Echipele de intervenţie formate din poliţişti şi jandarmi au luat măsurile necesare pentru protejarea oamenilor aflaţi în zonă, obiectul fiind ridicat de la faţa locului de Garda de Coastă, scrie Agerpres.

Potrivit autorităţilor, fragmentul metalic este o aripă de dronă, fără încărcătură explozibilă.

Astfel de situaţii au mai fost întâlnite, în ultima perioadă, pe litoralul românesc, fragmente de drone fiind aduse de valuri la mal în diverse zone, într-unul dintre cazuri fiind vorba de un fragment cu încărcătură explozibilă.

Conform Ministerului Apărării Naţionale, "în perioada 24 - 30 august, Ministerul Apărării Naţionale a gestionat şi informat public cu privire la 11 situaţii înregistrate în proximitatea frontierei României sau pe teritoriul naţional, în contextul atacurilor Federaţiei Ruse asupra infrastructurii ucrainene".