbări majore în circulaţia aeronavelor
Stiri externe
Grevă de 24 de ore în Italia, în transportul aerian. Sunt aşteptate perturbări majore în circulaţia aeronavelor

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Italia, unde vineri este programată o grevă de 24 de ore în transportul aerian. Ca urmare, sunt aşteptate perturbări majore în circulaţia aeronavelor.

 

Ministerul Energiei spune că „România nu mai importă petrol din Rusia” după ce Reuters a indicat că aducem cu 57% mai mult
Stiri actuale
Ministerul Energiei spune că „România nu mai importă petrol din Rusia” după ce Reuters a indicat că aducem cu 57% mai mult

România nu importă din Rusia hidrocarburi, susține ministrul Energiei, Bogdan Ivan, ca reacție la dezvăluirile Reuters despre creșterile de importuri de petrol și gaze către mai multe țări europene, fiind nominalizată și țara noastră.

Maria Corina Machado din Venezuela a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2025. Cum își justifică suedezii alegerea
Stiri actuale
Maria Corina Machado din Venezuela a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2025. Cum își justifică suedezii alegerea

Premiul Nobel pentru Pace 2025 a fost acordat Mariei Corina Machado, pentru „munca ei neobosită în promovarea drepturilor democratice ale poporului venezuelean și pentru lupta sa pentru o tranziție pașnică și justă de la dictatură la democrație”.

Harta care arată cât de mult a plouat în timpul ciclonului Barbara. Unde au fost cantități de precipitații fără precedent
Stiri actuale
Harta care arată cât de mult a plouat în timpul ciclonului Barbara. Unde au fost cantități de precipitații fără precedent

Ciclonul „Barbara” a lovit România între 5 și 8 octombrie, provocând ploi istorice în sudul țării. Bucureștiul, Giurgiu și Dobrogea de vest au fost cele mai afectate de precipitațiile extreme și vânturile puternice.

