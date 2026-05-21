Statisticienii europeni anunţă că 6% din populaţie avea vârsta de 80 de ani sau peste, iar vârsta medie a crescut de la 39,6 ani în 2005 la 44,9 ani în 2025.

În toate ţările s-a înregistrat o îmbătrânire a populaţiei, una dintre cele mai mari creşteri ale mediei de vârstă fiind în România. De asemenea, România a înregistrat una dintre cele mai mari scăderi ale populaţiei în ultimii 20 de ani.

"La 1 ianuarie 2025, în Uniunea Europeană (UE) trăiau 451 de milioane de persoane, reprezentând cu aproximativ 1 milion de persoane mai mult decât în ​​anul precedent", anunţă, joi, Eurostat.

Cele mai populate ţări ale UE au fost:

• Germania (84 de milioane, 19% din totalul UE)

• Franţa (69 de milioane, 15%)

• Italia (59 de milioane, 13%)

• Spania (49 de milioane, 11%)

• Polonia (36 de milioane, 8%)

În total, aceste 5 ţări au reprezentat 66% din populaţia UE.

La cealaltă extremă, cele mai puţin populate ţări ale UE au fost Malta (574.000 de persoane, reprezentând 0,1% din totalul UE), Luxemburg (682.000, aproape 0,2%) şi Cipru (983.000, 0,2%).

În perioada de 20 de ani, de la 1 ianuarie 2005 la 1 ianuarie 2025, populaţia totală a UE a crescut de la 435 de milioane la 451 de milioane, o creştere de 4%.

În această perioadă, 19 ţări ale UE au înregistrat creşteri ale populaţiei, iar 8 au înregistrat scăderi. Cele mai mari creşteri relative au fost înregistrate în Luxemburg (48%), urmată de Malta (43%), Cipru (34%) şi Irlanda (32%). Cele mai mari scăderi relative au fost observate în Letonia (−17%), Bulgaria (−16%), Lituania (−14%), România (−11%) şi Croaţia (−10%).

Cele mai mari creşteri absolute au fost înregistrate în Franţa şi Spania (ambele cu 6 milioane), în timp ce cele mai mari scăderi absolute au fost observate în România şi Polonia (ambele cu −2 milioane) şi Bulgaria (−1 milion).

Densitatea populaţiei în UE variază între 19 şi 1.817 persoane pe km²

Densitatea populaţiei în UE a fost de aproximativ 110 persoane pe km² în 2024.

Potrivit Eurostat, această valoare a variat semnificativ între ţările UE. Malta a înregistrat cea mai mare densitate a populaţiei (cu 1.817 persoane pe km²), urmată la distanţă de Olanda (530) şi Belgia (389). La celălalt capăt al intervalului s-au aflat Finlanda (19 persoane pe km²) şi Suedia (26), cu cele mai mici densităţi ale populaţiei.

"Densitatea populaţiei din UE a crescut de la 105 persoane pe km² în 2004 la 110 în 2024. În această perioadă, s-a înregistrat o creştere în 19 dintre ţările UE, cele mai mari creşteri fiind înregistrate în Malta (de la 1.272 la 1.817 persoane pe km²), urmată de Luxemburg (de la 177 la 262)", precizează statisticienii europeni.

Potrivit acestora, România (de la 94 la 81) şi Bulgaria (de la 70 la 59) au înregistrat cele mai mari scăderi.

4,2% mai multe femei decât bărbaţi în UE

La 1 ianuarie 2025, existau 230 de milioane de femei şi 221 de milioane de bărbaţi în UE.

"Aceasta corespunde unui raport de 104,2 femei la 100 de bărbaţi, ceea ce înseamnă că existau cu 4,2% mai multe femei decât bărbaţi. Existau mai multe femei decât bărbaţi în toate ţările UE, cu excepţia Maltei, Sloveniei, Suediei şi Luxemburgului", arată raportul Eurostat.

Cel mai mare raport a fost constatat în Letonia (cu 15,6% mai multe femei decât bărbaţi).

