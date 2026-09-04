Într-un comunicat postat pe pagina de Facebook, reprezentanța diplomatică rusă afirmă, totodată, că amenințarea la adresa securității României nu ar veni dinspre Rusia, ci din politica Bucureștiului de susținere a Ucrainei și din ceea ce Moscova numește respectarea „directivelor de politică externă” ale NATO și Uniunii Europene.

Reacția vine după ce ambasadorul Rusiei în România, Vladimir Lipaev, a fost convocat, pe 3 septembrie, la sediul MAE, unde autoritățile române i-au prezentat poziția Bucureștiului privind incidentul cu drona de la aeroportul din Leipzig și atacurile asupra unor obiective civile din Ucraina, inclusiv cel asupra punctului de frontieră Orlovka.

Redăm mai jos comunicatul integral:

Pe 3 septembrie 2026, ambasadorul Rusiei în România, Vladimir Lipaev, a fost convocat la MAE al României pentru o întâlnire, în cadrul căreia partea româna a reprodus acuzațiile absurde ale autorităților germane privind implicarea Rusiei în incidentul cu drona de la aeroportul din Leipzig și a încercat să dea vina pe Rusia pentru atacurile asupra presupuselor ținte civile din Ucraina, inclusiv asupra punctului de frontieră la Orlovka din 1 septembrie 2026.

Ambasadorul a respins categoric insinuările diplomaților români, calificându-le drept nefondate și nepotrivite, subliniind nepotrivirea acestei acțiuni, care privește relațiile Rusiei cu un alt stat. Șeful misiunii diplomatice a subliniat că orice obiecte folosite de Ucraina pentru operațiuni militare și tranzit, inclusiv cele deghizate în civile, au fost și rămân o țintă legitimă pentru forțele armate ale Federației Ruse. Prin urmare, a respins protestul privind atacul asupra punctului de frontieră din Orlovka ca fiind exagerat și lipsit de orice temei.

Ambasadorul a îndemnat să recunoască faptul că Zelenski și clica sa s-au transformat, în primul rând, în teroriști internaționali fățiși, după cum o demonstrează, în special, recentele amenințări la adresa aviației civile și, în al doilea rând, a devenit un provocator și instigator al unui conflict armat de amploare pe continentul european. Prin urmare, orice acțiuni iresponsabile de ordin militar-tehnic, logistic, consultativ sau diplomatic, care vizează susținerea regimului pe care îl conduce, constituie complicitate la crimele comise de acest regim.

Ambasadorul a reiterat că amenințarea la adresa securității României nu vine din Rusia, ci din respectarea nechibzuită a directivelor de politică externă a aripii agresive NATO și Uniunii Europene, care încă visează la provocarea unei „înfrângeri strategice” Rusiei.