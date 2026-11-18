Jurnaliștii britanici au remarcat în special gastronomia locală, tradițiile comunității secuiești și peisajele din această zonă mai puțin cunoscută a Transilvaniei, care va primi în 2027 titlul de Regiune Europeană a Gastronomiei, notează BBC Travel.

Clasamentul BBC Travel reunește destinații care merită descoperite în anul următor nu doar pentru frumusețea lor, ci și pentru experiențele aparte pe care le oferă vizitatorilor. Selecția pune accent și pe turismul responsabil, care poate aduce beneficii comunităților locale și mediului înconjurător.

În cazul Harghitei, publicația britanică îi îndeamnă pe turiști să treacă dincolo de imaginea Transilvaniei asociată cu legenda lui Dracula și să descopere o regiune cu o identitate culturală și gastronomică puternică.

De ce a atras Harghita atenția BBC Travel

Transilvania este adesea asociată cu poveștile despre vampiri și cu celebrul personaj literar Dracula. Dincolo de această imagine, regiunea din centrul României ascunde sate pitorești, păduri întinse și comunități care și-au păstrat tradițiile de-a lungul generațiilor.

BBC Travel descrie Harghita drept inima comunității secuiești, ai cărei membri vorbesc limba maghiară și au o tradiție culinară construită în jurul metodelor de conservare a alimentelor pentru iernile lungi. Afumarea, murarea, coacerea, prepararea brânzeturilor și folosirea ingredientelor culese din natură sunt încă parte din cultura gastronomică locală.

Jurnaliștii britanici remarcă inclusiv faptul că unele obiceiuri tradiționale se păstrează și astăzi. De exemplu, fânul este încă strâns cu coasa în anumite gospodării.

Un motiv important pentru includerea județului în clasament este și recunoașterea pe care o va primi în 2027, când Harghita va deveni Regiune Europeană a Gastronomiei. Distincția oferă turiștilor un motiv în plus să descopere bucătăria locală, fermele, pensiunile și produsele specifice zonei.

Cu această ocazie, un nou program, intitulat Signature Dish, va pune în valoare 50 de preparate reprezentative pentru regiune. Printre acestea se numără pâinea cu cartofi, brânzeturile de munte, ciupercile de pădure și dulcețurile din fructe de pădure.

Ce experiențe le recomandă BBC turiștilor care ajung în Harghita

Publicația britanică îi încurajează pe vizitatori să descopere gastronomia locală chiar la pensiunile din zonă, unde pot solicita gazdelor pregătirea unei cine tradiționale.

Printre preparatele recomandate se numără supa de cartofi, friptura de porc, brânza de oaie și zacusca, preparată din ardei copți. Experiența poate fi completată cu un pahar de pălincă distilată în gospodăriile din sate.

BBC Travel consideră că gastronomia este una dintre cele mai bune modalități prin care turiștii pot descoperi identitatea regiunii și tradițiile comunităților locale.

Cele 20 de destinații recomandate de BBC Travel pentru 2027

Harghita apare într-o selecție internațională care cuprinde locuri de pe mai multe continente, de la regiuni naturale și insule îndepărtate până la orașe și zone cu tradiții culturale și gastronomice aparte.

Celelalte 19 destinații incluse de BBC Travel în topul celor mai bune locuri de vizitat în 2027 sunt:

Madagascar – Insula este recomandată pentru fauna sa unică și pe cale de dispariție, iar turiștii pot contribui, prin călătorii responsabile, la protejarea habitatelor naturale și a speciilor locale.

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Quebec, Canada – Orașul, desemnat în 2026 prima rezervație a biosferei UNESCO care cuprinde o întreagă localitate, îmbină centrul istoric cu zone naturale și proiecte de revitalizare a falezei.

Peninsula Ise-Shima, Japonia – În vara lui 2027, turiștii vor putea asista la okihiki, un ritual vechi de 1.300 de ani, organizat o dată la 20 de ani, în cadrul căruia localnicii transportă trunchiuri de chiparos pentru reconstruirea sanctuarelor.

