Orașul colorat de pe coasta Greciei unde găsești atmosfera unei insule exotice. Mulți îl compară cu Cinque Terre

Dacă ești în căutarea unei vacanțe în Grecia în care să poți combina obiective turistice cunoscute cu locuri mai puțin umblate, destinația potrivită este Parga.

Acest oraș romantic de coastă, asemănat de mulți cu un oraș din Cinque Terre, Italia, se numără printre cele mai frumoase locuri din Grecia. Înconjurată de munți și așezată pe malul mării, Parga oferă atmosfera fermecătoare a insulelor grecești. Datorită poziției sale pe continent, Parga este accesibilă cu mașina sau autobuzul din Atena și din alte destinații. Unde se află Parga și de ce este specială Dacă există un oraș de coastă perfect „ca în poze" în nordul Greciei, acela este Parga: un sat în formă de amfiteatru, dominat de un castel venețian, deschis spre un golf turcoaz străbătut de mici insule. Este un loc mic și aglomerat vara, dar cu o frumusețe evidentă. Dacă rămâi peste noapte, poate fi o bază pentru plaje la nord și sud, precum și pentru excursii cu barca spre Insulele Ionice. După apus, numeroase taverne și baruri de pe malul mării (ferite de trafic auto) dau orașului o atmosferă animată. Pentru excursii de o zi, mulți vizitatori merg spre plaje la fel de spectaculoase din apropiere sau spre sud, la situl arheologic dramatic cunoscut ca Nekromanteionul din Acheron, precum și pe râul cu același nume. Sezonul este mai–septembrie, dar unele afaceri turistice se deschid încă din martie. Poți ajunge la Parga cu autobuze KTEL din mai multe regiuni ale Greciei continentale. Parga este conectată prin KTEL cu Igoumenitsa și Preveza, iar cursele sunt zilnice. Călătoria din Atena până în Parga durează aproximativ 8 ore, iar în Preveza trebuie să schimbi autobuzul. Mai multe informații găsești pe www.ktelprevezas.gr Pentru a ajunge la Parga din Atena, trebuie să conduci pe drumul național Atena–Corint și, după Canalul Corint, să urmezi ruta spre Patras. Apoi continui pe drumurile naționale Olimpia și Ionia. Cu alte cuvinte, după Patras vei trece prin Mesolongi, Amfilochia și Arta, printre altele. Distanța dintre Atena și Parga este de aproximativ 433 km.

Cele mai frumoase plaje din Parga Lichnos Beach O plajă foarte populară, considerată una dintre cele mai spectaculoase din regiunea Epir, atrage vizitatori prin apa de un albastru intens, care contrastează puternic cu vegetația luxuriantă din jur. Această plajă cu nisip, presărată pe alocuri cu pietricele mari, oferă un cadru ideal pentru o zi la mare. Este potrivită pentru familii și are o organizare bună, cu numeroase facilități și activități. De-a lungul țărmului se află cafenele și taverne care oferă băuturi răcoritoare și preparate locale, cu vedere la Marea Ionică, astfel încât vizitatorii pot petrece întreaga zi pe plajă fără a fi nevoie să se deplaseze pentru mâncare sau băuturi.

Valtos Beach La doar 2 km de orașul pitoresc Parga, se află una dintre cele mai mari și mai îndrăgite plaje din zonă. Această fâșie extinsă de nisip este susținută de un peisaj impresionant de vegetație luxuriantă, creând un cadru natural spectaculos pentru iubitorii de plajă. În lunile de vară devine un centru de activitate, cu numeroase sporturi nautice disponibile pentru cei care caută aventură. De la jet ski și parasailing la paddleboarding și snorkeling, apele calme și limpezi ale Mării Ionice oferă condiții ideale pentru toate nivelurile. Zona din jur este dotată cu cafenele, taverne și beach baruri, unde vizitatorii pot consuma băuturi răcoritoare și preparate locale cu vedere la mare.

Sarakiniko Beach Sarakiniko se află la 12 km vest de Parga, lângă satul Agia. Această plajă bine organizată este potrivită pentru pescuit, canoe sau snorkeling și are mai multe taverne în apropiere. Cunoscută ca una dintre cele mai pitorești plaje din regiune, oferă un peisaj spectaculos care reflectă experiența clasică a litoralului grecesc. Este un loc potrivit atât pentru relaxare, cât și pentru activități. Apele clare și liniștite o fac ideală pentru diverse sporturi nautice. Pasionații de pescuit găsesc zone liniștite pe țărm, iar cei care vor să exploreze subacvaticul pot face canoe sau snorkeling în golf, conform ionianislandsholiday.

Piso Krioneri Beach Situată aproape de Parga, Piso Krioneri oferă un refugiu liniștit și pitoresc. Plaja este amplasată în spatele unui mic deal împădurit, care creează un adăpost natural și o atmosferă calmă. Pe vârful dealului se află o biserică dedicată Sfântului Athanasios, adăugând o notă spirituală peisajului și o atmosferă de liniște. Combinația dintre apropierea de Parga, frumusețea naturală și semnificația culturală face din Piso Krioneri o destinație apreciată pentru relaxare.

Castelul venețian și priveliștea asupra orașului Castelul din Parga este situat pe vârful unui deal cu vedere asupra orașului și a fost folosit pentru a-l proteja atât de atacuri venite de pe continent, cât și de pe mare. A fost construit inițial în secolul al XI-lea de locuitorii din Parga pentru a-și apăra orașul de pirați și de turci, dar a fost parțial distrus în urma acestor invazii. În secolul al XIII-lea, venețienii au reconstruit castelul pentru a fortifica zona. În 1452, Parga a fost ocupată de turci, care au distrus o parte din castel. Apoi, în secolul al XVI-lea, a fost reconstruit pentru a patra oară de către venețieni, care l-au transformat într-o fortăreață puternică. Au construit opt turnuri în exteriorul castelului și două cisterne pentru a asigura apă în timpul războiului. Când castelul, la fel ca întreg orașul, a fost vândut turcilor în 1813, a fost și mai mult fortificat și a fost adăugat un hammam în partea superioară, unde ar fi locuit haremul sultanului. Are detalii interesante, precum Leul Veneției la intrare, embleme ale lui Ali Pașa, vulturul bicefal, inscripții și o cale secretă către mare. Poziția castelului oferă priveliști spectaculoase asupra orașului Parga și a coastei. Este și un loc liniștit pentru plimbări, înconjurat de chiparoși și traversat de alei pietruite. În interior există o cafenea unde se pot cumpăra băuturi și gustări, precum și mici magazine de suveniruri. Cel mai frecvent traseu de acces este o stradă abruptă care pornește din centrul orașului, scrie greeka.

Atmosfera din centrul vechi O plimbare pe străduțele pietruite ale vechiului oraș din Parga este o experiență plăcută în orice perioadă a anului. Vizitatorii pot admira casele colorate, pot cumpăra obiecte de artizanat local și pot lua masa în taverne tradiționale. Orașul prinde viață noaptea, cu o atmosferă animată și numeroase baruri și restaurante care își primesc clienții. Restaurantele de pe malul mării sunt deosebit de apreciate.

