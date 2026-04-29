Victimele ar fi membri ai comunității evreiești ortodoxe din Golders Green, o suburbie a Londrei. Ambele persoane ar fi suferit răni grave, însă se află în stare stabilă. La scurt timp, premierul Regatului Unit și alte oficialității au condamnat atacul, notează Skynews.

Premierul britanic Keir Starmer a calificat atacul cu cuțitul din Golders Green drept „extrem de îngrijorător”.

În cadrul intervenției sale din Camera Comunelor, prim-ministrul a declarat: „În prezent se desfășoară o anchetă a poliției și cred că trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a sprijini această anchetă și să ne exprimăm cu claritate hotărârea de a combate orice astfel de infracțiuni, de genul celor pe care le-am văzut prea des în ultima perioadă.”

Sir Keir a declarat că a aflat despre atac înainte de începerea sesiunii de întrebări adresate prim-ministrului, la ora locală 12:00.

Un bărbat a fost arestat după ce a fost văzut alergând pe Golders Green Road înarmat cu un cuțit și „încercând să înjunghie membri evrei ai publicului”, a transmis pe rețelele sociale grupul de securitate evreiesc Shomrim.

„A avut loc un atac îngrozitor asupra a doi londonezi de origine evreiască în Golders Green. Poliția a efectuat o arestare și aș dori să mulțumesc tuturor serviciilor de urgență și voluntarilor eroici de la @Hatzola. (...).

Comunitatea evreiască din Londra a fost ținta unei serii de atacuri antisemite șocante. Antisemitismul nu trebuie să aibă absolut niciun loc în societate. Poliția Metropolitană a intensificat patrulele de vizibilitate ridicată în zonă.

Îi îndemn pe toți cei care dețin informații să sune la poliție la numărul 101 sau să contacteze Crimestoppers în mod anonim”, a transmis și primarul Londrei.

Potrivit organizației, suspectul a fost imobilizat inițial de membri ai grupului, înainte ca polițiștii să folosească un pistol cu electroșocuri și să îl aresteze.

Shomrim a precizat că cele două persoane înjunghiate au fost preluate și tratate de serviciul voluntar de ambulanță evreiesc Hatzola.

Locul incidentului se află la aproximativ 800 de metri de un zid memorial unde, luni, a avut loc o tentativă de incendiere și în apropierea zonei unde patru ambulanțe ale comunității evreiești au fost distruse într-un incendiu în luna martie.

Aceste incidente se numără printre mai multe presupuse atacuri asupra unor obiective evreiești din Londra în ultimele săptămâni.

Într-un mesaj publicat pe X, organizația caritabilă evreiască Community Security Trust a transmis: „Astăzi a avut loc un atac cu cuțitul în Golders Green. Suspectul a fost arestat. Le mulțumim celor de la Shomrim, Hatzola și Metropolitan Police pentru intervenția rapidă. Colaborăm îndeaproape cu poliția și îi rugăm pe cei care au informații să contacteze imediat poliția, Shomrim și CST.”