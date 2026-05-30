Nantes, orașul din Franța în care găsești cele mai frumoase castele. Cum să planifici o vacanță aici

Nantes, situat în vestul Franței, este un oraș care îmbină eleganța istoriei cu energia unui centru urban modern.

Până în secolul al XIX-lea, Nantes a fost unul dintre cele mai importante orașe-port din Franța. În Evul Mediu, era unul dintre cele mai mari porturi franceze pentru comerțul cu alte părți ale Europei, în special cu Anglia și Portugalia; mai târziu a devenit poarta de acces către America de Nord, portul prin care intra și ieșea o mare parte din comerțul internațional al Franței, nu doar cu Canada. Nantes este un oraș tânăr și dinamic, bogat în monumente istorice și obiective turistice, care a reușit să se reinventeze în numele creativității și artei, devenind un promotor al evenimentelor culturale și reînnoindu-și constant peisajul urban. Unde se află Nantes și cum ajungi Cu 23 de plecări zilnice ale trenurilor de mare viteză TGV, Nantes se află la aproximativ 2 ore de Paris. Datorită conexiunii feroviare rapide cu aeroportul Roissy-Charles-de-Gaulle (3h15), Nantes este ușor accesibil din întreaga lume. Aeroportul Nantes-Atlantique este situat la 20 de minute de centrul orașului. Poți ajunge în centrul orașului în 20 de minute cu shuttle-ul aeroportului (opriri posibile: gara SNCF, Lieu Unique/Cité des Congrès, centru/Hôtel Dieu). Shuttle-ul aeroportului este inclus în Nantes Pass. Există și posibilitatea de a cumpăra Nantes Pass direct din aeroport. Citește și Disneyland Paris 2026. Ghid complet pentru cea mai magică destinație din Europa Alte variante de transport de la aeroport spre centru: • autobuzul 38 până la Pirmil, apoi tramvaiul 2 sau 3 către Commerce; • autobuzul 38 până la Greneraie, apoi tramvaiul 4 către Duchesse Anne – Château; • autobuzul 98 până la Neustrie, apoi tramvaiul 3 către Commerce. Cele mai spectaculoase atracții din Nantes pe care nu trebuie să le ratezi Nantes este un oraș fermecător din vestul Franței, situat pe malurile fluviului Loara. Fost centru industrial important, Nantes a devenit astăzi o destinație turistică atractivă, care combină istoria bogată, arhitectura modernă și o scenă culturală animată. În centrul vechi poți să te plimbi pe străzile înguste și să admiri clădirile istorice din secolele XVI-XVIII. Aici se află Catedrala Sfinții Petru și Pavel, un impresionant lăcaș gotic considerat unul dintre simbolurile orașului. În apropiere se găsește Castelul Ducilor de Bretania, fosta reședință a ducilor Bretaniei, transformat astăzi în muzeu. Pe lângă centrul medieval, Nantes impresionează și prin arhitectura modernă. Un exemplu este Insula Nantes, fostă zonă industrială reconvertită într-un centru cultural și de divertisment. Aici pot fi văzute clădiri futuriste, galerii, expoziții și spații pentru concerte. Un rol important îl are și promenada de pe malul Loarei, unde se află cafenele, restaurante, magazine și parcuri potrivite pentru plimbări și relaxare.

