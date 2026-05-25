Deși oferta este variată, diferențele de preț între orașe pot fi semnificative, iar unele destinații ies clar în evidență prin raportul excelent calitate-preț, scrie publicația Express.

Un studiu realizat de platforma de călătorii KAYAK arată că Praga se numără printre cele mai avantajoase orașe europene pentru turiști în acest an, datorită costurilor reduse la zboruri, cazare și servicii turistice.

Praga, în topul destinațiilor accesibile din Europa

Potrivit analizei, capitala Cehiei este una dintre cele mai „prietenoase cu bugetul” destinații turistice, fără a face compromisuri la capitolul experiențe.

Studiul arată că un zbor dus-întors mediu spre Praga costă aproximativ 165 de euro, iar o cameră dublă ajunge la circa 328 de euro. Astfel, un sejur de șapte zile ajunge la aproximativ 494 de euro de persoană.

Comparativ, alte orașe europene populare sunt mai scumpe: Bruxelles (501 euro), Cracovia (517 euro), Berlin (517 euro), München (555 euro), Milano (579 euro) sau Madrid (589 euro).

Unul dintre motivele pentru care Praga rămâne atractivă pentru turiști este nivelul scăzut al prețurilor locale.

În restaurantele obișnuite, o masă cu bere inclusă costă între 8 și 12 euro, ceea ce face ca experiența culinară să fie accesibilă pentru majoritatea vizitatorilor.

Totuși, în zonele turistice centrale sau în pub-urile premium, prețurile pot fi mai ridicate.

Oraș de poveste: arhitectură, istorie și simboluri emblematice

Praga este cunoscută drept „Orașul celor o sută de turnuri”, datorită siluetei sale arhitecturale spectaculoase.

Vizitatorii se pot plimba prin centrul istoric și pot admira clădiri gotice, baroce și renascentiste extrem de bine conservate.

Printre cele mai importante atracții se numără Catedrala Sfântul Vitus, aflată în complexul Castelului din Praga, Podul Carol și Biserica Maicii Domnului din Týn.

De asemenea, Ceasul Astronomic din Piața Orașului Vechi, construit în 1410, rămâne una dintre cele mai vizitate atracții turistice din Europa.

Atracții gratuite și transport ieftin pentru turiști

Un alt avantaj major este faptul că multe obiective pot fi vizitate gratuit, inclusiv plimbările prin Orașul Vechi, Podul Carol și zona Castelului.

Transportul public este, de asemenea, foarte accesibil. Biletele costă aproximativ 1,39 euro pentru 30 de minute, 1,80 euro pentru 90 de minute, 5,50 euro pentru 24 de ore și 13,32 euro pentru 72 de ore.

Prețurile pentru cazare sunt variate, ceea ce face orașul accesibil pentru toate tipurile de turiști. Hostelurile pornesc de la 17–35 de euro pe noapte, hotelurile de buget mediu între 35 și 70 de euro, iar unitățile de lux pot ajunge la 80–140 de euro pe noapte.

Praga este deosebit de atractivă în sezonul cald, între mai și septembrie, când temperaturile medii se situează între 22°C și 27°C.

Zilele lungi și vremea stabilă transformă orașul într-o destinație ideală pentru city break-uri și vacanțe relaxate.