Un oraș european aflat la granița a trei țări atrage tot mai mulți vizitatori. Are 40 de muzee și o colecție unică în lume

Unul dintre marile atuuri ale orașului este oferta culturală impresionantă. Într-un spațiu relativ restrâns, Basel găzduiește peste 40 de muzee, iar celebrul Kunstmuseum Basel deține cea mai veche colecție publică de artă din lume. Pentru iubitorii de cultură, puține experiențe sunt mai plăcute decât refugierea într-un muzeu călduros, înconjurat de capodopere. Iar la Kunstmuseum, experiența este completată de un bistrou apreciat, unde deserturile și produsele de patiserie devin un răsfăț în sine.

Basel este considerat capitala culturală a Elveției și se află la granița dintre Germania, Franța și Elveția. Cu străduțe pietruite pline de farmec, clădiri ce spun povești de secole și o orientare clară spre sustenabilitate, orașul devine alegerea perfectă pentru un city break de iarnă – fără nevoia echipamentului de schi.

De regulă, o vacanță de iarnă în Elveția înseamnă, în imaginația multora, zăpadă până la genunchi, munți spectaculoși și stațiuni de schi exclusiviste. Însă există și o altă perspectivă asupra iernii elvețiene: orașe elegante, ușor de explorat la pas, bogate în cultură și în preparate savuroase care îți încălzesc instant atmosfera, relatează Express .

Un pont pentru vizitatori: la final de ianuarie are loc MuseumNacht, eveniment în care aproape toate muzeele rămân deschise toată noaptea. Cu un singur bilet poți vizita numeroase spații culturale, iar transportul public este inclus.

Orașul Vechi – Altstadt – arată ca un decor de poveste. Alei înguste și pietruite duc spre piețe largi, dominate de clădiri medievale impresionante. Este locul perfect pentru plimbări fără grabă, unde fiecare colț dezvăluie detalii arhitecturale spectaculoase și o atmosferă încărcată de istorie.

Repere istorice și panorame spectaculoase

Printre reperele emblematice se află Basel Minster, fondată în 1091. În perioada sărbătorilor de iarnă, de pe balconul exterior răsună uneori acorduri de fanfară. Pentru panorame superbe asupra Rinului, terasa Pfalz, situată în spatele catedralei, este locul ideal.

Imposibil de ignorat este și Primăria din Basel, cu fațada sa roșu intens și decorațiuni bogate. În plus, orașul ascunde aproximativ 200 de fântâni, majoritatea cu apă potabilă gratuită – un detaliu care adaugă un plus de farmec explorării.

După ore bune de plimbare, nimic nu se compară cu o tavernă primitoare și mâncare consistentă. Basel oferă numeroase astfel de locuri pe ambele maluri ale Rinului.

Trei țări într-o singură zi

Un alt atu spectaculos al orașului este poziționarea sa. Așezat pe malul Rinului și la intersecția a trei state, Basel îți permite să ajungi în Elveția, Germania și Franța în aceeași zi, fie pe jos, fie cu bicicleta. Punctul cunoscut drept „Triunghiul Granițelor” este marcat de un monument și atrage numeroși vizitatori.

La nord de oraș, în Landschaftspark Wiese, un parc public cu o mică grădină zoologică gratuită, poți trece din Elveția în Germania aproape fără să realizezi – fără bariere și fără puncte de control vizibile.

Basel este și un model de sustenabilitate urbană. A fost primul oraș care a oferit turiștilor carduri gratuite pentru transportul public la check-in în hoteluri. Rețeaua de tramvaie și autobuze electrice, pistele pentru biciclete și feribotul care traversează Rinul folosind doar curentul apei și un cablu suspendat demonstrează angajamentul față de mobilitatea verde.

În plus, orașul este excelent conectat la nivel european. Trenuri directe leagă Basel de Paris, Milano, Frankfurt sau Amsterdam, iar conexiunile interne din Elveția sunt rapide și eficiente. Se discută inclusiv despre o rută directă Londra–Basel, iar autobuzul de noapte de lux Twiliner asigură legături cu Amsterdam și Bruxelles, oferind alternative confortabile la zbor.