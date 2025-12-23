Angajată a unei săli de jocuri din Argeș, suspectată că ar fi ajutat clienți să câștige ilegal aproape 500.000 de lei

23-12-2025 | 15:56
O tânără în vârsă de 26 de ani, angajată la o sală de jocuri de noroc, este cercetată pentru delapidare, într-un dosar instrumentat de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Argeş.

autor
Aura Trif

Potrivit unui comunicat transmis marţi de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş, suspecta, care era supraveghetor la sala de jocuri de noroc, ar fi pus la dispoziţia a doi bărbaţi cheia de creditare a aparatelor de joc tip ruletă, bun aflat în gestiunea sa în temeiul atribuţiilor de serviciu.

Cum a procedat

"Astfel, la solicitarea celor doi bărbaţi, aceasta le-ar fi permis folosirea cheii pentru creditarea aparatelor cu impulsuri electronice, în vederea efectuării unor pariuri cu sume mari de bani, deşi aceştia nu deţineau în fapt sumele respective. În urma utilizării frauduloase a aparatelor de joc, cei doi ar fi obţinut câştiguri pe care le-au revendicat, iar tânăra ar fi scos bani din casieria societăţii şi le-ar fi remis acestora", se arată în comunicat.

Prejudiciul total cauzat societăţii comerciale care deţine sala de jocuri se ridică la suma de 464.400 de lei.

În vederea garantării recuperării prejudiciului, pe parcursul urmăririi penale a fost instituit sechestru asigurător asupra bunurilor aparţinând tinerei şi celor doi bărbaţi, de 40 şi respectiv 34 de ani, precizează IPJ Argeş.

Dosarul penal a fost înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti, cu propunere de trimitere în judecată a celor trei persoane. 

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 23-12-2025 15:40