Teatrul din Nantes Acest teatru a fost construit între 1803 și 1811 de arhitectul Mathurin Crozat și este considerat una dintre cele mai frumoase clădiri de teatru în stil pectat din Franța. Fațada este pectato cu coloane corintice și compoziții sculpturale, iar deasupra intrării se află inscripția „Aux Muses”. Interiorul este la fel de impresionant. Sala principală are dimensiuni mari și decorațiuni elegante, pereții fiind ornamentați cu pectat, iar tavanul cu fresce. Sala poate găzdui până la 800 de pectator. Insula Nantes Insula Nantes este una dintre cele mai dinamice zone ale orașului, situată pe fluviul Loara. În ultimii ani a trecut prin transformări majore, trecând de la o zonă industrială la un centru modern cultural și de agrement. Astăzi, insula combină armonios clădirile industriale vechi cu arhitectura contemporană. Aici se află muzee, galerii de artă, săli de concerte, restaurante și baruri care atrag vizitatori din întreaga regiune. Parcul Les Machines de l'île Situat pe Insula Nantes, complexul „Les Machines de l'île” este un proiect cultural unic care combină arta, ingineria și imaginația. Este una dintre cele mai populare atracții turistice din Nantes. Atracția principală este elefantul mecanic uriaș care se deplasează lent și transportă vizitatorii într-o lume fantastică. În parc mai pot fi văzute și alte creaturi mecanice, de la animale marine la păsări fantastice. Vizitatorii pot participa și la activități interactive, precum urcarea pe platforma elefantului sau plimbări cu nave mecanice pe un lac artificial. Castelul Ducilor de Bretania (Château des Ducs de Bretagne) Situat în inima vechiului Nantes, Castelul Ducilor de Bretania este unul dintre cele mai importante monumente istorice ale orașului. Castelul medieval a fost reședința conducătorilor Bretaniei și martorul multor evenimente istorice. Construit în secolul al XV-lea, castelul impresionează prin zidurile sale masive și turnurile puternice. În interior se află o curte înconjurată de clădiri gotice cu turle înalte și arcade ascuțite. Astăzi, castelul găzduiește unul dintre cele mai importante muzee din Nantes, dedicat istoriei Bretaniei, de la Evul Mediu până în prezent. Piața Regală și fântâna Place Royale este una dintre cele mai cunoscute piețe din Nantes. Piața rectangulară este înconjurată de clădiri elegante în stil clasicist, conform polishtrains.eu. Elementul central este fântâna monumentală instalată în 1865, decorată cu sculpturi care simbolizează elementele apei. Passage Pommeraye Passage Pommeraye este una dintre cele mai faimoase galerii pietonale din Nantes și un exemplu remarcabil de arhitectură neoclasică. Situată în centrul vechi, galeria impresionează prin fațade elegante, coloane, arcade și balcoane decorative. Construită în 1843, a devenit un simbol al prosperității orașului în secolul al XIX-lea. Piața Mareșal Foch și Coloana Louis Această piață spațioasă este înconjurată de clădiri clasice franceze. În centru se află Coloana Louis, ridicată în onoarea regelui Ludovic al XVI-lea. În jurul coloanei sunt amplasate grupuri sculpturale care simbolizează diferite provincii franceze. În apropiere se află Palatul de Justiție, Opera din Nantes și Muzeul de Arte Frumoase. Grădina Botanică – Jardin des Plantes Jardin des Plantes este una dintre cele mai frumoase grădini botanice din Franța și o adevărată oază verde în centrul orașului Nantes. Fondată în secolul al XVIII-lea, grădina găzduiește colecții impresionante de plante din întreaga lume, de la palmieri tropicali la plante alpine. Una dintre principalele atracții este grădina de trandafiri, unde înfloresc sute de varietăți. Bazilica Notre-Dame de Bon-Port Notre-Dame de Bon-Port este o bazilică romano-catolică importantă pentru viața religioasă a orașului. Construită în secolul al XV-lea, impresionează prin formele sale gotice și interiorul luminos decorat cu vitralii și sculpturi. Catedrala Sfinții Petru și Pavel Catedrala Sfinții Petru și Pavel este unul dintre cele mai importante monumente arhitecturale din Nantes. Construcția a început în secolul al XV-lea și a durat peste 400 de ani, combinând mai multe stiluri arhitecturale. Exteriorul impresionează prin turlele înalte, arcadele și sculpturile detaliate. Interiorul este vast și decorat cu vitralii, fresce și elemente sculptate.

