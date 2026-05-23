„De acum înainte, un străin care se află temporar în SUA şi doreşte o carte verde trebuie să se întoarcă în ţara de origine pentru a depune cererea, cu excepţia unor circumstanţe extraordinare”, a declarat într-un comunicat purtătorul de cuvânt al Serviciilor de Cetăţenie şi Imigrare ale SUA (USCIS), Zach Kahler.

„Atunci când străinii depun cererea din ţara de origine, se reduce necesitatea de a-i găsi şi expulza pe cei care decid să se ascundă şi să rămână ilegal în SUA după ce li s-a refuzat rezidenţa”, a explicat el.

Declaraţia precizează că cei care vin în America cu vize de non-imigrant, inclusiv studenţi, angajaţi temporari şi turişti, trebuie să rămână în Statele Unite pentru o perioadă scurtă de timp şi cu un scop specific.

„Sistemul nostru este conceput pentru ca aceştia să plece la sfârşitul vizitei. Vizita lor nu ar trebui să funcţioneze ca primul pas în procesul de obţinere a Green Card-ului”, a spus Kahler.

Argumentele USCIS pentru noua politică

„Respectarea legii permite ca majoritatea acestor cazuri să fie gestionate de Departamentul de Stat la oficiile consulare ale SUA din străinătate şi eliberează resursele limitate ale USCIS pentru a se concentra pe procesarea altor cazuri care intră în sfera sa de competenţă, inclusiv vize pentru victimele infracţiunilor violente şi ale traficului de persoane, cereri de naturalizare şi alte priorităţi”, a explicat purtătorul de cuvânt.

El a afirmat că acest proces va face sistemul „mai echitabil şi mai eficient”.

Un fost oficial al USCIS, Doug Rand, a declarat că, într-un an obişnuit, 1 milion de persoane solicită cartea verde, iar jumătate dintre acestea depun cererea din interiorul SUA pentru a-şi schimba statutul în timp ce locuiesc aici.

„Scopul acestei politici este excluderea”, a subliniat Rand.

„Amintiţi-vă că Trump a interzis persoanelor din peste 100 de ţări să se întoarcă în SUA, aşa că forţarea lor să plece în străinătate pentru procesarea consulară nu reprezintă deloc o soluţie”, a menţionat el.

Măsura este cea mai recentă iniţiativă a administraţiei Trump care vizează imigraţia legală în ţară. World Relief, o organizaţie umanitară creştină, a declarat într-un comunicat că politica este „crudă” şi „anti-familie”.

Grupul a afirmat că această schimbare pune capăt în mare măsură „practicii de lungă durată de a permite persoanelor fără cetăţenie care au intrat legal în Statele Unite şi care acum îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia americană pentru statutul de rezident permanent legal să-şi modifice statutul în Statele Unite”.

Avertisment privind impactul asupra familiilor

Myal Greene, preşedintele şi directorul executiv al organizaţiei, a declarat că politica va avea consecinţe imediate asupra familiilor.

„Această politică, care afectează persoanele care îndeplinesc cerinţele legale pentru obţinerea unui permis de şedere, va forţa despărţirea soţilor de soţii şi a copiilor de părinţi”, a spus Greene.

„Pur şi simplu nu există niciun motiv convingător pentru această schimbare de politică crudă şi anti-familială, şi sper şi mă rog ca ea să fie anulată, fie prin reconsiderare administrativă, fie prin acţiunea Congresului sau a instanţelor”, a adăugat şeful ONG-ului.