Un mare oraș european vrea să atragă mai mulți turiști, în timp ce Parisul și Barcelona sunt nemulțumite de supraturism

În timp ce multe oraşe din sudul Europei sunt nemulţumite de hoardele de turişti, Berlinul se promovează ca un antidot la supraturism, căldurile toride şi protestele împotriva turiştilor care provoacă probleme în alte părţi, transmite Reuters.

Capitala Germaniei îşi promovează scena sa culturală de avangardă, palatele prusace şi faimoasele sale cluburi de muzică tehno pentru a impulsiona un sector turistic care a rămas în urma boom-ului post-pandemie înregistrat în alte părţi ale Europei.

„Nu avem o problemă cu supraturismul. Oraşul este unul mare şi oamenii sunt răspândiţi. În special în timpul verii, când berlinezii sunt plecaţi, există foarte mult spaţiu", spune Christian Taenzler, purtător de cuvânt la organismul de promovare VisitBerlin.

Potrivit datelor statistice oficiale, Berlinul, oraş cu o populaţie de aproximativ patru milioane de locuitori, a atras 5,9 milioane de vizitatori în prima jumătate a acestui an, care au fost responsabili pentru 13,9 milioane de înnoptări. În această perioadă, gradul de ocupare a hotelurilor din Berlin s-a situat la 52,8%, cu mult în urma celui din Madrid (65%) şi Paris (79%), oraşe unde turismul şi-a revenit mai rapid după pandemie.

În anul 2019, înainte de pandemie, Berlinul a atras aproape 14 milioane de turişti, cu 34 milioane de înnoptări.

Turismul a fost responsabil pentru 4,6% din producţia economică a Berlinului în 2023, incluzând aici şi efectele indirecte, potrivit unui studiu realizat de institutul economic DIW Econ.

În comparaţie, turismul a fost responsabil pentru aproape 14% din economiile locale din Paris şi Roma, şi 8% din Madrid, iar Berlinul se bazează mai mult pe călătorii germani care sunt mai atenţi la costuri.

Există unele organisme care speră că modificările climatice vor duce la reorientarea turiştilor spre nord în anii care vor urma. Un studiu al Centrului comun de cercetare al Comisiei Europene a ajuns la concluzia ca valurile de căldură fac destinaţiile din sud mai puţin atractive în plin sezon estival.

"Chiar dacă această temă ar putea apărea în următorii ani, până acum există puţine dovezi", spune Adrian Prettejohn, economist pentru Europa la Capital Economics, subliniind că deocamdată a avut loc doar o modificare spre alte perioade decât cel de vârf de sezon.

Taenzler spune că Berlinul, unde temperaturile maxime în timpul verii se situează, în mod normal, în jurul a 25 de grade Celsius, ar trebui să se adreseze turiştilor care caută un climat mai rece. "Suntem un oraş foarte verde, cu multe opţiuni în materie de înot, şi foarte multă umbră. Cred că asta va deveni mai important în viitor", a spus Taenzler.

