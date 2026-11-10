Un oraș din Europa și-a mutat sărbătorile sub pământ. Două peșteri se transformă în târguri de Crăciun în fiecare iarnă

Valkenburg, un orășel din sudul Olandei, aproape de granițele cu Belgia și Germania, are o tradiție mai puțin obișnuită. În fiecare iarnă, galeriile subterane în care odinioară se extrăgea calcar sunt decorate cu mii de luminițe și găzduiesc standuri cu produse de Crăciun.
Turiștii pot cumpăra decorațiuni, cadouri și produse artizanale în tuneluri săpate cu sute de ani în urmă, printre sculpturi și desene păstrate pe pereții de piatră.
Cele două târguri, Gemeentegrot și Fluweelengrot, se deschid pe 13 noiembrie 2026 și pot fi vizitate până pe 30 decembrie, potrivit Holland Magazine.
Cel mai mare târg de Crăciun subteran din Europa
Gemeentegrot, sau Peștera Municipală, găzduiește cel mai mare și mai vechi târg de Crăciun subteran din Europa.
Galeriile au fost săpate de-a lungul secolelor pentru extragerea calcarului folosit la construirea caselor și a altor clădiri din regiune.
În perioada Crăciunului, tunelurile sunt împodobite cu lumini și decorațiuni, iar de-a lungul lor sunt amenajate standuri cu cadouri, ornamente și produse locale.
Un avantaj pentru turiști este că târgul poate fi vizitat indiferent de vreme. Spre deosebire de piețele de Crăciun în aer liber, aici vizitatorii sunt feriți de ploaie și vânt.
Târg de Crăciun sub ruinele unui castel medieval
Celălalt târg, Fluweelengrot, este organizat într-o rețea de galerii aflate chiar sub ruinele Castelului Valkenburg, o fortificație medievală construită pe dealul de deasupra orașului.
Peștera are o istorie care merge mult dincolo de sărbătorile de iarnă. Tunelurile au fost folosite de-a lungul timpului inclusiv ca locuri de refugiu, iar pe pereții lor se păstrează desene și inscripții vechi.
Printre acestea se numără și semnăturile unor soldați americani, lăsate în 1945, după cel de-Al Doilea Război Mondial, potrivit unui reportaj publicat de Wired.
În prezent, galeriile găzduiesc standuri cu produse de Crăciun, iar vizitatorii pot descoperi și o parte din istoria locului. Târgul Fluweelengrot a ajuns anul acesta la cea de-a 27-a ediție.
Parade de Crăciun și festivități în tot orașul
Sărbătorile continuă și la suprafață. Între 13 noiembrie 2026 și 3 ianuarie 2027, Valkenburg organizează festivalul „Christmas Town”, cu parade, spectacole și evenimente în centrul istoric.
Pe străzile orașului vor defila care alegorice iluminate și personaje costumate, iar turiștii vor putea vizita târgurile tradiționale și instalațiile luminoase.
Cât vostă să vizitezi târgurile de Crăciun din Valkenburg
Accesul în peșteri se face contra cost, iar prețul biletelor diferă în funcție de ziua săptămânii. De luni până joi, adulții plătesc 9 euro, iar de vineri până duminică, biletul costă 11 euro.
Copiii cu vârste între 5 și 11 ani plătesc 6,50 euro, în timp ce copiii sub 4 ani beneficiază de intrare gratuită.
Pentru grupurile de minimum 20 de persoane, tariful este redus la 8,50 euro de luni până joi și 10,50 euro de vineri până duminică, pentru fiecare persoană, scrie ruhr24.de.