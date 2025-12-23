Amenzi de peste 230.000 de lei după controale la târgurile de Crăciun. Ce nereguli a găsit ANPC

Comisarii ANPC au făcut controale la târgurile de Crăciun din țară și au dat amenzi de peste 230.000 de lei după verificarea a peste 80 de operatori economici.

Principalele nereguli constatate au fost:

- comercializarea unor produse alimentare/nealimentare fără elemente de identificare şi caracterizare;

- deficienţe de informare, precum absenţa traducerilor în limba română pentru compoziţia articolelor textile;

- lipsa informaţiilor de avertizare privind utilizarea lumânărilor;

- lipsa informării corecte, complete şi precise în ceea ce priveşte lista de ingrediente;

- produse finite şi materii prime fără elementele de identificare necesare stabilirii trasabilităţii.

În urma neregulilor găsite, comisarii ANPC au plicat 41 de amenzi contravenţionale, în valoare de aproximativ 231.000 de lei. În plus, au mai dat 47 de avertismente și au oprit definitiv de la comercializare produse neconforme în valoare de peste 22.000 de lei și au oprit temporar de la vânzare produse în valoare de peste 40.000 de lei.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













