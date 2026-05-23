Ei au menţionat că nu au fost raportate drone în spaţiul aerian românesc.

Reprezentanţii MApN au anunţat că, sâmbătă, Federaţia Rusă a executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în judeţul Tulcea.

”Sistemul de supraveghere radar a detectat în jurul orei 09:05, în spaţiul aerian ucrainean, un grup de ţinte care se îndreptau către portul Chilia din Ucraina, în proximitatea frontierei naţionale a României.

Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, un mesaj RO-Alert fiind transmis la ora 09:28”, au afirmat reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale.

Alerta aeriana a încetat la ora 09:53.

Reprezentanţii MApN au mai adăugat că ”nu au fost raportate pătrunderi neautorizate sau cazuri de impact cu solul ale vreunui vehicul aerian”.