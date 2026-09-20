Linia va porni din Samsun spre est și va trece prin Ordu și Trabzon, urmând să ajungă până la Sarp, la granița cu Georgia. Potrivit presei locale, procedurile de licitație ar putea începe până la sfârșitul acestui an, potrivit International Railway Journal.

Proiectată pentru o viteză maximă de 250 km/h, noua linie va deservi 14 stații și este estimată să transporte aproximativ 12 milioane de pasageri pe an. Durata călătoriei dintre Samsun și Trabzon va fi redusă la două ore, iar cea dintre Trabzon și Sarp la o oră și 10 minute.

„Congestia traficului rutier din zonă va fi redusă considerabil”, a declarat Uraloğlu.

Noua linie va fi utilizată și de trenurile de marfă, iar traficul feroviar de mărfuri este estimat să ajungă la 14 milioane de tone pe an.

O nouă linie de tren de aproape 300 de km

În paralel, continuă lucrările la construirea unei noi linii de 293 de kilometri care va lega capitala Ankara de Samsun, prin Kırıkkale și Çorum. Proiectul va reduce durata călătoriei dintre Ankara și Samsun la aproximativ 2 ore și 30 de minute.

În prezent, între Ankara și Delice sunt deja în exploatare 121,7 kilometri de infrastructură de mare viteză, parte a liniei Ankara–Sivas. Anul trecut au început lucrările la tronsonul Delice–Çorum, cu o lungime de 120 de kilometri.

Linia este programată să fie finalizată în 2029 și va avea cinci stații. După finalizare, călătoria dintre Ankara și Çorum va dura aproximativ o oră și 15 minute.

Proiectul include construirea a opt tuneluri forate și a trei tuneluri realizate prin metoda „cut-and-cover”. De asemenea, vor fi construite 26 de poduri și viaducte, precum și 16 pasaje rutiere peste noua cale ferată, 84 de pasaje subterane și 208 podețe.

Potrivit lui Uraloğlu, au fost finalizate și procedurile de licitație pentru următoarele tronsoane ale liniei de mare viteză Ankara–Samsun: Çorum–Merzifon și Merzifon–Havza.