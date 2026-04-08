Ambele părți pretind victoria. Președintele Trump spune că Statele Unite vor colabora îndeaproape cu Teheranul și vor "elimina" materialul nuclear, îngropat în munți. Și insistă că nu va mai exista un proces de îmbogățire a uraniului în această țară. La rândul său, Teheranul se angajează că va deschide strâmtoarea Ormuz. Dar avertizează că va renunța la armistițiu, dacă nu se opresc bombardamentele israeliene în Liban. Cele de astăzi au fost înverșunate, cu zeci de morți și sute de răniți, conform Crucii Roșii Libaneze.

Pete Hegseth, secretarul de război al SUA: „Președintele Trump a creat acest moment. Iranul a cerut încetarea focului și știm cu toții asta. Operațiunea Epic Fury a fost o victorie istorică și covârșitoare pe câmpul de luptă. O victorie militară cu V mare”.

Cu aproximativ 90 de minute înainte să expire termenul limită pe care el l-a dat, după care a venit și cu amenințarea sumbră că „o întreagă civilizație va pieri”, Donald Trump a anunțat un armistițiu temporar, pentru două săptămâni.

Condiții pentru pace și negocieri tensionate

Cu condiția ca Iranul să fie de acord cu "deschiderea completă, imediată și în siguranță" a strâmtorii Ormuz. Va fi o încetare bilaterală a focului, a transmis președintele american pe rețeaua lui de comunicare.

Corespondentul Sky News la Washington a vorbit la telefon cu președintele Trump, imediat după ce a anunțat încetarea focului.

Mark Stone, Sky News: „Mi-a spus că el crede că am realizat tot ce am vrut ca obiective militare. Mi-a descris ceea ce a numit "o victorie completă", în sens militar, dar și în oricare alt sens”.

Trump confirmă că a primit din partea Teheranului un plan în zece puncte pentru încetarea focului, pe care îl consideră o bază viabilă pentru negocieri. Iar Pakistanul, care a acționat până acum cu succes ca mediator, a invitat ambele părți să continue discuțiile la Islamabad, vineri.

La rândul său, Teheranul a proclamat victoria, iar planul de pace, așa cum a fost prezentat la televiziunea națională, pare mai degrabă o... capitulare a inamicului.

Într-un mesaj ulterior, președintele american a respins unul dintre punctele cruciale ale acordului. Nu va fi niciun fel de îmbogățire a uraniului, a scris Trump pe Truth Social.

JD Vance, vicepreședintele SUA: „Dacă iranienii sunt dispuși să colaboreze cu noi, cu bună-credință, cred că putem ajunge la un acord. Dacă vor minți, dacă vor trișa, dacă vor încerca să împiedice chiar și armistițiul fragil pe care l-am stabilit, atunci nu le va plăcea (ce urmează). Vor descoperi că președintele Statelor Unite nu este cineva cu care să te joci”.

Critici interne și continuarea atacurilor în regiune

Pe de altă parte, Trump este aspru criticat în America după ce a amenințat cu distrugerea civilizației iraniene.

Seth Moulton, reprezentant (democrat) Massachusetts: „Președintele este complet dezechilibrat, dar situația este de o gravitate mortală, pentru că atunci când comandantul suprem amenință cu crime de război executate de trupele noastre și nu doar în numele său, ci al tuturor americanilor, cu toții trebuie să fim îngrijorați”.

Congresmanii democrați cer restrângerea puterilor președintelui în privința continuării războiului cu Iranul.

Hakeem Jeffries, liderul minorității democrate, Camera Reprezentanților: „Avem nevoie de un sfârșit permanent al războiului nechibzuit ales de Donald Trump. Democrații din Camera Reprezentanților au cerut ca speaker-ul Mike Johnson să convoace imediat Camera în sesiune, pentru a putea înainta o rezoluție privind puterile de război”.

Între timp, premierul israelian Beniamin Netanyahu afirmă că susține decizia lui Donald Trump de a suspenda atacurile asupra Iranului, dar încetarea focului "nu include și Libanul". De altfel, astăzi a fost cel mai mare val de bombardamente israeliene asupra Libanului de la începutul războiului. Peste 100 de ținte Hezbollah au fost lovite în numai 10 minute, inclusiv la Beirut.