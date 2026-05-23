Potrivit hidrologilor, în intervalul 23 mai, ora 12:00 - 24 mai, ora 09:00, se pot produce creşteri de debite şi niveluri ca urmare a propagării viiturilor formate anterior în amonte, cu posibile depăşiri ale cotelor de atenţie, pe râurile din bazinele hidrografice: Bârlad - afluenţii de stânga aferenţi sectorului aval S.H. Băceşti - amonte S.H. Bârlad (judeţele: Vaslui, Iaşi şi Neamţ).

Totodată, se ridică începând cu data de 23 mai, ora 12:00, Atenţionarea Hidrologică din celelalte bazine hidrografice avertizate anterior.

Atenţionarea a fost transmisă către: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Administraţia Naţională "Apele Române", Ministerul Afacerilor Interne, mass-media, Hidroelectrica S.A, Administraţiile Bazinale de Apă: Mureş, Olt, Buzău-Ialomiţa, Siret şi Prut-Bârlad.