Reorganizare la Ministerul Agriculturii. Peste 200 de funcții de conducere, desființate. Care este motivul

Ministerul Agriculturii anunţă desfiinţarea a 216 funcţii de conducere şi reducerea numărului ordonatorilor de credite cu 73, de la 166 în prezent, subliniind că cheltuielile cu salariile vor scădea cu cel puţin 10% la nivelul structurilor reorganizate.

Prin ordonanţa privind reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a structurilor din subordinea acestuia aprobată marţi de Guvern, sunt adoptate măsuri vizând reducerea numărului ordonatorilor de credite cu 73, de la 166 în prezent, ceea ce, conform ministerului, va permite o coordonare mai eficientă a instituţiilor din subordinea MADR.

O altă măsură constă în desfiinţarea a aproximativ 216 funcţii de conducere, scopul fiind, conform instituţiei, diminuarea nivelurilor ierarhice şi simplificarea circuitului decizional.

”Măsurile aprobate au ca obiective principale creşterea eficienţei administrative şi reducerea birocraţiei, astfel încât fermierii să beneficieze de răspunsuri mai rapide şi servicii publice mai bune”, precizează Ministerul Agriculturii, care precizează că ”reorganizarea nu este un exerciţiu administrativ intern, ci o măsură orientată direct către beneficiarii finali ai politicilor agricole – fermierii”.

Potrivit ministerului reorganizarea va conduce la: reducerea birocraţiei şi a suprapunerilor instituţionale; simplificarea traseului documentelor; scurtarea termenelor de soluţionare a cererilor şi dosarelor fermierilor; eficientizarea activităţii structurilor din teritoriu.

”În concordanţă cu obiectivele Guvernului de reducere a cheltuielilor administrative, ca urmare a acestei reorganizări cheltuielile cu salariile vor scădea cu cel puţin 10% la nivelul structurilor reorganizate. Totodată, se menţine un principiu esenţial: Ministerul Agriculturii este în primul rând un minister al plăţilor către fermieri. Cheltuielile de personal reprezintă în prezent doar 6,8% din bugetul MADR, diferenţa fiind direcţionată către plăţi directe, programe de sprijin şi investiţii în agricultură şi industria alimentară”, precizează Ministerul Agriculturii.

Totodată, menţionează că reorganizarea vizează eliminarea paralelismelor instituţionale şi a procedurilor excesive care încetinesc procesul decizional şi afectează relaţia cu fermierii.

”Noua structură administrativă va permite o mai bună coordonare a politicilor agricole şi o abordare unitară la nivel naţional. Obiectivul final al acestui proces este clar: mai puţină birocraţie, mai puţine niveluri de conducere şi mai multe servicii publice eficiente pentru fermieri”, conchide Ministerul Agriculturii într-un comunicat.

