Dacă se aprobă, vom putea cumpăra online un singur bilet ca să ajungem la Paris, Stockholm sau Madrid.

John și Charles sunt din Australia și au vizitat cu trenul Cehia, Polonia, Ungaria și România. Pentru patru țări au avut nevoie de șase bilete.

Iar dacă, pe un segment de drum, trenul întârzie și pierdem legătura, vom fi tratați ca la aeroport - cu mâncare și cazare, dacă e cazul.

În plus, vom putea lua următoarea cursă automat, fără formalități.

Emanuela Oprică, studentă: „E greu să vezi rutele. Am călătorit cu trenul în altă țară, a trebuit să instalez aplicația lor, să traduc, a fost complicat.”

Călătoria cu trenul peste granițe e dificilă acum, iar Comisia Europeană propune o schimbare majoră.

Apostolas Tzitzikostas, comisar european pentru Transport Durabil si Turism: „O călătorie, un bilet. Pasagerii n-ar trebui să fie nevoiți să navigheze pe mai multe site-uri, să compare sisteme neconectate sau să-și facă griji că biletele lor nu sunt compatibile unul cu altul.”

CFR Călători are curse proprii până la Budapesta și Viena. Teoretic, oferă și călătorii mai lungi, cu trenuri care aparțin altor companii din diferite țări europene. Practic însă, cumpărarea biletelor este extrem de greoaie. Reprezentanții CFR spun că își doresc îmbunătățiri.

Ada Mezeșan, purtătorul de cuvânt al CFR Călători: „CFR Călători are o deschidere ca să se ajungă și la această formulă, pe bilet integrat, dar până atunci mai sunt mulți pași și fiecare stat va avea niște pretenții. Companiile au niște politici, nimeni nu vrea să piardă, toată lumea vrea să câștige.”

Dragoș Marinescu: „Și CFR-ul ar avea de câștigat, pentru că și oferta lor va fi distribuită în alte țări.”

Potrivit proiectului Comisiei Europene, companiile de transport feroviar importante vor fi obligate să afișeze pe propriile platforme și cursele competitorilor mai mici, ba chiar să vândă bilete pentru ei, dacă aceștia o cer.

Angela Buldan: „Am avea mai multe opțiuni, toate în față deodată.”

În Gara Brașov, turiștii au aflat cu surprindere că au la dispoziție mai multe trenuri decât apar în oferta CFR.

Turist: „Aici sunt cinci operatori diferiți, a fost ceva nou pentru mine!”

Bianca și-a adus prietena din Marea Britanie să vadă România. Au aflat că trenul lor întârzie și au căutat o soluție.

Bianca Daroți, turistă: „Ne gândeam să luăm alt tren, doar că nu era un tren CFR, nu știam cum să luăm bilete. Toți ne-au trimis la alt ghișeu, i-am zis că asta e o experiență românească adevărată.”

Comisia Europeană susține că transparența ar crea o competiție mai puternică, iar asta ar duce la scăderea prețurilor.

Planurile sale trebuie însă aprobate de Parlamentul European.