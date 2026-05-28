Orașul colorat de pe coasta Greciei unde găsești atmosfera unei insule exotice. Mulți îl compară cu Cinque Terre

Stiri Turism
Data publicării:
Data actualizării:
grecia parga
Shutterstock

Dacă ești în căutarea unei vacanțe în Grecia în care să poți combina obiective turistice cunoscute cu locuri mai puțin umblate, destinația potrivită este Parga. 

autor
Anca Lupescu

Acest oraș romantic de coastă, asemănat de mulți cu un oraș din Cinque Terre, Italia, se numără printre cele mai frumoase locuri din Grecia. Înconjurată de munți și așezată pe malul mării, Parga oferă atmosfera fermecătoare a insulelor grecești. Datorită poziției sale pe continent, Parga este accesibilă cu mașina sau autobuzul din Atena și din alte destinații.

Unde se află Parga și de ce este specială

Dacă există un oraș de coastă perfect „ca în poze” în nordul Greciei, acela este Parga: un sat în formă de amfiteatru, dominat de un castel venețian, deschis spre un golf turcoaz străbătut de mici insule. Este un loc mic și aglomerat vara, dar cu o frumusețe evidentă. Dacă rămâi peste noapte, poate fi o bază pentru plaje la nord și sud, precum și pentru excursii cu barca spre Insulele Ionice.

După apus, numeroase taverne și baruri de pe malul mării (ferite de trafic auto) dau orașului o atmosferă animată. Pentru excursii de o zi, mulți vizitatori merg spre plaje la fel de spectaculoase din apropiere sau spre sud, la situl arheologic dramatic cunoscut ca Nekromanteionul din Acheron, precum și pe râul cu același nume. Sezonul este mai–septembrie, dar unele afaceri turistice se deschid încă din martie.

Poți ajunge la Parga cu autobuze KTEL din mai multe regiuni ale Greciei continentale. Parga este conectată prin KTEL cu Igoumenitsa și Preveza, iar cursele sunt zilnice. Călătoria din Atena până în Parga durează aproximativ 8 ore, iar în Preveza trebuie să schimbi autobuzul. Mai multe informații găsești pe www.ktelprevezas.gr

Citește și
Rusalii 2026. Ce destinații sunt în topul preferințelor pentru români. Prețurile pornesc de la 38 de lei

Pentru a ajunge la Parga din Atena, trebuie să conduci pe drumul național Atena–Corint și, după Canalul Corint, să urmezi ruta spre Patras. Apoi continui pe drumurile naționale Olimpia și Ionia. Cu alte cuvinte, după Patras vei trece prin Mesolongi, Amfilochia și Arta, printre altele. Distanța dintre Atena și Parga este de aproximativ 433 km.

Cele mai frumoase plaje din Parga

Lichnos Beach 

O plajă foarte populară, considerată una dintre cele mai spectaculoase din regiunea Epir, atrage vizitatori prin apa de un albastru intens, care contrastează puternic cu vegetația luxuriantă din jur.

Această plajă cu nisip, presărată pe alocuri cu pietricele mari, oferă un cadru ideal pentru o zi la mare. Este potrivită pentru familii și are o organizare bună, cu numeroase facilități și activități.

De-a lungul țărmului se află cafenele și taverne care oferă băuturi răcoritoare și preparate locale, cu vedere la Marea Ionică, astfel încât vizitatorii pot petrece întreaga zi pe plajă fără a fi nevoie să se deplaseze pentru mâncare sau băuturi.

Valtos Beach 

La doar 2 km de orașul pitoresc Parga, se află una dintre cele mai mari și mai îndrăgite plaje din zonă. Această fâșie extinsă de nisip este susținută de un peisaj impresionant de vegetație luxuriantă, creând un cadru natural spectaculos pentru iubitorii de plajă.

În lunile de vară devine un centru de activitate, cu numeroase sporturi nautice disponibile pentru cei care caută aventură. De la jet ski și parasailing la paddleboarding și snorkeling, apele calme și limpezi ale Mării Ionice oferă condiții ideale pentru toate nivelurile.

Zona din jur este dotată cu cafenele, taverne și beach baruri, unde vizitatorii pot consuma băuturi răcoritoare și preparate locale cu vedere la mare.

Sarakiniko Beach 

Sarakiniko se află la 12 km vest de Parga, lângă satul Agia. Această plajă bine organizată este potrivită pentru pescuit, canoe sau snorkeling și are mai multe taverne în apropiere.

Cunoscută ca una dintre cele mai pitorești plaje din regiune, oferă un peisaj spectaculos care reflectă experiența clasică a litoralului grecesc. Este un loc potrivit atât pentru relaxare, cât și pentru activități.

Apele clare și liniștite o fac ideală pentru diverse sporturi nautice. Pasionații de pescuit găsesc zone liniștite pe țărm, iar cei care vor să exploreze subacvaticul pot face canoe sau snorkeling în golf, conform ionianislandsholiday.

Piso Krioneri Beach 

Situată aproape de Parga, Piso Krioneri oferă un refugiu liniștit și pitoresc. Plaja este amplasată în spatele unui mic deal împădurit, care creează un adăpost natural și o atmosferă calmă.

