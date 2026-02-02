Apa provine din râurile Slunjcica și Korana și a dus la formarea a aproximativ 23 de cascade miniaturale, integrate printre clădiri. Datorită frumuseții sale naturale extraordinare și a morilor istorice vechi de secole, orașul se află sub protecția Direcției de Stat pentru Patrimoniu Cultural și Istoric, scrie Daily Express.

Rastoke este cunoscut pentru morile sale mecanice acționate de apă – 22 de mori se află la apogeul lor. Satul este, de asemenea, celebru pentru arhitectura sa atractivă, cu o combinație unică de clădiri în stiluri din secolele XVII–XIX.

Câte familii trăiesc în satul „ascuns”

Pe lângă faptul că este o destinație turistică ascunsă și frumoasă astăzi, satul are și o semnificație istorică. Datorită poziționării sale lângă un drum principal, a servit drept centru pentru diverse tipuri de comerț, inclusiv pentru cumpărători, negustori și comercianți de animale.

La un moment dat, orașul a fost grav afectat în timpul Războiului de Independență din anii 1990. Totuși, a fost renovat și readus la gloria sa de odinioară, cu ajutorul Ministerului Croat pentru Dezvoltare și Reconstrucție. În prezent, aici locuiesc aproximativ 30 de gospodării, care plănuiesc să reînnoiască morile de apă și să le transforme în afaceri.

Vizitatori din întreaga lume au venit să se bucure de liniștea cascadelor din sat, un utilizator TripAdvisor numindu-l „o combinație minunată între clădiri și natură”.

Un alt turist a mărturisit că l-a descoperit acum 20 de ani și de atunci a fost fermecat: „Unul dintre locurile noastre preferate din lume.” Iar un al treilea a adăugat: „Absolut fermecător, cu numeroase pâraie care șerpuiesc printre clădiri. Am avut și norocul să vedem un funambul pe o sârmă de-a lungul râului. Dacă sunteți prin zonă, merită cu siguranță o vizită.”

