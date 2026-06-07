Toulouse, orașul roz al Europei. De ce a primit această titulatură

Stiri Turism
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Acoperișurile ocru și bisericile din cărămidă rozalie au făcut ca Toulouse să primească supranumele „La Ville Rose” („Orașul Roz”).

autor
Anca Lupescu

Fermecătorul Vieux Quartier (Orașul Vechi) este un amestec pitoresc de fațade coralii și biserici colorate. Dincolo de centrul vechi, Toulouse se întinde într-una dintre cele mai mari metropole ale Franței, fiind al patrulea oraș ca mărime din țară. Este un loc animat și agitat.

De ce Toulouse este numit „Orașul Roz” și ce îl face unic

Toulouse, capitală culturală atât a Europei medievale, cât și a regiunii Occitania din sudul Franței, este situat pe malurile râului Garonne.

Cunoscut drept „Orașul Roz” datorită culorii multor clădiri istorice, orașul păstrează moștenirea perioadei sale de aur din secolul al XVI-lea printr-un patrimoniu arhitectural bogat.

Bisericile monumentale în stil romanic și gotic, răspândite în „Vieux Quartier” (Orașul Vechi), sunt completate de elegante conace renascentiste și de fațadele neoclasice ale unor clădiri precum Capitole (Primăria).

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Canal du Midi, construit în secolul al XVII-lea, a stimulat comerțul prin legătura creată între Toulouse și Marea Mediterană și rămâne una dintre marile realizări ale ingineriei de construcții.

Dincolo de centrul vechi, Toulouse se extinde într-unul dintre cele mai mari orașe ale Franței, fiind al patrulea ca mărime din țară. Centrul industriei aerospațiale franceze, orașul găzduiește și peste 100.000 de studenți, care contribuie la atmosfera sa vibrantă. Muzeele de clasă mondială, specialitățile culinare regionale și viața de noapte dinamică transformă Toulouse într-o destinație care merită văzută.

Majoritatea clădirilor oficiale și religioase din centrul istoric al orașului Toulouse au fost construite din cărămizi medievale plate și țigle realizate din argila roșiatică-roz abundentă din zonă. Folosirea pe scară largă a acestor materiale tradiționale de culoarea teracotei a adus orașului porecla „La Ville Rose” sau „Orașul Roz”.

Cele mai frumoase locuri de vizitat în Toulouse într-un weekend

Capitoliul

Aceasta este clădirea emblematică a Orașului Roz. Situată în Place du Capitole încă din secolul al XVIII-lea, găzduiește atât primăria, cât și Théâtre du Capitole. Clădirea poate fi traversată prin curtea Henri-IV, aflată în spatele porții centrale.

Sălile de ceremonie sunt dispuse la primul etaj, inclusiv impresionanta Salle des Illustres, o vastă galerie cu oglinzi ale cărei picturi redau istoria orașului Toulouse.

Bazilica Saint-Sernin 

Această bazilică din cărămidă și piatră, construită în secolul al XI-lea, este una dintre cele mai mari clădiri romanice din Occident. Fost punct important pe Drumul Sfântului Iacob, bazilica este inclusă în patrimoniul UNESCO.

Sub turnul său-clopotniță octogonal se află o navă imensă boltită și o criptă care adăpostește numeroase relicve. Printre acestea se află și relicvele Sfântului Sernin, episcop și martir din secolul al III-lea, de la care bazilica își ia numele.

Mănăstirea Jacobinilor 

Elementul cel mai spectaculos al acestui ansamblu este bolta unică în formă de palmier. Biserica, cu dubla sa navă decorată și vitraliile impresionante, adăpostește și relicvele Sfântului Toma d’Aquino. Claustrul mănăstirii, o adevărată oază de liniște în mijlocul orașului, găzduiește frecvent concerte și expoziții.

Această bijuterie a artei gotice sudice a fost construită în secolele XIII-XIV de ordinul dominican.

Hôtel d’Assézat 

În perioada Renașterii, orașul s-a îmbogățit datorită comerțului cu pastel, iar atunci au fost ridicate numeroase clădiri somptuoase, printre care și Hôtel d’Assézat.

Curtea interioară elegantă este înconjurată de fațade decorate cu coloane antice și unite printr-un turn cu scară. Arhitectul Nicolas Bachelier a lucrat pentru multe dintre familiile importante ale orașului Toulouse. Clădirea a fost donată orașului în 1895 și găzduiește academii și societăți savante, inclusiv Jeux Floraux, fondată în 1323.

Canal du Midi 

Mai multe canale traversează orașul: Canal du Midi, Canal de Brienne și Canalul lateral al Garonnei. Inclus în patrimoniul mondial UNESCO, Canal du Midi leagă Toulouse de Marea Mediterană. Construit în timpul domniei lui Ludovic al XIV-lea de Pierre-Paul Riquet și completat în secolul al XIX-lea prin adăugarea Canalului lateral al Garonnei, care permite accesul până la Oceanul Atlantic, acest traseu poate fi parcurs pe jos, cu bicicleta sau cu barca.

