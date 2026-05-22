Este vorba despre Plovdiv, Bulgaria, un adevărat muzeu în aer liber, unde o halbă de bere costă aproximativ 1,50 euro.Vârsta exactă a orașului nu este cunoscută, însă în 1975 au fost descoperite vestigiile unei clădiri religioase aparținând culturii cretano-miceniene, datate în jurul anului 1750 î.Hr, potrivit Express.

În anul 342 î.Hr., Filip al II-lea al Macedoniei a cucerit așezarea, care a fost redenumită Philippopolis, adică „Orașul lui Filip”. În această perioadă, localitatea s-a extins și a devenit un punct important pentru colonizarea regiunii.

Un oraș plin de vestigii romane impresionante

Orașul bulgar este plin de ruine romane și „merită să fie în fruntea listei destinațiilor europene de vizitat”, potrivit canalului de călătorii Midlife Travel Tales. Cei doi realizatori îl descriu drept o adevărată „comoară de inspirație pentru călătorii”, capabilă să cucerească orice vizitator.

Centrul vechi al Plovdivului impresionează prin casele sale pastelate, excelent conservate, și prin străduțele pietruite pline de farmec. Cartierul Kapana, vechiul district creativ al orașului, este renumit pentru labirintul său de alei pietonale înguste, animate de galerii de artă, ateliere meșteșugărești, cafenele moderne, restaurante și o viață de noapte vibrantă.

Unul dintre simbolurile orașului este amfiteatrul antic, amplasat între două dintre colinele sale, Taksim Tepe și Dzhambaz Tepe. Acesta poate fi atins după o scurtă urcare din zona principală pietonală și de la Moscheea Dzhumaya.

Teatrul găzduiește și astăzi spectacole, concerte și festivaluri. Tot aici pot fi admirate și rămășițele stadionului roman antic, ascunse sub principala arteră comercială a orașului, unde în trecut aveau loc competiții atletice și curse de care în fața a mii de spectatori.

Mai vechi decât Roma și Atena

Turiștii pot vizita și Forumul Antic, remarcabil de bine conservat, care a reprezentat odinioară centrul vieții urbane.

Sub străzile moderne ale orașului se ascund mii de ani de istorie. Dovezile arheologice indică faptul că Plovdiv a fost fondat încă din mileniul al VII-lea î.Hr., în perioada neolitică, fiind considerabil mai vechi atât decât Atena, cât și decât Roma.

Printre monumentele sale antice se numără Stadionul Roman, Teatrul Antic, Odeonul, mozaicurile policrome spectaculoase, apeductul, zidurile de apărare și vestigiile așezărilor tracice.

Una dintre cele mai importante perioade din istoria orașului a fost cea romană, după cucerirea din anul 72 î.Hr., când Plovdiv a devenit un nod strategic al Imperiului Roman, fiind situat direct pe Via Militaris, principala rută militară și comercială care traversa Balcanii.

Vizitatorii sunt atrași și de scena culturală animată a orașului, precum și de gastronomia locală, influențată de bucătăriile turcești, mediteraneene și balcanice. Printre preparatele tradiționale se numără banitsa, plăcinta cu foi crocante, kavarma, tocana gătită lent, și kebapche, specialitatea din carne tocată la grătar.