Garnitura de cauciuc a mașinii de spălat, numită și etanșare a ușii, este o componentă esențială a acestui aparat electrocasnic. Ea creează o etanșare între ușă și tambur, prevenind scurgerile de apă în timpul ciclului de spălare. Totuși, dacă nu este curățată corespunzător, garnitura de cauciuc poate deveni un teren propice pentru apariția mucegaiului negru și a igrasiei, scrie Express.

Mediul cald și umed din interiorul mașinii de spălat oferă condițiile perfecte pentru dezvoltarea mucegaiului și igrasiei, care pot provoca și mirosuri neplăcute. Garnitura mașinii intră în contact direct cu hainele tale, iar murdăria sau mucegaiul de pe aceasta se poate transfera pe rufe, anulând astfel scopul spălării lor. În plus, o garnitură murdară și înfundată poate afecta funcționarea mașinii de spălat, provocând scurgeri, scăderea eficienței și chiar deteriorarea aparatului în timp.

De ce nu trebuie folosit înălbitor

Având acest lucru în vedere, experții în curățenie recomandă folosirea oțetului alb pentru a elimina mucegaiul de pe garniturile mașinii de spălat, afirmând că: „Oțetul omoară mucegaiul mai eficient decât înălbitorul.”

Ei au explicat: „Clorul ucide doar sporii de mucegai de la suprafața materialelor afectate, în timp ce oțetul poate pătrunde în materialele poroase, distrugând mucegaiul din rădăcină.”

Deși lăsarea unui acid precum oțetul nediluat pe o suprafață pentru perioade lungi poate avea efect, utilizarea oțetului diluat în apă sau ștergerea soluției după aplicare nu este aceeași ca „ceea ce oamenii fac de decenii fără să deterioreze mașinile de spălat.”

Pentru a curăța garnitura mașinii de spălat cu oțet alb, amestecă părți egale de apă caldă și oțet, apoi aplică soluția pe garnitură cu ajutorul unui prosop sau al unei cârpe.

Freacă soluția pe zonele cu mucegai și las-o să acționeze timp de 15 minute. După aceea, clătește cu o cârpă umedă și apă caldă curată.