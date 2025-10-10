Tânărul cercetat pentru jaf armat a evadat de sub escorta poliției. A furat o bicicletă din curtea unui bătrân de 82 de ani

10-10-2025 | 13:50
tanarul care a evadat de sub escorta politiei
Politia Romana

Tânărul de 27 de ani din judeţul Olt, aflat în procedură de extrădare în Italia unde este cercetat pentru jaf armat, a evadat de sub escorta poliţiştilor din Dolj, în timp ce era coborât dintr-o autospecială.

După evadare, a intrat în curtea unui bărbat de 82 de ani, de unde a furat o bicicletă.

„Poliţiştii Serviciului Investigaţii Criminale Dolj au dispus reţinerea pentru 24 de ore a tânărului de 27 de ani, din comuna Iancu Jianu, judeţul Olt, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evadare şi furt calificat. Din cercetările efectuate, poliţiştii au stabilit faptul că tânărul, ulterior evadării, ar fi pătruns în curtea locuinţei unui bărbat de 82 ani, din municipiul Craiova, de unde ar fi sustras o bicicletă, bun care a fost recuperat de poliţişti şi restituit persoanei vătămate”, au transmis, vineri, poliţiştii.

Potrivit acestora, cercetările sunt continuate în cadrul dosarului penal şi se vor dispune măsurile la finalizarea acestora.

Doi polițiști sunt cercetați pentru neglijență

Totodată, conducerea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj a dispus cercetarea prealabilă faţă de doi poliţişti, pentru înlesnirea evadării.

jaf, constanta, magazin
Jaf armat la un magazin din Constanța. Doi hoți, căutați de poliție după ce au amenințat o vânzătoare

Tănărul, aflat în procedură de extrădare în Italia unde este cercetat pentru jaf armat, a evadat, joi seară, de sub escorta poliţiştilor din Dolj, în timp ce era coborât dintr-o autospecială.

El a fost căutat de peste 600 de persoane, fiind instituite filtre în Craiova şi în localităţile limitrofe.

Tânărul a fost prins în municipiul Craiova.

