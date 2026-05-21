Taxe de drum în Grecia și Bulgaria. Cât costă drumul complet din România

Trasee populare spre Grecia din România

Românii pleacă anual în Grecia în vacanțe și din ce în ce mai mulți preferă să facă aceste drum cu mașina personală, atât pentru confort, cât și pentru preț.

Pentru că distanța nu e foarte mare, mulți români aleg să plece cu mașina, mai ales că le permite să se plimbe prin Grecia și să viziteze plaje și tot felul de obiective.

Există mai multe trasee populare spre Grecia din România. Iată câteva variante:

România Grecia prin Makaza - 491 km

Traseu România-Grecia, prin Makaza: 491 km – 7 h 21 min București – Giurgiu – Ruse – Byala – Veliko Târnovo – Debelets – Gurkovo – Nikolaevo – Stara Zagora – Dimitrovgrad – Haskovo – Kardzali – Balabanovo – Makaza – Komotini – Chrisoupoli – Keramoti – Thassos. Se traversează cu feribotul între Keramoti și insula Thassos.

România Grecia prin Makaza - 506 km

Traseu România-Grecia, prin Makaza: 506 km – 7 h 30 min București – Giurgiu – Ruse – Byala – Veliko Târnovo – Gabrovo – pasul Shipka – Kazanlâk – Stara Zagora – Dimitrovgrad – Haskovo – Kardzali – Balabanovo – Makaza – Komotini – Egnatia Odos – Chrisoupoli – Keramoti – Thassos.

România - Grecia prin Svilengrad - 541 km

Traseu România-Grecia, prin Svilengrad: 541 km – 7 h 40 min București – Giurgiu – Ruse – Veliko Târnovo – Stara Zagora – Svilengrad – Alexandroupolis.

România - Grecia prin Calafat - 581 km

Traseu România-Grecia, prin Calafat: 581 km – 8 h 12 min Craiova – Calafat – Vidin – Montana – Sofia (șoseaua de centură) – Blagoevgrad – Kulata – Promachonas – Salonic.

România - Grecia prin Kulata - 750 km

Traseu România – Grecia, prin Kulata: 750 km – 9 h 30 min București – Giurgiu – Ruse – Byala – Pleven – Sofia (șoseaua de centură) – Blagoevgrad – Sandanski – Kulata – Promachonas – Salonic – Halkidiki.

Taxe de drum în Bulgaria

Dacă pleci în Bulgaria, există taxe de drum pe care trebuie să le plătești ca să nu te alegi cu o amendă. Ar trebui să știi când, unde și cât costă taxele de drum în Bulgaria, înainte de a pleca la drum, dar și unde le poți plăti.

În Bulgaria, trebuie să cumperi vigneta. Aceasta se achiziționează de la vamă sau de la benzinăriile din apropiere și ar trebui să o cumperi imediat ce treci granița. Amenzile pentru neplata vignetei pot fi usturătoare.

Începând cu 1 ianuarie 2026, vigneta în Bulgaria costă 7,67 euro pe săptămână, iar pe o lună costă 15,34 euro.

Dacă nu cumperi vigneta de la vamă, ai o alternativă mai simplă și poți să o cumperi online, de AICI, selectând limba română sau engleză.

Alte taxe de drum

În funcție de ruta pe care o alegi, ai de achitat la unele dintre punctele de frontieră anumite taxe de pod sau taxele pentru trecerea cu feribotul.

Așadar, taxele de drum pentru Bulgaria sunt, în principiu, plata vignetei, care se poate face la vamă sau online și, în funcție de rută, alte taxe precum taxa de pod sau taxa de trecere cu feribotul pentru persoană și autovehicul.

Taxe de autostradă în Grecia

Românii merg în număr mare în Grecia cu mașina personală. Este ieftin, accesibil și mult mai confortabil decât mersul cu avionul sau cu autocarul.

Cei care fac acest drum anual știu că există anumite taxe pe care trebuie să le plătești în funcție de traseul pe care îl alegi.

Iată noile tarife de autostradă pentru Grecia 2026:

Consultați tabelul cu tarifele de taxare pentru cele mai frecvente destinații turistice.