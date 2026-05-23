Conform unui comunicat al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, în cursul zilei de sâmbătă autorităţile au fost alertate cu privire la producerea unui incident în zona Cabanei Mălăieşti - Refugiul Ţigăneşti, din Munţii Bucegi, unde mai mulţi participanţi la competiţia "Transilvania 100" au alunecat pe porţiuni acoperite cu gheaţă şi au căzut în zone cu relief accidentat.

Potrivit primelor informaţii, echipele de intervenţie au reuşit recuperarea de pe traseu a cinci persoane, toate conştiente şi cooperante, prezentând simptome uşoare de hipotermie.

Acestea au fost transportate la Cabana Mălăieşti pentru evaluare şi monitorizare.

De asemenea, în apropierea Refugiului Ţigăneşti, într-o râpă, salvatorii au identificat alte trei persoane:

o persoană conştientă, cu multiple traumatisme, pentru care se desfăşoară operaţiunea de recuperare;

o persoană aflată în hipotermie;

o persoană conştientă, cu fractură de bazin, traumatism cranio-cerebral şi fractură la membrul superior drept.

Din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile şi a vizibilităţii reduse în zonă, de aproximativ 100-150 de metri, elicopterul SMURD solicitat nu poate interveni aerian în acest moment.

Cu toate acestea, aeronava este pregătită să efectueze misiunea, în momentul în care condiţiile meteo vor permite intervenţia acesteia.

Misiunea de salvare este în dinamică, la faţa locului fiind prezente echipe Salvamont Braşov şi Jandarmeria Braşov.