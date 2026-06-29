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Salonul Regal din Gara de Nord s-a deschis publicului. Locul folosit de familia regală poate fi vizitat după ani de așteptare

Stiri Turism
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gara de nord
Shutterstock

Salonul Regal din Gara de Nord poate fi vizitat gratuit de către public începând din ultima săptămână a lunii iunie 2026, după ani în care accesul era permis doar cu ocazia unor evenimente speciale.

autor
Georgiana Ioniță

Spațiul încărcat de istorie, folosit odinioară de familia regală a României, de șefi de stat și de diplomați străini, oferă acum vizitatorilor o incursiune într-o parte mai puțin cunoscută a patrimoniului Capitalei.

Programul de vizitare este între orele 11:00 și 14:00, iar accesul este gratuit. Pentru prima dată după mulți ani, bucureștenii și turiștii pot descoperi unul dintre cele mai elegante și mai puțin cunoscute spații istorice ale Capitalei.

Salonul Regal din Gara de Nord poate fi vizitat de public

Anunțul a fost făcut pe 28 iunie de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Horațiu Cosma, printr-o postare publicată pe Facebook. Oficialul a descris Salonul Regal drept unul dintre cele mai frumoase și mai valoroase spații din patrimoniul feroviar românesc.

„Un loc plin de istorie din Gara de Nord se deschide, în sfârșit, pentru toți! Am deschis în această săptămână publicului Salonul Regal din Gara de Nord București, unul dintre cele mai frumoase și mai încărcate de istorie spații ale căilor ferate române”, a transmis acesta.

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Până acum, încăperea putea fi vizitată doar în cadrul unor evenimente speciale sau al unor manifestări organizate de CFR. Pentru mulți călători care treceau zilnic prin cea mai mare gară a țării, existența acestui spațiu rămânea aproape necunoscută.

Noul program de vizitare transformă Salonul Regal într-un nou obiectiv cultural și turistic al Bucureștiului, accesibil atât localnicilor, cât și turiștilor interesați de istoria monarhiei și a transportului feroviar românesc.

La doar câteva sute de metri se află și Muzeul Istoriei Feroviare, care poate completa experiența celor care vor să descopere evoluția căilor ferate și rolul pe care Gara de Nord l-a avut în dezvoltarea Capitalei.

Istoria impresionantă a spațiului folosit de familia regală a României

Puțini știu că încăperea care găzduiește astăzi Salonul Regal a avut inițial o cu totul altă destinație. La sfârșitul secolului al XIX-lea, aici funcționau primele case de bilete ale Gării de Nord, cunoscută atunci drept Gara Târgoviștei.

În anul 1896 a fost inaugurat primul Salon Regal din Gara de Nord, spațiu destinat primirii familiei regale și a oaspeților oficiali ai statului român. Salonul a devenit rapid un simbol al modernizării României și al deschiderii sale către Europa.

De atunci, salonul a fost folosit pentru primirea membrilor familiei regale, a șefilor de stat și a diplomaților de rang înalt care ajungeau în București cu trenul.

La acea vreme, liniile ferate ajungeau până în apropierea salonului și continuau spre zona unde se află astăzi Ministerul Transporturilor. Gara de Nord reprezenta principala poartă de intrare în Capitală, iar sosirea unui tren oficial era un eveniment important pentru viața politică și diplomatică a țării.

Forma actuală a Salonului Regal datează din perioada 1926-1930, când întregul ansamblu a fost reconstruit și extins în cadrul unui amplu proces de modernizare a gării, conform CFR. În anii interbelici, spațiul a fost utilizat frecvent de regele Carol al II-lea și de membrii Casei Regale.

După abdicarea regelui Mihai I, în 1947, încăperea și-a schimbat destinația și a devenit Salon Oficial de Protocol. A fost folosită inclusiv pentru primirea delegațiilor străine și a liderilor din statele comuniste, păstrându-și însă statutul de spațiu reprezentativ.

Ce pot vedea vizitatorii în interiorul Salonului Regal

Cei care trec pragul Salonului Regal descoperă unul dintre cele mai elegante și mai bine conservate spații istorice din București.

Interiorul impresionează prin stilul Empire, completat de influențe neoclasice și de elemente decorative specifice perioadei interbelice.

Printre cele mai valoroase detalii care s-au păstrat până astăzi se numără:

• pereții și coloanele îmbrăcate în marmură roz de Rușchița și marmură albă;

• candelabrele de cristal aduse de la Paris;

• oglinzile din cristal venețian;

• mobilierul de epocă păstrat din perioada interbelică;

• covoarele țesute manual și decorațiunile originale.

Una dintre cele mai impresionante povești este cea a covorului regal autentic, păstrat încă în salon. În perioada comunistă, simbolurile monarhice au fost acoperite prin coaserea unor însemne specifice regimului, o soluție care a permis conservarea obiectului până în prezent.

De-a lungul timpului, prin acest spațiu au trecut regi ai României, șefi de stat, diplomați și numeroase personalități internaționale care au ajuns în Capitală cu trenul.

În mod tradițional, Salonul Regal se deschidea pentru public doar cu ocazia unor evenimente speciale, precum sosirea trenului Orient Express sau diverse manifestări culturale organizate de CFR.

Program de vizitare și informații utile pentru turiști

Vizitarea Salonului Regal este gratuită, iar accesul este permis zilnic între orele 11:00 și 14:00, potrivit clubferoviar.ro.

Pentru cei care își planifică o vizită, câteva informații utile pot face experiența mai ușoară:

• accesul este gratuit pentru toți vizitatorii;

• programul este zilnic, între orele 11:00 și 14:00;

• Salonul Regal se află în incinta Gării de Nord din București;

• Muzeul Istoriei Feroviare poate fi vizitat la aproximativ 200 de metri distanță, cu intrare din peronul liniei 14;

• obiectivul poate fi inclus într-un traseu turistic dedicat patrimoniului feroviar și istoriei Capitalei.

Autoritățile îi încurajează pe bucureșteni și pe turiști să redescopere Gara de Nord nu doar ca punct de plecare sau sosire, ci și ca un loc cu o puternică încărcătură istorică și culturală.

De ce Salonul Regal este considerat o adevărată bijuterie arhitecturală a Bucureștiului

Salonul Regal este unul dintre cele mai bine păstrate spații istorice din Capitală și unul dintre puținele locuri care păstrează atmosfera Bucureștiului de la începutul secolului trecut.

Interiorul impresionează prin marmura de Rușchița, candelabrele de cristal aduse de la Paris, oglinzile venețiene și mobilierul de epocă, elemente care reflectă eleganța și rafinamentul perioadei interbelice.

De-a lungul timpului, salonul a fost martor la vizitele unor regi, șefi de stat și diplomați străini, devenind un simbol al istoriei feroviare și al vieții politice din România.

Accesul zilnic al publicului oferă acum ocazia de a descoperi un loc care, vreme de peste un secol, a fost folosit pentru primirea familiei regale, a șefilor de stat și a oaspeților oficiali ai României.

Etichete: CFR, gara de nord, Familia regala, Familia Regala a Romaniei,

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