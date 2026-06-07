Toulouse, orașul roz al Europei. De ce a primit această titulatură

Fermecătorul Vieux Quartier (Orașul Vechi) este un amestec pitoresc de fațade coralii și biserici colorate. Dincolo de centrul vechi, Toulouse se întinde într-una dintre cele mai mari metropole ale Franței, fiind al patrulea oraș ca mărime din țară. Este un loc animat și agitat.

De ce Toulouse este numit „Orașul Roz” și ce îl face unic

Toulouse, capitală culturală atât a Europei medievale, cât și a regiunii Occitania din sudul Franței, este situat pe malurile râului Garonne.

Cunoscut drept „Orașul Roz” datorită culorii multor clădiri istorice, orașul păstrează moștenirea perioadei sale de aur din secolul al XVI-lea printr-un patrimoniu arhitectural bogat.

Bisericile monumentale în stil romanic și gotic, răspândite în „Vieux Quartier” (Orașul Vechi), sunt completate de elegante conace renascentiste și de fațadele neoclasice ale unor clădiri precum Capitole (Primăria).

Canal du Midi, construit în secolul al XVII-lea, a stimulat comerțul prin legătura creată între Toulouse și Marea Mediterană și rămâne una dintre marile realizări ale ingineriei de construcții.

Dincolo de centrul vechi, Toulouse se extinde într-unul dintre cele mai mari orașe ale Franței, fiind al patrulea ca mărime din țară. Centrul industriei aerospațiale franceze, orașul găzduiește și peste 100.000 de studenți, care contribuie la atmosfera sa vibrantă. Muzeele de clasă mondială, specialitățile culinare regionale și viața de noapte dinamică transformă Toulouse într-o destinație care merită văzută.

Majoritatea clădirilor oficiale și religioase din centrul istoric al orașului Toulouse au fost construite din cărămizi medievale plate și țigle realizate din argila roșiatică-roz abundentă din zonă. Folosirea pe scară largă a acestor materiale tradiționale de culoarea teracotei a adus orașului porecla „La Ville Rose” sau „Orașul Roz”.

Cele mai frumoase locuri de vizitat în Toulouse într-un weekend

Capitoliul

Aceasta este clădirea emblematică a Orașului Roz. Situată în Place du Capitole încă din secolul al XVIII-lea, găzduiește atât primăria, cât și Théâtre du Capitole. Clădirea poate fi traversată prin curtea Henri-IV, aflată în spatele porții centrale.

Sălile de ceremonie sunt dispuse la primul etaj, inclusiv impresionanta Salle des Illustres, o vastă galerie cu oglinzi ale cărei picturi redau istoria orașului Toulouse.

Bazilica Saint-Sernin

Această bazilică din cărămidă și piatră, construită în secolul al XI-lea, este una dintre cele mai mari clădiri romanice din Occident. Fost punct important pe Drumul Sfântului Iacob, bazilica este inclusă în patrimoniul UNESCO.

Sub turnul său-clopotniță octogonal se află o navă imensă boltită și o criptă care adăpostește numeroase relicve. Printre acestea se află și relicvele Sfântului Sernin, episcop și martir din secolul al III-lea, de la care bazilica își ia numele.

Mănăstirea Jacobinilor

Elementul cel mai spectaculos al acestui ansamblu este bolta unică în formă de palmier. Biserica, cu dubla sa navă decorată și vitraliile impresionante, adăpostește și relicvele Sfântului Toma d’Aquino. Claustrul mănăstirii, o adevărată oază de liniște în mijlocul orașului, găzduiește frecvent concerte și expoziții.

Această bijuterie a artei gotice sudice a fost construită în secolele XIII-XIV de ordinul dominican.

Hôtel d’Assézat

În perioada Renașterii, orașul s-a îmbogățit datorită comerțului cu pastel, iar atunci au fost ridicate numeroase clădiri somptuoase, printre care și Hôtel d’Assézat.

Curtea interioară elegantă este înconjurată de fațade decorate cu coloane antice și unite printr-un turn cu scară. Arhitectul Nicolas Bachelier a lucrat pentru multe dintre familiile importante ale orașului Toulouse. Clădirea a fost donată orașului în 1895 și găzduiește academii și societăți savante, inclusiv Jeux Floraux, fondată în 1323.

Canal du Midi

Mai multe canale traversează orașul: Canal du Midi, Canal de Brienne și Canalul lateral al Garonnei. Inclus în patrimoniul mondial UNESCO, Canal du Midi leagă Toulouse de Marea Mediterană. Construit în timpul domniei lui Ludovic al XIV-lea de Pierre-Paul Riquet și completat în secolul al XIX-lea prin adăugarea Canalului lateral al Garonnei, care permite accesul până la Oceanul Atlantic, acest traseu poate fi parcurs pe jos, cu bicicleta sau cu barca.

Vara, platanii oferă umbră răcoroasă, iar apele liniștite creează o atmosferă relaxantă.

Malurile râului Garonne

Una dintre cele mai frumoase panorame ale orașului include Podul Pont Neuf, Hôtel-Dieu Saint-Jacques, domul La Grave și râul Garonne.

Fie pentru plimbări, fie pentru relaxare la soare, malurile râului oferă spații plăcute chiar în centrul orașului, în special de-a lungul Promenade Henri-Martin și în Place de la Daurade, scrie toulouse-tourisme.