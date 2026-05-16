Potrivit lui Pîslaru, România este prea săracă ca să nu îi plătească bine pe cei care o conduc, el precizând că numirile sunt politice pentru demnitari, dar asta nu înseamnă că poţi să numeşti pe oricine, ci ar trebui să existe un standard profesional minimal.

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene vine sâmbătă cu clarificări privind veniturile sale, într-o postare pe Facebook.

"Văd că a fost scoasă din context o declaraţie despre remuneraţia mea. Mă simt nevoit să clarific nişte lucruri importante. Este un text lung şi ar fi grozav dacă cei care veniţi aici doar ca să mă înjuraţi, ideologic sau plătiţi, măcar aţi face asta după ce aţi citi. Să începem cu faptele - venitul meu net, conform fluturaşului de salariu primit în aprilie este de 12776 lei. Nu există alte sporuri sau beneficii financiare aferente funcţiei", spune Pîslaru, într-o postare pe Facebook.

Dragoş Pîslaru arată că, "în contextul dezbaterii privind salarizarea în sectorul public în general şi cea aferentă demnitarilor în particular, a afirmat într-un podcast că nu este o salarizare corespunzătoare, prin raportare la sectorul privat şi la salarizarea în statele membre ale UE".

"Fiind o discuţie relaxată, am mai spus că soţia mea câştigă mult mai mult ca mine, lucrând ca funcţionar la o instituţie internaţională. Am folosit sintagma că mă întreţine, ceea ce a generat rumori, de fapt sugerând că are o contribuţie mult mai mare ca mine la bugetul familiei. Atenţie, am menţionat clar că prin raportare la veniturile nete ale românilor, nu mă plâng în niciun fel, înţelegând că multă lume o duce greu zilele astea şi trebuie să se descurce cu o fracţiune din venitul meu. Am spus asta clar şi răspicat şi în niciun moment nu m-am plâns că vai Doamne nu mă descurc cu cât încasez. Pentru asta de fapt lucrez zi de zi, ca viaţa românilor să devină mai bună, mai ales pentru cei care sunt în situaţie de vulnerabilitate. De aceea de fapt folosim fondurile europene, ca să creştem nivelul de trai al românilor", afirmă ministrul.

De ce spune că miniștrii ar trebui plătiți mai bine

El mai menţionează că "România este prea săracă ca să nu îşi plătească bine pe cei care o conduc".

"Într-o lume normală, am avea nevoie de profesionişti care să conducă ministerele, oameni care au avut o carieră, au demonstrat că ştiu să administreze, au avut rezultate profesionale notabile. Evident că numirile sunt politice pentru demnitari, dar asta nu înseamnă că poţi să numeşti pe oricine, ci ar trebui să existe un standard profesional minimal. Faptul că remuneraţia este mică, raportată la competenţele pe care le cauţi, prin comparaţie cu sectorul privat sau în plan internaţional, face din start ca selecţia să se rezume la trei categorii:

1) fie oameni care vin temporar, din vocaţie, pentru a da o mână de ajutor, dar care nu au cum să rămână prea mult din cauza costului de oportunitate - "noroc" că România îşi schimbă miniştrii ca pe şosete, aşa că nu este asta o prea mare problemă.

2) fie oameni care nu sunt calificaţi corespunzător şi a căror viaţă depinde de politică, pentru că nu ar putea să obţină nici măcar aceste venituri dacă ar vrea să lucreze altundeva. Aici intervine categoria celor care îşi caută diplomele de bac, care au absolvit facultăţi obscure, care au plagiat pentru obţinerea de titluri academice, care au fost angajaţi doar în sectorul public şi doar prin cumetrii.

3) fie oameni care au o calificare moderată, dar care au convenţia clară că dacă servesc partidul o perioadă de timp, vor primi în compensare o sinecură, o poziţie undeva pe la o companie de stat sau instituţie bine plătită, care pe termen mediu compensează salarizarea temporară deficitară ca demnitar. Un oportunism calculat şi cu beneficii pe termen lung", arată Pîslaru.

