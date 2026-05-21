Potrivit proiectului, citat de News.ro, reducerea impozitului poate ajunge până la 100% pentru terenurile utilizate efectiv în activităţi agricole şi zootehnice, în funcţie de suprafaţă şi de numărul de animale deţinute.

Potrivit expunerii de motive, proiectul introduce un mecanism de reducere graduală a impozitului în funcţie de încărcătura animală raportată la suprafaţa terenului, după modelul utilizat în politicile agricole europene şi americane. Măsura se adresează în special exploataţiilor agricole mici, de până la cinci hectare, considerate dominante în agricultura românească, arată AUR într-un comunicat oficial.

Deputatul AUR Bogdan Velcescu, iniţiator al proiectului legislativ, subliniază că iniţiativa urmăreşte să ofere sprijin concret celor care îşi întreţin gospodăriile.

"Am depus un proiect de lege prin care am luat exemplul de la ce fac americanii, mai ales statul Texas, şi propunem scutirea de impozite pe terenurile extravilane din apropierea curţilor şi grădinilor: livezi, păşuni, grădină, dacă ai animale. Dacă ai animale: o vacă, două-trei oi, aceeaşi încărcătură pe hectar ca şi la fondurile APIA. Considerăm că statul te poate ajuta cât de puţin sau măcar să încerce. Nu cred că o să sărăcească nici guvernul, nici autorităţile locale dacă acele impozite vor rămâne către cei care chiar muncesc şi care chiar se chinuie în ţara asta. Cred că e o chestiune de bun-simţ", a declarat deputatul AUR, Bogdan Velcescu.

Potrivit proiectului legislativ, reducerea impozitului poate ajunge până la 100% pentru terenurile utilizate efectiv în activităţi agricole şi zootehnice, în funcţie de suprafaţă şi de numărul de animale deţinute.