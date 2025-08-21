Turiștii aruncă milioane de euro în Fontana di Trevi. Ce se întâmplă cu monedele

Turiștii aruncă milioane de euro în Fontana di Trevi. Ce se întâmplă cu monedele
Pe măsură ce monedele vizitatorilor se rostogolesc în maiestuoasa Fântână Trevi din Roma, purtând dorințe de dragoste, sănătate sau de revenire în Cetatea Eternă, ele oferă un ajutor practic oamenilor pe care turiștii nu îi vor întâlni niciodată.

autor
Ioana Andreescu

De sute de ani, vizitatorii veniți la Roma au respectat ritualul de a arunca o monedă în fântână, fără să se gândească prea mult la ce se întâmplă cu ea.

Cum ajung banii la Caritas

Astăzi, monedele se adună timp de câteva zile, după care sunt scoase și trimise către filiala din Roma a organizației caritabile catolice Caritas, care le numără și folosește banii pentru a finanța o bancă de alimente, o cantină și diverse proiecte sociale.

Bucuria turiștilor

Panouri amplasate în jurul fântânii informează că banii merg către acte de caritate – o idee care bucură mulți dintre turiștii veniți să se fotografieze la monument.

„Am vrut să îmi pun o dorință foarte dragă mie”, a spus Yula Cole, din Brazilia, după ce a aruncat o monedă. Dar știu și că moneda aceasta nu rămâne acolo, ci va ajuta oameni nevoiași. Mi-am pus o dorință, dar sper ca banii aceștia să ajute și dorințele altor oameni”.

Spectacolul colectării

În 2022, Caritas a colectat 1,4 milioane de euro (1,52 milioane de dolari) din fântână iar în 2023 suma ar fi fost și mai mare. Roma este una dintre cele mai vizitate capitale din lume, cu 21 de milioane de turiști anual. Scoaterea monedelor este un adevărat spectacol

Legenda dorințelor

Zi și noapte, mulțimi de turiști se înghesuie în jurul fântânii pentru a face fotografii. Legenda spune că, dacă arunci o monedă cu mâna dreaptă peste umărul stâng, te vei întoarce la Roma. Oamenii adaugă, bineînțeles, propriile dorințe.

Fântâna Trevi, simbol al Romei

Fântâna Trevi, finalizată în 1762, acoperă o latură a Palazzo Poli, în centrul Romei, cu statuile sale reprezentând tritoni care ghidează carul-cochilie al zeului Oceanus, ilustrând tema „îmblânzirii apelor”.

Aici a filmat regizorul italian Federico Fellini una dintre cele mai faimoase scene din cinematografie, în „La Dolce Vita”, cu Anita Ekberg intrând în fântână după miezul nopții și chemându-l pe Marcello Mastroianni să i se alăture.

Astăzi, intratul în apă este interzis, iar turiștii riscă amenzi dacă o fac.

