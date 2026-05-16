Kremlinul a anunțat că Vladimir Putin va efectua o vizită oficială în China în perioada 19-20 mai, la invitația lui Xi Jinping. Vizita marchează 25 de ani de la semnarea tratatului de bună vecinătate și cooperare dintre cele două state, notează Euronews.

Potrivit autorităților ruse, discuțiile dintre cei doi lideri vor viza consolidarea „parteneriatului strategic” dintre Moscova și Beijing, dar și principalele dosare internaționale și regionale.

După întrevederi, Rusia și China ar urma să semneze o declarație comună și mai multe acorduri bilaterale, inclusiv în domeniul economic și comercial. Putin va avea o întâlnire și cu premierul chinez Li Qiang.

Vizita liderului de la Kremlin vine imediat după deplasarea lui Donald Trump în China, încheiată fără progrese majore în privința relațiilor comerciale, a războiului din Ucraina sau a tensiunilor legate de Iran.