Potrivit ministrului, acestea prezintă o viziune reducţionistă asupra realităţii, dar greu de contestat.

"Ce ne dorim de fapt? Oameni din ce categorie?" Eu cred că printr-o salarizare echitabilă şi adecvată, ar trebui să dispară categoria 3, pentru că nu e posibil să ai funcţii plătite de stat pe la agenţii şi alte instituţii care să fie remunerate peste miniştri sau chiar preşedinte. Şi cred că ar dispărea încet-încet şi categoria 2, pentru că va fi un contrast clar între cei care se pricep şi au competenţe şi ceilalţi care nu au ce căuta la gestiunea ţării. Va depinde evident de penalizarea pe care românii ar exprima-o prin vot la alegeri. Aici sunt un pic idealist, dar cred în înţelepciunea colectivă a românilor pe termen mediu", subliniază ministrul Investiţiilor.

Dragoş Pîslaru mai declară că, pentru a putea să performeze internaţional, România trebuie să îşi cultive oameni de stat".

"Aceştia nu apar din cer, ci trebuie să aibă în spate o educaţie solidă, să ştie limbi străine, să fi performat în mediul guvernamental sau legislativ naţional şi/sau internaţional, să aibă o minimă recunoaştere internaţională. Nu ştiu cum să vă descriu mai bine asta. Când mergi la negocieri internaţionale, când vrei să obţii mai multe de la SUA, UE sau de oriunde altundeva, nu poţi să te prezinţi cu oricine. Impostura sau lipsa de pregătire se simt imediat, în primele câteva minute ale întâlnirii. La acest nivel nu merge cu şmecheria nativă de stradă, cu descurcăreala semidoctă. Cred că este valabil şi pentru sectorul privat această experienţă, dar pentru diplomaţia externă este crucial. Diplomaţia nu se face doar de MAE, ci de toate reprezentările internaţionale ale României. Este critic să ai ambasadori buni, dar aceştia trebuie susţinuţi de miniştrii buni, parlamentari buni, de oameni politici redutabili internaţional", explică Pîslaru.

El subliniază că "ţara noastră nu are grijă de oamenii care s-au şcolit şi au crescut profesional, fiind capabili să o reprezinte".

"În cele mai multe cazuri, oamenii buni s-au dezvoltat pe cont propriu, fără sprijinul ţării. Majoritatea statelor dezvoltate îşi cultivă elitele profesionale, nu doar în funcţia publică, ci în general. De ce credeţi că România are o reprezentare redusă în funcţii de top management la nivel global? Nu pentru că nu avem români buni, ci pentru că nu există vreo politică constantă de a-i sprijini. Şi asta înseamnă lipsa de gândire pe termen mediu şi lung, lipsa ambiţiei de a ne ocupa un loc mai apăsat la masa negocierilor internaţionale. Am tot fost întrebat, chiar de colegi, cum am obţinut lucruri în diferite negocieri, mai ales acum pe PNRR când am adus cei 3 mld de euro spre ţară. Vă spun sincer, tot ce am învăţat, atât în cei 12+4+1+1+6 = 24 de ani de studii (şcoală, licenţă, studii aprofundate, master, doctorat), cât şi în cariera profesională de peste 25 de ani de muncă la nivel naţional şi internaţional, ajută. Reputaţia şi relaţiile personale, ajută. Nu există alte reţete sau scurtături, decât profesionalismul şi experienţa. Şi ideal ar fi dacă am avea şi consecvenţă, pentru că nu poţi performa cu adevărat dacă schimbările survin la câteva luni", a menţionat el.

Pîslaru mai afirmă că "politica este şi trebuie să fie cea mai faină meserie din lume".

