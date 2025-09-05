Ultimul weekend de vacanță al elevilor aduce zeci de mii de turiști pe litoral: „Am venit pe fugă”

Septembrie a debutat cu temperaturi blânde, așa că 60.000 de turiști vor fi la mare în acest sfârșit de săptămână.

autor
Yvette Mîrza

Este ultimul de vacanță pentru copii și mulți părinți s-au gândit să le mai ofere câteva zile de plajă, mai ales că și cazarea este considerabil mai ieftină comparativ cu mijlocul sezonului.

Corespondent Știrile ProTV: Sezonul vacanțelor pare că nu se termină la mare. Avem parte de o vreme excelentă, chiar mai caldă decât ar fi normal, însă în weekend vântul ne va da bătăi de cap. Asta înseamnă că, dacă sunteți în stațiunile de la mare, fiți atenți la steagul care este arborat de salvamari, fiindcă sunt șanse foarte mari să fie cel roșu, care va interzice scăldatul. În jur de 60 de mii de turiști sunt așteptați în stațiuni.Acum este în vigoare programul "Litoralul pentru toți", iar tarifele pentru cazare sunt și cu 70-80% mai mici decât în mijlocul sezonului. Am stat de vorbă azi cu turiștii care au ajuns deja în Mamaia și mulți îmi spuneau că își vor prelungi vacanța până luni.

Românii profită de vremea caldă

Cu 28 de grade Celsius în aer și cam 24 în apă, vineri, în Mamaia, a fost ca vara.

Tată: „Am venit un weekend pe fugă, de luni se începe munca. Și școala! Și școala, din păcate.”

Citește și
angajata litoral
Angajații de pe litoral se plâng de bacșișurile tot mai mici. „Înainte ieșeam cu 50-60 de lei de persoană”

Deocamdată, copiii nu se gândesc la ziua de luni.

Fetiță: „O să mă bag cu tati în apă și după aceea voi construi un castel.”

Unii vor fi încă în vacanță și în prima zi de școală.

Reporter: „Când te duci la școală?

Băiat: „După 9 septembrie, cu o zi după.

Părinte: „Ne-am amânat un pic mersul la școală, dar urmează din a doua, a treia zi să mergem.

Turist: „Stăm până luni, am venit în concediu din Germania, că tot în România e cel mai frumos și ne atrage întotdeauna.”

Cristian Bărhălescu, președinte ANAT Sud-Est: „Gradul de ocupare este de 50%, peste 60 de mii sunt așteptați în acest weekend și cele mai aglomerate clar Eforie Nord, pentru că se descarcă autostrada în ea, apoi Mamaia și, în continuare, sudul litoralului.”

Cele mai multe rezervări au fost făcute la hotelurile de trei și patru stele, care au facilități pentru copii.

Elena Drăghici, managerul unui hotel: „Marea majoritate a check-out-urilor se vor efectua duminică, dar avem familii cu copii care au prelungit weekendul și vor face check-out luni.”

Mihai Mazilu, managerul unui hotel: „Avem o echipă de animație.”

Iar vremea va fi bună și chiar mai caldă decât ar fi fost normal pe litoral în această perioadă.

Angela Crăciun, meteorolog: „Sunt temperaturi cu 3-4 grade peste normele climatologice, maximele se vor duce până înspre 27-28 de grade.”

Totuși, vântul va fi ceva mai nervos.

Arest la domiciliu pentru doctorița din Timiș acuzată că „vindea” concedii medicale false. Anchetatorii o filau de un an