Insula Sfânta Elena, Atlanticul de Sud – Una dintre cele mai izolate insule locuite din lume se deschide treptat turismului, oferind peisaje vulcanice, istorie napoleonică și noi experiențe de drumeție și sporturi nautice.

Salvador, Brazilia – Orașul va găzdui meciuri la Campionatul Mondial de Fotbal Feminin din 2027, iar vizitatorii pot descoperi patrimoniul afro-brazilian, de la muzica și dansurile tradiționale până la gastronomia locală.

Mlaștina Okefenokee, SUA – Una dintre cele mai mari mlaștini cu ape negre din America de Nord a primit o recunoaștere UNESCO în 2026, iar turiștii o pot explora cu barca, pe trasee prin pădurile de chiparoși și canalele populate de aligatori.

Burgundia, Franța – Regiunea va marca în 2027 bicentenarul fotografiei, prin expoziții dedicate lui Nicéphore Niépce, inventatorul francez care a realizat aici cea mai veche fotografie păstrată până astăzi.

Meghalaya, India – Statul indian este cunoscut pentru podurile spectaculoase construite din rădăcinile copacilor, iar în 2027 va dezvolta turismul comunitar prin crearea sau modernizarea a 1.000 de pensiuni locale.

Ghana – Țara va marca 70 de ani de la obținerea independenței, iar aniversarea oferă ocazia de a descoperi istoria sa, patrimoniul legat de comerțul transatlantic cu sclavi și scena culturală contemporană.

Daintree, Australia – În cea mai veche pădure tropicală din lume vor fi lansate noi experiențe turistice organizate de comunitățile indigene, care le vor permite vizitatorilor să descopere cultura și tradițiile populației Kuku Yalanji.

Bohinj, Slovenia – O nouă pistă de biciclete, inaugurată în 2026, leagă Bled de lacul Bohinj pe un traseu de 28 de kilometri, oferind acces la peisajele alpine și la satele din regiune.

Insula Unst, Scoția – Insula din arhipelagul Shetland va intra în atenția pasionaților de explorare spațială, deoarece aici se află primul port spațial britanic autorizat pentru lansări verticale de rachete, iar primele lansări orbitale sunt planificate pentru 2027.

Provincia Gangwon, Coreea de Sud – Regiunea oferă o alternativă la aglomerația din Seul, cu munți, temple budiste, tradiții șamanice și festivaluri locale, inclusiv vechea sărbătoare Gangneung Danoje.

Alberta, Canada – În 2027 se împlinesc 150 de ani de la semnarea Tratatului 7 dintre Coroană și primele națiuni din regiune, iar provincia pregătește evenimente dedicate istoriei indigene și redeschiderea unor obiective turistice din Parcul Național Jasper.

Sardinia, Italia – Dincolo de stațiunile de pe coastă, insula ascunde sate tradiționale, vestigii din epoca bronzului și trasee mai puțin cunoscute, iar autoritățile investesc în comunitățile rurale pentru a dezvolta turismul și a păstra identitatea locală.

Christchurch, Noua Zeelandă – La peste 15 ani de la cutremurele devastatoare, orașul continuă să se reinventeze, cu zone urbane reamenajate și o scenă gastronomică tot mai apreciată, care include restaurante premiate Michelin.

Cordiliera Blanca, Peru – Lanțul muntos atrage iubitorii de drumeții cu peste 500 de ghețari, lacuri de un albastru intens și trasee care trec prin sate andine și pe lângă vestigii ale unor civilizații preincașe.

Almatî, Kazahstan – Orașul de la poalele munților Tian-Șan atrage tot mai multă atenție prin scena artistică, gastronomică și de design, iar noile conexiuni aeriene și muzeele de artă contemporană îl fac mai accesibil turiștilor internaționali.

Nagato Yumoto Onsen, Japonia – Stațiunea balneară va sărbători în 2027 împlinirea a 600 de ani de la descoperirea legendară a izvoarelor termale, prin ceremonii și evenimente speciale, după un amplu proces de revitalizare a comunității