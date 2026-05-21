Taxe de drum în Grecia și Bulgaria. Cât costă drumul complet din România

Stiri Turism
Data publicării:
Data actualizării:
drum autostrada grecia
Shutterstock

Românii care se pregătesc de vacanțe în Grecia și Bulgaria trebuie să știe ce taxe sunt și cât costă drumul complet din România.

autor
Anca Lupescu

Trasee populare spre Grecia din România

Românii pleacă anual în Grecia în vacanțe și din ce în ce mai mulți preferă să facă aceste drum cu mașina personală, atât pentru confort, cât și pentru preț.

Pentru că distanța nu e foarte mare, mulți români aleg să plece cu mașina, mai ales că le permite să se plimbe prin Grecia și să viziteze plaje și tot felul de obiective.

Există mai multe trasee populare spre Grecia din România. Iată câteva variante:

România Grecia prin Makaza - 491 km

Traseu România-Grecia, prin Makaza: 491 km – 7 h 21 min București – Giurgiu – Ruse – Byala – Veliko Târnovo – Debelets – Gurkovo – Nikolaevo – Stara Zagora – Dimitrovgrad – Haskovo – Kardzali – Balabanovo – Makaza – Komotini – Chrisoupoli – Keramoti – Thassos. Se traversează cu feribotul între Keramoti și insula Thassos.

Citește și
Trei greșeli care pot face ca vacanța să te coste mai mult. Recomandările unui specialist în turism: „Nu mai aștepta”

România Grecia prin Makaza - 506 km

Traseu România-Grecia, prin Makaza: 506 km – 7 h 30 min București – Giurgiu – Ruse – Byala – Veliko Târnovo – Gabrovo – pasul Shipka – Kazanlâk – Stara Zagora – Dimitrovgrad – Haskovo – Kardzali – Balabanovo – Makaza – Komotini – Egnatia Odos – Chrisoupoli – Keramoti – Thassos.

România - Grecia prin Svilengrad - 541 km

Traseu România-Grecia, prin Svilengrad: 541 km – 7 h 40 min București – Giurgiu – Ruse – Veliko Târnovo – Stara Zagora – Svilengrad – Alexandroupolis.

România - Grecia prin Calafat - 581 km

Traseu România-Grecia, prin Calafat: 581 km – 8 h 12 min Craiova – Calafat – Vidin – Montana – Sofia (șoseaua de centură) – Blagoevgrad – Kulata – Promachonas – Salonic.

România - Grecia prin Kulata - 750 km

Traseu România – Grecia, prin Kulata: 750 km – 9 h 30 min București – Giurgiu – Ruse – Byala – Pleven – Sofia (șoseaua de centură) – Blagoevgrad – Sandanski – Kulata – Promachonas – Salonic – Halkidiki.

Taxe de drum în Bulgaria

Dacă pleci în Bulgaria, există taxe de drum pe care trebuie să le plătești ca să nu te alegi cu o amendă. Ar trebui să știi când, unde și cât costă taxele de drum în Bulgaria, înainte de a pleca la drum, dar și unde le poți plăti.

În Bulgaria, trebuie să cumperi vigneta. Aceasta se achiziționează de la vamă sau de la benzinăriile din apropiere și ar trebui să o cumperi imediat ce treci granița. Amenzile pentru neplata vignetei pot fi usturătoare.

Începând cu 1 ianuarie 2026, vigneta în Bulgaria costă 7,67 euro pe săptămână, iar pe o lună costă 15,34 euro.

Dacă nu cumperi vigneta de la vamă, ai o alternativă mai simplă și poți să o cumperi online, de AICI, selectând limba română sau engleză.

Alte taxe de drum

În funcție de ruta pe care o alegi, ai de achitat la unele dintre punctele de frontieră anumite taxe de pod sau taxele pentru trecerea cu feribotul.

Așadar, taxele de drum pentru Bulgaria sunt, în principiu, plata vignetei, care se poate face la vamă sau online și, în funcție de rută, alte taxe precum taxa de pod sau taxa de trecere cu feribotul pentru persoană și autovehicul.

Taxe de autostradă în Grecia

Românii merg în număr mare în Grecia cu mașina personală. Este ieftin, accesibil și mult mai confortabil decât mersul cu avionul sau cu autocarul.

Cei care fac acest drum anual știu că există anumite taxe pe care trebuie să le plătești în funcție de traseul pe care îl alegi.

Iată noile tarife de autostradă pentru Grecia 2026:

Consultați tabelul cu tarifele de taxare pentru cele mai frecvente destinații turistice.