Pe vârful dealului se află o biserică dedicată Sfântului Athanasios, adăugând o notă spirituală peisajului și o atmosferă de liniște. Combinația dintre apropierea de Parga, frumusețea naturală și semnificația culturală face din Piso Krioneri o destinație apreciată pentru relaxare.

Castelul venețian și priveliștea asupra orașului

Castelul din Parga este situat pe vârful unui deal cu vedere asupra orașului și a fost folosit pentru a-l proteja atât de atacuri venite de pe continent, cât și de pe mare. A fost construit inițial în secolul al XI-lea de locuitorii din Parga pentru a-și apăra orașul de pirați și de turci, dar a fost parțial distrus în urma acestor invazii. În secolul al XIII-lea, venețienii au reconstruit castelul pentru a fortifica zona. În 1452, Parga a fost ocupată de turci, care au distrus o parte din castel.

Apoi, în secolul al XVI-lea, a fost reconstruit pentru a patra oară de către venețieni, care l-au transformat într-o fortăreață puternică. Au construit opt turnuri în exteriorul castelului și două cisterne pentru a asigura apă în timpul războiului. Când castelul, la fel ca întreg orașul, a fost vândut turcilor în 1813, a fost și mai mult fortificat și a fost adăugat un hammam în partea superioară, unde ar fi locuit haremul sultanului.

Are detalii interesante, precum Leul Veneției la intrare, embleme ale lui Ali Pașa, vulturul bicefal, inscripții și o cale secretă către mare. Poziția castelului oferă priveliști spectaculoase asupra orașului Parga și a coastei. Este și un loc liniștit pentru plimbări, înconjurat de chiparoși și traversat de alei pietruite. În interior există o cafenea unde se pot cumpăra băuturi și gustări, precum și mici magazine de suveniruri. Cel mai frecvent traseu de acces este o stradă abruptă care pornește din centrul orașului, scrie greeka.

Atmosfera din centrul vechi

O plimbare pe străduțele pietruite ale vechiului oraș din Parga este o experiență plăcută în orice perioadă a anului. Vizitatorii pot admira casele colorate, pot cumpăra obiecte de artizanat local și pot lua masa în taverne tradiționale. Orașul prinde viață noaptea, cu o atmosferă animată și numeroase baruri și restaurante care își primesc clienții. Restaurantele de pe malul mării sunt deosebit de apreciate.

Etichete: grecia, obiective turistice, atractii turistice,

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Cea mai dură reacție după ce Ferrari a lansat primul model electric: ”Vedeți și singuri ce a ieșit”
FOTO Cea mai dură reacție după ce Ferrari a lansat primul model electric: ”Vedeți și singuri ce a ieșit”
Citește și...
Stiri Turism
Rusalii 2026. Ce destinații sunt în topul preferințelor pentru români. Prețurile pornesc de la 38 de lei

Stațiunile balneare sunt cele mai căutate destinații de Rusalii, cu un grad de ocupare de aproximativ 70%, potrivit FPTR. Românii aleg însă și turismul rural, pensiunile omologate având un grad de ocupare de circa 60% în această perioadă.
Stiri Turism
Avertisment pentru turiștii care merg în Portugalia. Escrocheria care afectează patrimoniul țării

Portugalia este o destinație de vacanță extrem de populară, însă turiștii sunt avertizați să fie atenți la o „realitate îngrijorătoare” care afectează patrimoniul cultural al țării.
Stiri Turism
Bacșișul în Grecia. Trebuie sau nu să lași bani în restaurante și taverne

Înțelegerea obiceiurilor de bacșiș din Grecia îți poate îmbunătăți experiența de călătorie. Mulți turiști care ajung în Grecia se întreabă dacă bacșișul este obligatoriu sau doar un gest de apreciere.

Recomandări
Știri Actuale
Radu Miruţă anunţă că a fost semnat contractul pentru achiziţia a 34 de sisteme de drone pentru Armata Română prin SAFE

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, anunţă că a fost semnat contractul pentru achiziţia, prin programul SAFE, a 34 de sisteme de dronă pentru Armata Română, contractul având o valoare de 30.700.000 de euro fără TVA. 

Stiri Economice
Proteste ale bugetarilor într-un stat care nu-și mai permite nota de plată. Noua lege a salarizării și ruptura față de privat

Proiectul noii legi a salarizării a declanșat proteste în sistemul bugetar, pe fondul reducerii unor sporuri și indemnizații, în condițiile în care veniturile din sectorul public au fost cu peste 3.200 de lei brut mai mari decât în privat în 2024.

Știri Actuale
Prima semnătură pentru Autostrada Unirii, proiect de aproape cinci miliarde de lei finanțat prin SAFE

Compania Națională de Investiții Rutiere a semnat contractul pentru proiectarea și execuția tronsonului Târgu Neamț - Târgu Frumos al Autostrăzii „Unirii” - A8.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 28 Mai 2026

50:09

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 28 Mai 2026

01:54:16

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 6 | Cum controlăm inflamația în bolile cronice?

28:03

Alt Text!
Povestile Sport.ro
Ediția 3 - Ionuț Chirilă

43:18

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

După Chivu, un alt român luptă la titlu în Italia

Sport

Marius Baciu, replică pentru Victor Pițurcă, după ce a fost numit ”antrenor doar cu numele”: ”Mut programul!”