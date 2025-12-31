Doi bărbați au murit într-un accident de muncă în Portul Constanța. Cum s-a produs nefericitul eveniment

31-12-2025 | 11:53
Doi bărbaţi au murit, miercuri, în urma unui accident de muncă produs în Portul Constanţa, iar o altă victimă a ajuns la spital cu un traumatism la picior.

autor
Sabrina Saghin

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au explicat cum s-a produs accidentul de muncă.

„Din primele cercetări a reieşit faptul că ar fi explodat o anvelopă a unui utilaj de manipulare a containerelor. La locul evenimentului a intervenit un echipaj medical, care a constatat decesul victimelor”, au afirmat poliţiştii.

Ei continuă cercetările pentru a stabili cauzele care au dus la producerea acestui eveniment.

Conform primelor informaţii, un pneu al unui utilaj ar fi făcut explozie, iar suflul acesteia i-ar fi proiectat pe cei doi muncitori la câţiva metri. Aceştia au decedat în urma rănilor suferite.

Una dintre victime a refuzat transportul la spital

În urma evenimentului, doi bărbaţi de 52 de ani şi 64 de ani au murit. Un alt bărbat de 57 de ani a fost dus la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, fiind diagnosticat cu un traumatism la picior.

De asemenea, un bărbat de 61 de ani a refuzat transportul la spital.

Sursa: News.ro

31-12-2025 11:53