Autostrăzi și segmente

A1 (E75 - PATHE)

Direcția: Evzoni – Salonic – Larisa – Lamia – Atena

Egnatia Odos (A2)

Direcția: Kipoi (granița cu TR) – Alexandroupoli – Kavala – Salonic – Ioannina – Igoumenitsa

Ionia Odos (A5)

Direcția: Ioannina – Arta – Agrinio – Antirio (Podul Rio–Antirio)

Attiki Odos (A6)

•  Centura de ocolire a Atenei, tarif fix: 2,55 €.

Olympia Odos (A8)

Direcția: Atena – Corint – Patras

•  Atena → Patras: 13,80 €

•  Atena → Kilini (port pentru Zakynthos): 17,40 €

Moreas Odos (A7)

Direcția: Corint – Tripoli – Kalamata

•  Corint → Tripoli: 5,65 €

•  Corint → Kalamata/Messenia: 11,65 €

Intrări în Grecia

Viniete și unde le cumperi

Taxele de drum sunt percepute în punctele de taxare. Plata în aceste stații se poate face în numerar sau cu cardul. Dacă alegi plata cash, este recomandat să ai suma exactă pentru a evita problemele legate de rest.

Plata cu cardul de credit este posibilă în majoritatea cazurilor. Totuși, este recomandat să ai la tine și numerar, ca măsură de precauție.

Alternativ, în Grecia este posibil să folosești un transponder instalat în vehicul. Cu acest dispozitiv poți folosi o bandă dedicată și poți plăti taxa în avans. Sistemul de unitate la bord funcționează prin GPS. Plata electronică prin transponder este valabilă pentru toți operatorii de autostrăzi din Grecia.

Etichete: grecia, Bulgaria, taxa de drum, autostrada,

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Emoții mari pentru Alisia! Băiatul ei cu nume celebru a debutat la seniori, iar echipa favorită joacă azi finala Cupei
GALERIE FOTO Emoții mari pentru Alisia! Băiatul ei cu nume celebru a debutat la seniori, iar echipa favorită joacă azi finala Cupei
Citește și...
Stiri Turism
Trei greșeli care pot face ca vacanța să te coste mai mult. Recomandările unui specialist în turism: „Nu mai aștepta”

Persoanele care își planifică următoarea vacanță ar trebui să evite câteva greșeli care le pot crește costurile, spun experții. Totul în contextul în care vara se apropie rapid, perioadă în care cererea pentru concedii atinge apogeul.
Stiri Turism
Noaptea Muzeelor 2026. Când are loc și ce muzee poti vizita gratuit în București

Noaptea Muzeelor 2026 aduce din nou oportunitatea de a descoperi gratuit unele dintre cele mai importante muzee din București, într-o atmosferă specială, cu program prelungit și evenimente dedicate publicului de toate vârstele.
Stiri Turism
Oraşul din Italia numit cândva „ruşinea naţională” a devenit una dintre cele mai spectaculoase destinaţii

Italia este renumită pentru destinaţii precum Roma, Florenţa sau Coasta Amalfi, însă există un oraş mai puţin cunoscut care îi lasă pe turişti fără cuvinte.

Recomandări
Stiri Politice
Reacții dure, după ce Ilie Bolojan a criticat proiectul nuclear american SMR de la Doicești: ”Transmite un semnal” către SUA

Declarațiile premierului interimar Ilie Bolojan privind ”problemele” cu care se confruntă proiectul SMR - al mini-reactoarelor nucleare americane de la Doicești - a provocat reacții dure nu doar în rândul PSD, ci și al colegilor săi din PNL.

Știri Actuale
Ce s-a întâmplat, de fapt, cu liftul căzut în gol la Ministerul Transporturilor. „Nu au funcționat”

Frânele de siguranţă ale liftului implicat, joi, într-un incident la Palatul CFR din Bucureşti nu au funcţionat, iar ISCIR face o expertiză pentru a stabili de ce mecanismele nu s-au activat.

Stiri Justitie
Mario Iorgulescu a fost condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare

Mario Iorgulescu - fiul şefului Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu - a fost condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare, joi, conform portalului instanțelor.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 21 Mai 2026

48:49

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 21 Mai 2026

01:53:28

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 5 | Rolul hidratării corecte in sănătatea cardiovasculară

25:52

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Agricultură fără rădăcini

42:56

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Gigi Becali, mesaj ferm după consultările cu Nicușor Dan. Despre cine susține că „nu lucrează pentru România” + Ce Guvern va susține

Sport

Cu ce foști colegi de la FCSB mai ține legătura Jugurtha Hamroun: „Am jucat cu el de curând”