Vara, platanii oferă umbră răcoroasă, iar apele liniștite creează o atmosferă relaxantă.

Malurile râului Garonne 

Una dintre cele mai frumoase panorame ale orașului include Podul Pont Neuf, Hôtel-Dieu Saint-Jacques, domul La Grave și râul Garonne.

Fie pentru plimbări, fie pentru relaxare la soare, malurile râului oferă spații plăcute chiar în centrul orașului, în special de-a lungul Promenade Henri-Martin și în Place de la Daurade, scrie toulouse-tourisme.

Gastronomia din Toulouse: ce trebuie să mănânci neapărat

Mai jos sunt preparatele și tradițiile culinare care au făcut celebru orașul Toulouse.

Cassoulet: preparatul emblematic al orașului Toulouse

Cassoulet este, fără îndoială, cel mai cunoscut preparat asociat cu Toulouse. Această tocăniță gătită lent este preparată din fasole albă, confit de rață, carne de porc și cârnați de Toulouse, toate fierte ore întregi până capătă un gust bogat și intens.

În mod tradițional, cassoulet era mâncarea fermierilor în timpul iernii, preparată din carne conservată și fasole uscată. Astăzi, rămâne un simbol al identității regionale și este servit atât în bistrouri de familie, cât și în restaurante elegante din oraș.

Cârnații de Toulouse: un ingredient local esențial

Cârnații de Toulouse reprezintă unul dintre ingredientele-cheie ale bucătăriei locale și o parte importantă a culturii gastronomice a orașului. Sunt preparați din carne de porc tocată grosier, condimentată simplu cu sare și piper. Au o textură suculentă și un gust curat, intens de carne.

De obicei, sunt gătiți la grătar, în tigaie sau lent, în tocănițe.

Îi vei găsi serviți simplu, cu cartofi, în cassoulet sau alături de linte. Simplitatea lor reflectă filosofia culinară regională: ingrediente bune, tratate cu respect.

Preparatele din rață și gâscă

Rața ocupă un loc important în bucătăria din Toulouse. Preparatele precum confit de rață, pieptul de rață (magret de canard) și ficatul de rață sunt foarte răspândite.

Confit-ul de rață, unde pulpele sunt gătite lent în propria grăsime, este deosebit de popular și este adesea servit cu cartofi prăjiți în grăsime de rață.

Și gâsca este folosită, mai ales în rețetele tradiționale și mesele festive. Aceste preparate pot părea consistente, dar fac parte din identitatea culinară a regiunii și sunt destinate unei mese lente, savurate pe îndelete.

Foie gras: o tradiție festivă

Foie gras este strâns legat de sud-vestul Franței, iar Toulouse este unul dintre cele mai bune locuri pentru a-l încerca. Preparat din ficat de rață sau gâscă, foie gras este servit sub formă de terină sau ușor rumenit în tigaie, alături de pâine sau dulcețuri din fructe.

Deși este considerat un produs de lux, în Toulouse foie gras are rădăcini adânci în tradiția locală și este foarte prezent în perioada sărbătorilor și la mesele de familie.

Garbure și supele consistente

Garbure este o supă tradițională care reflectă originile rurale ale regiunii. Este preparată din varză, legume, fasole și bucăți de carne de porc sau rață. Este densă, hrănitoare și sățioasă.

Acest tip de supă era consumat istoric de fermieri și este apreciat și astăzi, mai ales în sezonul rece.

Supele consistente arată faptul că bucătăria din Toulouse pune accent pe mâncarea practică, caldă și energizantă, nu pe preparatele ușoare sau decorative.

Brânzeturile din regiunile apropiate

Deși Toulouse nu este un mare centru producător de brânzeturi, este înconjurat de regiuni renumite pentru sortimente excelente. Piețele și restaurantele oferă o varietate mare de brânzeturi, inclusiv brânzeturi din lapte de oaie din Pirinei și brânzeturi moi din lapte de vacă produse în fermele din apropiere.

Brânza este consumată de obicei la finalul mesei sau ca parte a unui prânz relaxat, alături de pâine locală și vin.

Piețele locale și cultura gastronomică

Pentru a înțelege cu adevărat gastronomia din Toulouse, vizitarea piețelor locale este esențială. Cea mai cunoscută este piața Victor Hugo, unde localnicii cumpără carne proaspătă, legume, brânzeturi și preparate locale gata de consum.

Aici mesele nu sunt grăbite. Mâncatul este un moment social, iar mâncarea este făcută pentru a fi împărțită cu ceilalți.

Deserturi și dulciuri

Deserturile din Toulouse sunt, în general, simple și tradiționale, nu elaborate. Sunt populare produsele de patiserie cu migdale, tartele cu fructe și prăjiturile regionale.

Deși deserturile nu reprezintă punctul central al gastronomiei locale, ele oferă un final potrivit pentru o masă bogată, scrie excursionmania.

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Etichete: Franta, obiective turistice, vacanta la mare,

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