"Politica este despre a servi cetatea, despre a munci zi de zi pentru ca României şi românilor să le fie mai bine. Politica este o profesie de vocaţie, cum este sănătatea sau educaţia. Veţi spune, la noi, azi, suntem foarte departe de această realitate. Nu contest că mulţi dintre cei care vă reprezintă sunt lipsiţi de vocaţie, ba mai mult, activează doar pentru că nu se pricep la nimic şi îşi extrag rente din politică mai degrabă. Nu contest că sunt mulţi lipsiţi de onestitate, puşi pe căpătuială sau cu o fibră morală deşirată. Nu contest că sunt mulţi doar atraşi de putere, nu doar materială, ci de ideea de control. Dar trebuie să avem speranţă şi vă spun ca să rămână spus - nu toţi sunt la fel", a mai spus Dragoş Pîslaru.

Ministrul interimar al Investiţiilor consideră că "există politicieni oneşti, profesionişti, care servesc România într-un mediu mocirlos, urât şi cu multă şobolăneală, nu doar într-un partid sau altul".

"Evitaţi extremele. Fiţi moderaţi în evaluări. Am fost întrebat şi vă zic vouă - există pesedişti buni, care îşi servesc comunităţile locale bine şi pun interesul acestora mai presus de interesul lor. Aşa cum există rebuturi în partide care poate vă plac mai mult.

Pentru a vă cultiva politicieni mai buni, fie susţineţi prin tot ce puteţi pe cei cu care rezonaţi, fie implicaţi-vă chiar voi. Orice vorbă bună, gând cald, strângere de mână când îi vedeţi pe stradă contează enorm. Tuturor celor care m-aţi încurajat în aceste luni, vă sunt eminamente recunoscător, mi-aţi dat energie în momente tare grele, în care cu tot idealismul meu, simţeam că rulez în gol", adaugă Pîslaru.

Ministrul interimar concluzionează, arătând că "este corect să spunem că o parte dintre cei ce conduc ţara nu îşi merită banii nici la cât sunt plătiţi azi".

"Este corect până la un punct să ceri solidaritatea politicienilor cu cei care o duc greu, pe salarii şi pensii la limita subzistenţei. Dar cu toţii vrem conducători buni, pentru că de ei depinde soarta ţării. Iar dacă vrem conducători buni, nu putem fi ipocriţi sau populişti. Repet, suntem prea săraci să nu alegem profesionişti şi oameni care chiar au vocaţia de a servi şi ridica ţara.

Şi da, politicienii au familii şi este un sacrificiu important să iei din acel timp. Nu mă vait, dar fără ca soţia mea să aibă grijă de cei 4 copii mult mai mult decât am putut eu să o fac, nu aş fi putut să servesc ţara, să vă servesc, să muncesc de dimineaţa până seara târziu pentru români. Nu trebuie să mă credeţi, nu am nevoie de laude, doar că pentru cei care vor să audă, o spun totuşi. "À bon entendeur, salut! " Le cer iertare pentru absenţă şi le mulţumesc mult soţiei mele Livia şi copiilor mei Filip, Andrei, Paul şi Teodor pentru răbdare şi susţinere. Voi sunteţi sursa mea de energie şi averea mea enormă pe care nimic material nu o poate înlocui. Dacă vă atinge acest mesaj în vreun fel, comentaţi mai jos - mă interesează cum gândiţi. Şi poate chiar distribuiţi-l. Nu cred că scriu prea des cu genul ăsta de emoţie. Sunt uşor epuizat fizic, foarte îngrijorat cu privire la iresponsabilitatea politică şi foarte concentrat pe ce am de făcut în următoarele două săptămâni pentru ca să luăm şi restul de 40% din PNRR. Este greu, dar am un plan clar, o echipă bună şi un prim-ministru care ne sprijină. Sper ca şi restul clasei politice şi al societăţii să ne fie alături", mai spune ministrul interimar al Investiţiilor în mesaj.