"Pentru comparaţie, cu 20 de ani mai devreme, la 1 ianuarie 2005, rata femeilor la 100 de bărbaţi a crescut în 6 ţări ale UE şi a scăzut în 21", menţionează sursa citată.

Cea mai mare creştere a fost înregistrată în Bulgaria, de la 105,4 la 108,0 femei la 100 de bărbaţi, în timp ce cea mai mare scădere a fost în Malta, de la 101,8 la 88,3 femei la 100 de bărbaţi.

Copiii şi adolescenţii tineri reprezintă 14% din populaţia UE în 2025

La 1 ianuarie 2025, UE avea 65 de milioane de copii şi adolescenţi tineri (sub 15 ani), reprezentând 14% din populaţia totală a UE. Ponderea a variat între ţările UE: Irlanda a fost în fruntea listei cu aproape 19%, în timp ce Italia a avut cea mai mică pondere, cu 12%.

"În cele două decenii din 2005 până în 2025 (1 ianuarie), majoritatea ţărilor UE au înregistrat o scădere a acestei grupe de vârstă, cu excepţia Cehiei, Bulgariei, Estoniei, Letoniei şi Sloveniei, care au înregistrat creşteri de mai puţin de +1 punct procentual (pp)", arată Eurostat.

Între timp, tinerii (sub 19 ani) au reprezentat 20% din populaţia UE la 1 ianuarie 2025. Printre ţările UE, cea mai mare pondere a tinerilor a fost în Irlanda (25%), urmată de Franţa şi Suedia (fiecare cu 23%). Cea mai mică pondere a fost înregistrată în Malta (16%).

În ultimii 20 de ani, ponderea persoanelor sub 19 ani a scăzut în toate ţările UE.

Persoanele în vârstă de 80 de ani şi peste, 6% din populaţia UE în 2025

"La 1 ianuarie 2025, populaţia UE în vârstă de 80 de ani şi peste a ajuns la 6%. Printre ţările UE, cele mai mari ponderi au fost înregistrate în Italia (aproape 8%), urmată de Germania, Grecia şi Portugalia (toate cu 7%)", arată raportul.

În întreaga UE, numărul persoanelor în vârstă de 80 de ani şi peste a crescut în fiecare ţară în ultimii 20 de ani. Cele mai mari creşteri au fost înregistrate în Grecia, Portugalia, Letonia, Germania, Slovenia, Italia, Estonia, Lituania şi Croaţia, unde această grupă de vârstă a crescut cu 3 puncte procentuale în fiecare ţară.

La 1 ianuarie 2025, existau 99 de milioane de persoane în vârstă de 65 de ani sau peste, reprezentând 22% din populaţia totală a UE. În întreaga UE, numărul persoanelor în vârstă de 65 de ani şi peste a crescut în toate ţările UE, comparativ cu 2005, în anul 2025. Cea mai mare creştere a fost înregistrată în Polonia (8 puncte procentuale, de la 13% în 2005 la 21% în 2025).

Vârsta medie a populaţiei în UE: 44,9 ani

O altă modalitate de a analiza îmbătrânirea societăţii în UE este prin analiza vârstei medii a populaţiei. Aceasta a crescut cu 5,3 ani, de la 39,6 ani în 2005 la 44,9 ani în 2025 (la 1 ianuarie).

Printre ţările UE, cea mai mare medie de vârstă mediană în 2025 a fost observată în Italia (49,1 ani), urmată de Bulgaria şi Portugalia (fiecare 47,3 ani) şi Grecia (47,2 ani), în timp ce cele mai mici au fost înregistrate în Irlanda (39,6 ani), Luxemburg (39,8 ani) şi Malta (40,0 ani).

În perioada 2005-2025, vârsta medie a crescut cel mai mult în România (8,6 ani), urmată de Portugalia (8,1 ani) şi Grecia (8,0 ani), cea mai mică în Suedia (1,1 ani) şi Luxemburg (1,7 ani).

La 1 ianuarie 2025, vârsta medie era de (43,3 ani) pentru bărbaţi şi (46,5 ani) pentru femei.