Scandal politico-culinar la Roma, după ce un site britanic a adăugat alte ingrediente într-o rețetă tradițională de paste

Un scandal culinar a izbucnit în Italia după ce site-ul britanic Good Food a publicat o rețetă pentru tradiționalul cacio e pepe din Roma, prezentată drept „prânz rapid” cu patru ingrediente.

Cele patru ingrediente, spune publicația britanică, sunt: spaghete, piper, parmezan și unt – în locul celor originale: paste, piper și brânză pecorino.

Fiepet Confesercenti, asociația restaurantelor italiene, s-a declarat „uimită” și a trimis scrisori către proprietarul site-ului, Immediate Media, și către ambasadorul britanic. Good Food a explicat că rețeta a fost adaptată pentru bucătarii de acasă din Marea Britanie.

Reacțiile au fost dure. „Nu poți numi cacio e pepe un preparat cu unt, ulei și smântână. Devine altceva”, a spus Maurizio, proprietarul unui hotel din Roma.

Chef Giorgio Eramo a fost la fel de tranșant: „Asta nu e cacio e pepe, e pasta Alfredo.”

Nicola, care deține un sandvich-shop lângă Vatican, a criticat în special smântâna: „E pentru deserturi. Cine o folosește nu știe ce înseamnă gătitul.”

Italienii reacționează adesea când cineva schimbă rețetele lor tradiționale, iar pentru mulți, acest caz nu e doar o întâmplare, ci o lipsă de respect față de tradiție.

„Mâncarea este parte din identitatea noastră. Dacă o schimbi, ne rănești puțin sufletul”, a spus Eleonora, angajată la o cafenea din Roma.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