Ce poți face în Nantes într-un city break Nantes este un oraș ideal pentru un city break: are multe de oferit, fără să fie copleșitor. Este plin de locuri unde poți pur și simplu să privești oamenii și atmosfera orașului, are o istorie puternică și surprize culinare interesante. Nu îi lipsește grandoarea, dar are și un simț al umorului aparte și o pasiune evidentă pentru artă. Este prietenos atât cu familiile cu copii, cât și cu comunitatea LGBTQIA+. Deși se află la puțin peste două ore de Paris cu trenul, Nantes rămâne în mare parte în afara circuitului turistic aglomerat. Bestiar steampunk Ia tramvaiul linia 1 până la stația Chantiers Navals. Traversează Loara și admiră această fostă zonă industrială transformată spectaculos, apoi ajungi la Les Machines de l’Île, un paradis steampunk dedicat iubitorilor de natură și imaginație. Este potrivit pentru familii, dar nu ai nevoie de copii ca să fii impresionat de creaturile mecanice fantastice din Carrousel des Mondes Marins. Poți urca pe primul „pachiderm mecanic ecologic” din lume, un elefant uriaș care se plimbă prin zonă și stropește trecătorii cu trompa. Continuă plimbarea pe Quai des Antilles spre Hangar à Bananes, un fost depozit de fructe tropicale transformat într-un spațiu modern pe malul apei, cu restaurante relaxate, locuri de joacă, o librărie neobișnuită și galeria de artă HAB, scrie lonleyplanet. Piața Talensac și un Versailles japonez Oprește-te dimineața la piața Talensac și încearcă ridichile roz și albe, ușor picante, dar și brânzeturile locale. Nu ignora partea de patiserie: printre specialitățile locale se numără Gateau Nantais și Far Breton. Tourteau Fromagé, cu partea superioară arsă și interior aerat, este delicios la Le Banc Bleu. În sezon, Damien Rio vinde mai multe soiuri de căpșuni decât ai crede că există, plus gemuri premiate. În weekend, hainele elegante și accesibile costă cu aproximativ 20% mai puțin decât în Paris. Apoi mergi spre râul Erdre și vizitează Île de Versailles, unde poți explora o grădină japoneză liniștită sau închiria o bărcuță pentru o plimbare pe apă. Jardin des Plantes și împrejurimile Puține orașe îți oferă posibilitatea să ieși direct din gară într-una dintre cele mai frumoase grădini botanice din Franța. Jardin des Plantes, creată în 1807, are cascade, iazuri, peluze, peste 10.000 de specii de plante din toată lumea, loc de joacă și cafenea în aer liber. Pe Rue Clemenceau se află elegantul Musée d’Arts de Nantes, unde poți descoperi atât artiști celebri, cât și nume mai puțin cunoscute. Café du Musée este coordonată de un chef cu stea Michelin și are prețuri accesibile. Continuă spre Porte Saint-Pierre, unde vei vedea vestigii istorice din perioada secolelor III–XV, apoi ajungi la Catedrala Saint-Pierre-et-Saint-Paul. Construcția ei a început în 1434 și, deși a fost afectată de un incendiu în 2020 și este temporar închisă, rămâne impresionantă. Pe strada pietruită Rue Mathelin Rodier ajungi la Château des Ducs de Bretagne, castelul din secolul al XV-lea unde a locuit ducesa Anne. Astăzi găzduiește muzeul de istorie al orașului Nantes. Expozițiile tratează fără ocolișuri implicarea orașului în comerțul cu sclavi, dar și istoria biscuiților LU sau experiența Nantesului în al Doilea Război Mondial. Curtea interioară, zidurile și șanțul castelului pot fi vizitate gratuit. Din mijlocul lunii mai, poți încerca înghețata de căpșuni locale de la La Fraiseraie, vizavi de Galeries Lafayette, pe Rue de la Marne. Cultura cafenelelor se simte cel mai bine în Place du Bouffay, unde se află și statuia lui Philippe Ramette – un bărbat în costum care pare că își pierde echilibrul de pe soclu. În drum spre gară, merită un ocol la Le Lieu Unique, un spațiu artistic cu arhitectură aparte, care seamănă cu o piesă pastelată de șah. Pasajul Pommeraye și cartierul Graslin Între Place Royale și Graslin se află L’Univers Café Speakeasy, locul unde, în februarie 1918, trupa Harlem Hellfighters a susținut primul concert jazz din Europa. Passage Pommeraye, construit în secolul al XIX-lea, este una dintre cele mai spectaculoase galerii comerciale din Franța, decorată extravagant și impresionantă chiar și pentru cei care nu sunt interesați de shopping. Opera din Nantes are o arhitectură grandioasă, iar treptele sale sunt un loc popular unde oamenii stau și socializează. Vizavi se află celebra braserie art nouveau La Cigale, frecventată în trecut de artiști suprarealisti și oameni din cinema. În apropiere, pe Rue Voltaire, găsești Muzeul de Istorie Naturală, cu un aer clasic și un parc mic și neobișnuit în față.

