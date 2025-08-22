Tot mai mulți greci aleg să își petreacă vacanțele în afara țării. Care este motivul

Tot mai mulți greci aleg să își petreacă vacanțele în afara țării, unde cheltuielile sunt mai mici decât în destinațiile de pe litoralul elen.

autor
Ioana Andreescu

Creșterea constantă a prețurilor la cazare și servicii turistice îi determină pe greci să caute alternative mai accesibile în străinătate. Publicația Ekathimerini notează cazul unui cuplu care a renunțat la o vacanță de o săptămână pe insula Tinos, din Marea Egee, și a ales în schimb o destinație din Europa.

Konstantinos și soția sa, amândoi angajați în sectorul privat, au analizat costul unei vacanțe de o săptămână pe o insulă din Marea Egee (în cazul lor, Tinos) și al unei săptămâni la Praga sau Copenhaga.

Biletele și cazarea către destinațiile din Europa de Nord s-au dovedit a fi semnificativ mai ieftine. Așa că acolo au decis să-și facă concediul.

Exemple concrete

Povestea unui alt cuplu de angajați din sectorul privat arată că nu doar veniturile mici îi împing pe greci să caute vacanțe peste hotare. Deși câștigă peste medie, cei doi au ales să plece cu copiii în Tenerife, nu în Corfu, pentru că au calculat că insula spaniolă i-ar costa cu 1.000 de euro mai puțin decât destinația elenă.

Astfel de exemple nu sunt rare: din ce în ce mai mulți greci preferă vacanțele în străinătate, în locul tradiționalelor sejururi interne la mare și soare.

Statisticile Băncii Greciei confirmă tendința: în 2024, grecii au cheltuit 2,8 miliarde de euro pe călătorii externe, față de 2,2 miliarde pentru concedii în țară. Iar în primele șase luni din 2025, diferența s-a adâncit — aproape 25% mai mult pentru vacanțe afară (1,677 miliarde de euro), comparativ cu 1,344 miliarde de euro cheltuite pe destinații interne.

Motive și tendințe

Pe de o parte, veniturile clasei de mijloc s-au îmbunătățit. Pe de altă parte, cererea uriașă din partea turiștilor străini și modernizările din unele zone au împins prețurile la cazare în Grecia la niveluri istorice.

Un studiu realizat de Institutul Confederației Elene a Turismului (INSETE) arată că în 2024 plecările pentru vacanțe externe au crescut cu 8%, ajungând la 6,7 milioane, iar cheltuielile au urcat cu 15%, la 2,8 miliarde de euro.

Totodată, preferințele s-au schimbat: mulți greci aleg acum destinații din Franța, Italia, Olanda sau Marea Britanie, în detrimentul celor mai apropiate și tradițional mai ieftine, precum Bulgaria sau Turcia. Chiar dacă aceste vacanțe costă mai mult, rămân totuși mai accesibile decât un sejur în Grecia.

În plus, studiul mai arată că atât grecii, cât și turiștii străini, nu își mai concentrează concediile doar în lunile de vară, ci le distribuie mai uniform de-a lungul anului.

Sursa: www.ekathimerini.com

