Cu toate acestea, Sardinia este mai puțin frecventată de turiști decât destinații precum Tenerife, Mallorca, Lanzarote, Santorini, Corfu sau Rodos, potrivit Express.

Situată aproximativ la jumătatea distanței dintre coastele Italiei și Spaniei, Sardinia se remarcă în special prin numărul impresionant de plaje, răspândite de-a lungul întregului litoral. În plus, dimensiunile mari ale insulei le permit vizitatorilor să aleagă între numeroase stațiuni și localități, fără să fie nevoiți să se concentreze în doar câteva zone turistice.

De la Cagliari la Alghero

În sud se află Cagliari, cel mai mare oraș al insulei, unde turiștii pot combina vacanța la mare cu atmosfera urbană, restaurantele și viața de noapte. În partea opusă a insulei se află Alghero, un alt oraș important, cunoscut pentru restaurante, plaje și atracțiile din împrejurimi.

Sardinia oferă și numeroase variante pentru cei care caută lux. Coasta de nord-est atrage vizitatori înstăriți în Porto Cervo și Costa Smeralda, o zonă cunoscută pentru hotelurile exclusiviste, iahturile de lux și celebritățile care își petrec vacanțele aici.

Gastronomia reprezintă un alt punct forte. Pentru că Sardinia este mai puțin aglomerată de turiști decât alte destinații mediteraneene foarte populare, multe restaurante se adresează în continuare în principal localnicilor și păstrează specificul bucătăriei locale.

Plajele spectaculoase, principala atracție a Sardiniei

Una dintre cele mai importante atracții ale insulei rămâne însă litoralul. Sardinia are numeroase plaje cu nisip alb și ape limpezi, iar două dintre ele au fost incluse recent într-un clasament al celor mai frumoase 50 de plaje din lume, una ocupând chiar locul al doilea.

Printre plajele recomandate se numără Cala Mariolu, Spiaggia della Pelosa, Spiaggia del Pirata, Spiaggia Rena Bianca și Cala Corsara, din arhipelagul La Maddalena.

Arhipelagul La Maddalena, aflat în apropierea coastei de nord a Sardiniei, reprezintă la rândul său o atracție pentru turiști, datorită numeroaselor golfuri și plaje.

Costa Smeralda, destinația preferată de celebrități

În lunile iulie și august, Sardinia poate deveni aglomerată, perioadă în care numeroși italieni își petrec aici concediile. Costa Smeralda este una dintre cele mai căutate zone și este cunoscută drept loc de vacanță pentru celebrități și persoane foarte bogate.

Spiaggia del Principe este una dintre cele mai cunoscute plaje din zonă. Lonely Planet o descrie drept unul dintre cele mai frumoase golfuri ale coastei, cu nisip deschis la culoare, stânci joase și ape de culoarea smaraldului.

Și Cagliari are propria plajă spectaculoasă, Poetto, o întindere vastă de nisip aflată la mică distanță de centrul orașului și foarte populară printre localnici.

Din Alghero, turiștii pot face excursii cu barca spre Grotta di Nettuno (Peștera lui Neptun), o impresionantă peșteră de coastă, cunoscută pentru stalactitele sale.

Unde te poți caza în Sardinia

Alegerea zonei depinde în mare măsură de tipul de vacanță dorit. Cagliari este potrivit pentru cei care vor să combine plaja cu viața unui oraș mare, în timp ce Alghero oferă acces la plaje și numeroase atracții naturale.

Pe coasta estică, Porto Cervo și Costa Smeralda sunt destinațiile mai exclusiviste. Pentru o atmosferă mai liniștită și prețuri mai accesibile, Cannigione reprezintă o alternativă în apropiere, cu numeroase variante de cazare și restaurante.

În sud, Villasimius este o altă opțiune pentru cei care vor să fie aproape de Cagliari, dar să aibă acces rapid la unele dintre cele mai frumoase plaje ale insulei.