SZVH este un organism creat de premierul conservator Viktor Orban pentru a investiga presupuse ingerinţe interne şi externe, în special finanţarea din străinătate a ONG-urilor.

Închiderea instituţiei a fost cerută şi de Comisia Europeană, relatează agenţia EFE.

„Vom elimina imediat Oficiul pentru Apărarea Suveranităţii, care funcţionează ca un club şi bancomat politic. Aşa vom economisi şase miliarde de forinţi (16,5 milioane de euro) din banii publici", a scris Magyar pe reţelele de socializare.

Anunţul său vine la scurt timp după ce directorul SZVH, Tamas Lanczi, a declarat că „oficiul poate fi închis, dar ceea ce a descoperit nu va dispărea".

Oficiu pentru Apărarea Suveranităţii Naţionale (SZVH) a fost creat de Orban în 2023 pentru a investiga presupuse ingerinţe externe sau activităţi interne care „ar putea pune în pericol suveranitatea Ungariei", demers comparat de opoziţia de atunci şi de activişti cu tacticile ruseşti de hărţuire a disidenţilor.

Conform legii sale de funcţionare, acest oficiu nu are autoritatea de a impune sancţiuni, dar întocmeşte rapoarte despre presupuse ingerinţe externe şi poate investiga orice ONG sau altfel de organizaţii, inclusiv din mass-media, despre care autorităţile estimează că influenţează negativ opinia publică în chestiuni precum statul de drept, unitatea naţiunii, responsabilitatea faţă de maghiarii din afara graniţelor, familia, securitatea naţională, identitatea constituţională sau cultura creştină.

Astfel de ONG-uri sau publicaţii pot fi plasate de SZVH pe o listă neagră care le impune să beneficieze de fonduri din străinătate numai cu aprobarea Fiscului, care le aplică şi prevederile legislaţiei de combatere a spălării de bani. De asemenea, băncile trebuie să raporteze orice transfer de fonduri din străinătate către aceste organizaţii, iar dacă ele obţin fonduri pe alte căi pot fi pasibile de amenzi de până la 25 de ori suma acestor fonduri şi riscă inclusiv scoaterea în afara legii.

În februarie 2024, Comisia Europeană a anunţat deschiderea unei proceduri de sancţionare a Ungariei pentru crearea acestui oficiu şi a cerut guvernului ungar sa-l desfiinţeze.

Anterior, în 2017, Ungaria a adoptat o lege care obligă ONG-urile ce primesc din străinătate finanţări de peste 23.000 de euro să prezinte lista donatorilor şi să se auto-eticheteze drept „organizaţie finanţată din străinătate". Legea a fost abrogată patru ani mai târziu în urma protestelor venite de la Bruxelles şi după o sentinţă a Curţii de Justiţie a UE (CJUE).