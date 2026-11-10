Un oraș din Europa și-a mutat sărbătorile sub pământ. Două peșteri se transformă în târguri de Crăciun în fiecare iarnă

Valkenburg, un orășel din sudul Olandei, aproape de granițele cu Belgia și Germania, are o tradiție mai puțin obișnuită. În fiecare iarnă, galeriile subterane în care odinioară se extrăgea calcar sunt decorate cu mii de luminițe și găzduiesc standuri cu produse de Crăciun.

Turiștii pot cumpăra decorațiuni, cadouri și produse artizanale în tuneluri săpate cu sute de ani în urmă, printre sculpturi și desene păstrate pe pereții de piatră.

Cele două târguri, Gemeentegrot și Fluweelengrot, se deschid pe 13 noiembrie 2026 și pot fi vizitate până pe 30 decembrie, potrivit Holland Magazine.

Cel mai mare târg de Crăciun subteran din Europa

Gemeentegrot, sau Peștera Municipală, găzduiește cel mai mare și mai vechi târg de Crăciun subteran din Europa.

Galeriile au fost săpate de-a lungul secolelor pentru extragerea calcarului folosit la construirea caselor și a altor clădiri din regiune.

În perioada Crăciunului, tunelurile sunt împodobite cu lumini și decorațiuni, iar de-a lungul lor sunt amenajate standuri cu cadouri, ornamente și produse locale.

Un avantaj pentru turiști este că târgul poate fi vizitat indiferent de vreme. Spre deosebire de piețele de Crăciun în aer liber, aici vizitatorii sunt feriți de ploaie și vânt.